3 484 72

Сырский: Россия намерена ежедневно запускать по Украине до 1000 беспилотников

Сейчас Россия ежедневно производит 404 "шахеда" разных типов. В планах страны-агрессора нарастить производство, чтобы уже в 2026 году запускать по Украине до 1000 дронов в день.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

РФ наращивает производство дронов 

Сырский отметил, что украинская сторона видит действия врага, и нет никаких признаков, что россияне готовятся к мирным переговорам или инициативам на поле боя.

"Наоборот, мы видим увеличение интенсивности боевых действий, наращивание численности наступательных группировок врага, наращивание объемов производства ударных типов вооружения, ракет, дронов. Сейчас враг ежедневно производит 404 "шахеда" различных типов. И в планах у него – увеличение", - рассказал глава.

Читайте также: Россия хочет производить более 6 тысяч "шахедов" в месяц, - CNN

Цель Сил обороны - срыв планов врага 

На уточняющий вопрос, о каком именно увеличении идет речь и какие дальнейшие планы у РФ, Сырский ответил:

"Враг планирует существенно нарастить производство, чтобы применять до 1000 дронов в день. Поэтому, конечно, мы должны делать все для того, чтобы сорвать эти планы и нанести такие потери врагу, чтобы он отказался от своих активных действий, и создать условия для проведения переговоров. Потому что со слабым никто не будет договариваться".

Он добавил, что "наша задача, как военных, как Вооруженных сил – продолжать эффективную борьбу, ведение боевых действий, чтобы максимально уменьшить боевой потенциал врага – человеческий, потенциал в вооружении, в производстве вооружения и продукции двойного использования".

Читайте также: Россия планирует произвести до 120 000 планирующих авиабомб до конца года, - ГУР

