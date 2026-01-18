РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10250 посетителей онлайн
Новости Наступательная операция ВСУ
4 255 108

Сырский заявил о подготовке новых наступательных операций ВСУ: "В обороне победы не добьешься"

Сырский анонсировал подготовку новых наступательных операций ВСУ

В 2026 году Вооруженные силы Украины будут продолжать стратегическую оборонительную операцию, однако параллельно будут готовить и наступательные действия.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Стратегическая цель РФ не изменилась

Сырский отметил, что стратегическая цель России остается неизменной - страна-агрессор стремится оккупировать всю территорию Украины.

"И все направления ведения наступательных действий тоже остаются прежними, меняются только сроки, количество вооружения, личного состава. Все остальное остается таким, как было. То есть они придерживаются своих планов", - сказал главнокомандующий.

Оборона и наступательные действия ВСУ

Сырский рассказал, что ВСУ будут продолжать стратегическую оборонительную операцию, однако параллельно будут готовить наступательные действия.

"Поэтому мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добьешься. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, потому что это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение, боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия", - заявил главком.

Читайте также: Сырский: Россия намерена ежедневно запускать по Украине до 1000 беспилотников

Практика асимметричных действий

Также Сырский добавил, что Украина будет продолжать практику асимметричных действий, поскольку они прекрасно себя зарекомендовали.

"Продолжать действия Сил специальных операций. Они тоже приобрели достаточно высокое развитие и качество", - отметил генерал.

Читайте также: РФ в 2026 году планирует призвать в свою армию более 400 тысяч человек, - Сырский

Автор: 

ВСУ (7257) Александр Сырский (806)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
Тут немає навіть що коментувати.
показать весь комментарий
18.01.2026 20:32 Ответить
+24
Це вже повинні коментувати лікарі з психлікарні.
показать весь комментарий
18.01.2026 20:37 Ответить
+15
Верховний доручив "давати пазітіф"?
показать весь комментарий
18.01.2026 20:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Буданга пішов на підвищення, тому незабаром кава у Ялті.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:57 Ответить
Ну если этот агент ФСБ и ГРУ открыл рот, то скоро падут Запорожье и Днепр, а там и Харьков! Гениальные наступательные операции Зеленского и Сырского с Ермаком с десятками тысяч убитых и раненых защитников Украины еще у всех на слуху!
показать весь комментарий
18.01.2026 22:01 Ответить
Наступач, ти боротись із кабами якось думаєш?
показать весь комментарий
18.01.2026 22:03 Ответить
Саме оборона це тактика яка допомагає протистояти ворогу в рази більш чисельного. Це ще казав Сунь Цзи… Оборона і знищення логістики - це єдиний шлях виснаження ворога. Все інше або тупість або зрада.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:04 Ответить
Нормальный главнокомандующий не анонсирует наступление, чтобы враг не был готов. И во вторых видно, что он вообще воевать не умеет. Война - это не грубый механизм, в котором только отступаешь или только наступаешь. Война - это искусство, ты постоянно двигаешь войска, где выгодно наступать - наступаешь, где угроза - отступаешь. Война - это постоянная динамика. Видя, как он управляет войной, ну это полный враг. Одни котлы. Постоянно фланги отдают врагу и они окружают и закидывают и разносят - такая тактика ведет к огромным потерям. Если обороняешься, то нужно наоборот центр проваливать, а фланги держать, чтобы враг заходил в ловушку окружения. А этот... в котлы людей и под обстрелы. При том, что у Украины войска лучше, потери США говорят - 1 в 1. Просто потому что Сырский все время сливает фланги. Фланги - это основное в войне чаще всего. Конечно тактик множество и с центра можно накидывать по врагу, но если он тебя не видит и занят борьбой на фланге. Но если все на тебя развернутся, то ты уже будешь жертва. В такой войне так лучше людей не посылать. А Сырский только так и делает и фланги сливает и дает окружать и наваливать со всех сторон. Просто поражает наглость предательских действий или некомпетентности. И главное людей не вернешь. Не умеет воевать и держится за место - просто скорее всего на врага работает. Другой бы при стольких провалах был отстранен. Просто Зеленский продал земли и ему выгодно, что Украина только отступает, солдат уничтожают, а он ворует и война ему помогает установить военную диктатуру - без выборов у власти уже второй срок. И с ОПГ грабят страну, пока все отвлечены на войну.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:07 Ответить
Отримав з кремля вказівку пришвидшити знищення чоловічого населення України.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:15 Ответить
2% - тні будуть раді, бо це означає лише посилення і закручування гайок
показать весь комментарий
18.01.2026 22:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 