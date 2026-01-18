Сырский: Россия намерена ежедневно запускать по Украине до 1000 беспилотников
Сейчас Россия ежедневно производит 404 "шахеда" разных типов. В планах страны-агрессора нарастить производство, чтобы уже в 2026 году запускать по Украине до 1000 дронов в день.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
РФ наращивает производство дронов
Сырский отметил, что украинская сторона видит действия врага, и нет никаких признаков, что россияне готовятся к мирным переговорам или инициативам на поле боя.
"Наоборот, мы видим увеличение интенсивности боевых действий, наращивание численности наступательных группировок врага, наращивание объемов производства ударных типов вооружения, ракет, дронов. Сейчас враг ежедневно производит 404 "шахеда" различных типов. И в планах у него – увеличение", - рассказал глава.
Цель Сил обороны - срыв планов врага
На уточняющий вопрос, о каком именно увеличении идет речь и какие дальнейшие планы у РФ, Сырский ответил:
"Враг планирует существенно нарастить производство, чтобы применять до 1000 дронов в день. Поэтому, конечно, мы должны делать все для того, чтобы сорвать эти планы и нанести такие потери врагу, чтобы он отказался от своих активных действий, и создать условия для проведения переговоров. Потому что со слабым никто не будет договариваться".
Он добавил, что "наша задача, как военных, как Вооруженных сил – продолжать эффективную борьбу, ведение боевых действий, чтобы максимально уменьшить боевой потенциал врага – человеческий, потенциал в вооружении, в производстве вооружения и продукции двойного использования".
Самокритично ... скільки платять за свідчення ?
Про збір "шахедів" у Венесуелі
Що заважає?
Русні знову оновлювати дату на червоній мапі.
у руснявого сирка з батьками на паРаші з математикою погано ?
чи просто zельоні гниди і ахметовський холуй шмигаль киздять? .. як і сирок
владі плювати на українців, вони тут поки є з чого набивати кишені.
@UaPeacemaker
Головна консультантка Верховної Ради роками отримувала гроші з Кремля і мешкає в квартирі батька - громадянина РФ, який виготовляє зброю, що вбиває українців.
P.S До речі історія має багато прикладів коли силу зупиняла лише сила, і німці під час другоі світовоі теж перестали бомбити Лондон як раз після того як союзники почали у відповідь бомбити Берлін......