производство (586) Александр Сырский (806) дроны (6001) Шахед (1826)
+29
дуже важлива і заспокійлива новина..козел
18.01.2026 18:01 Ответить
+19
Взагалі то, то твоє голосування за гундосого - все інше наслідок
18.01.2026 18:23 Ответить
+18
що заважає Україні запускати у відповідь 10 000?
18.01.2026 18:05 Ответить
дуже важлива і заспокійлива новина..козел
18.01.2026 18:01 Ответить
що заважає Україні запускати у відповідь 10 000?
18.01.2026 18:05 Ответить
Ваша присутність в Польщі
18.01.2026 18:18 Ответить
Взагалі то, то твоє голосування за гундосого - все інше наслідок
18.01.2026 18:23 Ответить
О,свідок хрипатого нарколиги..
18.01.2026 18:27 Ответить
Николай Водяной #461390 - свідок хрипатого нарколиги..
Самокритично ... скільки платять за свідчення ?
18.01.2026 18:31 Ответить
18.01.2026 18:45 Ответить
18.01.2026 18:47 Ответить
18.01.2026 18:48 Ответить
Власть коррумпированная берет деньги у всех и у России берут больше всего. Тот бизнесмен близкий к Зе-банде сказал, что они продали территории Украины за деньги и сдают. А они уже все с другими гражданствами. Их задача уничтожить государственность.
18.01.2026 18:27 Ответить
Асфальт під снігом. Чекаємо весну.
18.01.2026 18:51 Ответить
Двушка на мацкву.
18.01.2026 19:09 Ответить
.козел - це пиво?
18.01.2026 18:59 Ответить
Україні потрібно запускати хочаб 500 таких самих шахідів в відповідь в інакшому випадку війна на виснаження вже програна
18.01.2026 18:01 Ответить
Вже виграна, коли черги з добровольців закінчились.
18.01.2026 18:12 Ответить
під погонами ТЦК бігають десятки тисяч рожевощокий добровольців, готових ловити на вулицях старих кульгавих не добровольців
18.01.2026 18:19 Ответить
Це тобі рудий чорт сказав?
18.01.2026 18:15 Ответить
Россия запускает по всем целям, а Украина запускает по целям не наносящим урон России. Россия уничтожила в Украине энергетику при помощи Зеленского, а если ее добьет, и еще и газ выбьет, то люди физически не смогут выжить, если не будет на чем готовить без света и газа. И вода пропадает и отопление без света. Украина уже проиграла по всем направлениям. Россия купила власть Украины и та продала земли и работает на саботаж Украины. Трамп еще говно за Россию с Маском. Европа тоже врут и делают, что выгодно им. У Украине нет союзников, которые бы воевали за Украину. Украине пи....!
18.01.2026 18:39 Ответить
Ну що ж , будемо тоді хльобати щі (( Ти любиш щі ? Бачу - любиш! ((((
18.01.2026 19:23 Ответить
херово ти бачишь, иди к окулисту!
18.01.2026 19:31 Ответить
Ти щі хльобай лаптьом , не відволікайся , бо дуже смердить коли щі і лапті разом (((
18.01.2026 19:34 Ответить
Вже скоро п'ятий рік як пи...
Русні знову оновлювати дату на червоній мапі.
18.01.2026 20:10 Ответить
Сирський не знає шо кацапи Шахеди клепають в Єлабузі і ми ше ні разу туди не втулили
18.01.2026 18:02 Ответить
Дрони! - там вже 6 цехів - шо можуть зробити дрони? - Сирський же констатує шо кацапи нарощують виробництво
18.01.2026 18:12 Ответить
Щось не схоже що ця атака якось вплинула на виробництво.
18.01.2026 18:15 Ответить
Тому, що безпілотники, які туди долітають, мають смішну бч у декілька кілограмів. Вони навіть скло не завжди розіб'ють, коли попадають у якийсь росіянський ЖК.
18.01.2026 18:39 Ответить
Ще один містер очевидність. А ти що робиш щоб ми мали возможности захищатися та наносити удари у відповідь
18.01.2026 18:02 Ответить
кришує генералів як женуть солдатів на марну смерть
18.01.2026 18:09 Ответить
Так ти теж за кацапію . Якого ти на Сирського попер, його пайку тобі не віддадуть (((
18.01.2026 19:25 Ответить
это ты за кацапию, защищаешь мразоту москальскую
18.01.2026 19:29 Ответить
Все простіше - просто ти кацап .
18.01.2026 19:31 Ответить
А він займається психологічним тиском і залякуванням, щоб народ не завадив просроченому з умєровими підписати капітуляцію на умовах кацапських сородічєй.
18.01.2026 18:44 Ответить
тих, хто сіє паніку під час війни-розстрілюють.
18.01.2026 18:02 Ответить
А Сирський має в планах мобілізувати 1000, а то й 2000 людей на день. Будемо відповідати на щоденні повітряні атаки піхотними штурмами чергового села.
18.01.2026 18:03 Ответить
Ти , тойго там , не дуже Гренландію штурмуй , бо німці вже своїх вояків додому забрали .......
18.01.2026 19:27 Ответить
Спостерігати!!!
18.01.2026 18:04 Ответить
А я маю намiр на луну злiтати
18.01.2026 18:06 Ответить
круто .... це крутіше аніж нахєр сходити (((( Двієчнику , Місяць , той що кацапською "Луна" , з великої лтітери пишеться , а "луна" - це на вашому "ехо " ((
18.01.2026 19:30 Ответить
ЗСУ отримують понад 1500 перехоплювачів дронів на добу, - Шмигаль

у руснявого сирка з батьками на паРаші з математикою погано ?

