Сырский: Россия намерена ежедневно запускать по Украине до 1000 беспилотников

Сейчас Россия ежедневно производит 404 "шахеда" разных типов. В планах страны-агрессора нарастить производство, чтобы уже в 2026 году запускать по Украине до 1000 дронов в день.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

РФ наращивает производство дронов

Сырский отметил, что украинская сторона видит действия врага, и нет никаких признаков, что россияне готовятся к мирным переговорам или инициативам на поле боя.

"Наоборот, мы видим увеличение интенсивности боевых действий, наращивание численности наступательных группировок врага, наращивание объемов производства ударных типов вооружения, ракет, дронов. Сейчас враг ежедневно производит 404 "шахеда" различных типов. И в планах у него – увеличение", - рассказал глава.

Цель Сил обороны - срыв планов врага

На уточняющий вопрос, о каком именно увеличении идет речь и какие дальнейшие планы у РФ, Сырский ответил:

"Враг планирует существенно нарастить производство, чтобы применять до 1000 дронов в день. Поэтому, конечно, мы должны делать все для того, чтобы сорвать эти планы и нанести такие потери врагу, чтобы он отказался от своих активных действий, и создать условия для проведения переговоров. Потому что со слабым никто не будет договариваться".

Он добавил, что "наша задача, как военных, как Вооруженных сил – продолжать эффективную борьбу, ведение боевых действий, чтобы максимально уменьшить боевой потенциал врага – человеческий, потенциал в вооружении, в производстве вооружения и продукции двойного использования".

