Сырский заявил о подготовке новых наступательных операций ВСУ: "В обороне победы не добьешься"
В 2026 году Вооруженные силы Украины будут продолжать стратегическую оборонительную операцию, однако параллельно будут готовить и наступательные действия.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
Стратегическая цель РФ не изменилась
Сырский отметил, что стратегическая цель России остается неизменной - страна-агрессор стремится оккупировать всю территорию Украины.
"И все направления ведения наступательных действий тоже остаются прежними, меняются только сроки, количество вооружения, личного состава. Все остальное остается таким, как было. То есть они придерживаются своих планов", - сказал главнокомандующий.
Оборона и наступательные действия ВСУ
Сырский рассказал, что ВСУ будут продолжать стратегическую оборонительную операцию, однако параллельно будут готовить наступательные действия.
"Поэтому мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добьешься. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, потому что это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение, боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия", - заявил главком.
Практика асимметричных действий
Также Сырский добавил, что Украина будет продолжать практику асимметричных действий, поскольку они прекрасно себя зарекомендовали.
"Продолжать действия Сил специальных операций. Они тоже приобрели достаточно высокое развитие и качество", - отметил генерал.