чи просто zельоні гниди і ахметовський холуй шмигаль киздять? .. як і сирок
18.01.2026 18:07 Ответить
Ще один військовий "статист" Нам потрібні командуючі,державні мужі,а не балаболи.
18.01.2026 18:07 Ответить
Головнокомандувач,Верховний,якось висловився що Путін розуміє тільки силу.Якщо це так то Україна повинна мати або більше або по тактико-технічній характеристиці кращі БПЛА і гарну протиповітряну оборону і дрони перехоплювачі.Тож треба тому Верховному працювати в цьому плані, а не бути статистом скільки прилетіло,працювати над тим щоб пуйло розуміло тую силу.
18.01.2026 18:07 Ответить
Коротше, підіб'ємо підсумки, та зробимо висновки, вони по нас шахедами, а ми їм двушечку на мацкву
18.01.2026 18:41 Ответить
Зеленський повинен записувати по 5 потужних відео кожного дня.
18.01.2026 18:08 Ответить
А ось це наш Лідор може й виконати. Воно вам треба?
18.01.2026 19:57 Ответить
І шо? Якою буде наша відповідь?
18.01.2026 18:14 Ответить
черговий патужний відосик і гон на мера Києва
владі плювати на українців, вони тут поки є з чого набивати кишені.
18.01.2026 18:16 Ответить
Просрочений міндічу перерахує ще 10 міліардів на фламінго
18.01.2026 18:30 Ответить
а ЗЕлена 5 колона вже щомісяця ******* стільки грошей, шо у нас ніколи не буде змоги ані виготовити ані купити стільки зброї, щоб відбитися від москалоти... до того ж спизжені у українців мільярди будуть і далі уходити двушками на москву, бо ані Галущенко ані Єрмак ані Міндіч не покарані досі, тобто бекофіс зеленого зрадника і далі працює...
18.01.2026 18:18 Ответить
Квартири в Києві подешевіють...
18.01.2026 18:20 Ответить
@UA_Peacemaker
@UaPeacemaker
Головна консультантка Верховної Ради роками отримувала гроші з Кремля і мешкає в квартирі батька - громадянина РФ, який виготовляє зброю, що вбиває українців.
18.01.2026 18:20 Ответить
А точно 404, а не 403 чи 402? Може не треба перебільшувати? Що це взагалі за цифри? Тим більше, що цифру у 1к шахедів прогнозували ще на 25 рік, але не може раїся стільки виробляти. На це треба багато ******** електроніки. Які б величезні цехи там не будували, там можуть виробляти більше хіба корпусів та двигунів. І то не факт.
18.01.2026 18:20 Ответить
А Україна запускатиме по ерефії по 1000 бусифікованих.
18.01.2026 18:22 Ответить
Оці 1000 дронів щодня і наші одноразові вильоти на рашку з величезним піаром найвеличнішого наочно показують різницю у підходах до озброєння, в першому випадку діє держава, а в другому фонди, самодєлкі, контори які раніше знімали фільми, тепер роблять ракети і все на світі, викачуючи дорогоцінний ресурс.
18.01.2026 18:25 Ответить
Такий же балабол, як й зелебоба. Повинні, маємо готуватись, треба, бла-бла-бла, ко-ко-ко...
18.01.2026 18:34 Ответить
*****! гнусавий запише черговий вілосик з тамбуру вагона
18.01.2026 18:37 Ответить
А Україна скільки може у відповідь?
18.01.2026 18:38 Ответить
Звідки він це знає ,детальні плани противника?Сидить, херню всяку чеше з пальця висосану...Цапи то вони звичайно цапами,тільки немає серед них такого дурного, дійсно посвяченого в стратегічні та поточні справи який згодиться передавати інформацію зеленому фесебешному кублу. Немає сенсу - здадуть до вечора.
18.01.2026 18:39 Ответить
А ми запускаємо теж дрони, тисячу але у вигляді зелених папірців прямо на москву.
18.01.2026 18:58 Ответить
Це західні санкції вже діють, чи ще не вступили в силу? Ось ось буде 20-й ювілейний пакет і точно кацапстан загнеться.
18.01.2026 19:10 Ответить
А можно ж було виділити декілька сотень ракет, з тих 3000 тисяч, які обіцяв пацюк у 24 році, і рознести нахрін оті заводіки в раші, шо клепають тисячі ударних дронів. Но, у нас жеж пі....и керують країною. Тай як тоді двушки на мацкву завозить.
18.01.2026 19:15 Ответить
У відповідь зєлєнской може призначити шмигаля керувати іншим міністерством і подвоїти випуск щоденних відосиків🤡
18.01.2026 19:54 Ответить
***, а що нам заважає нарощувати виробництво? Є ж прокурори-інваліди, мєнти-порішали, муніципальні варти якісь, лікарі-висновкописці, депутати мєсного разліва, менеджери держкомпаній - нехай не страждають фуйньою різною, а клепають безпілотники в себе в канторах. І туди ж старшокласників і екземплярів 18-25 замість пивнух різних, хоч якась користь буде.
18.01.2026 19:55 Ответить
Сирський: Росія має намір щодня запускати по Україні до 1000 безпілотників Джерело: https://censor.net/ua/n3596039Виникає питання хто кому це повинене казати і що для цього робити, щоб зменшити наслідки ціх прильотів, головнокомандувач Сирський населенню і захисникам чи населення і захисники Сирському, таке враження що в країні немає головнокомандувача а хтось займає його місце і ресурси, а він не знає що робити, а населення не живуе в цій країні і не отримують всі наслідки цієї війни. Якщо головнокомандувач незнає що робити то хай пише рапорт на звільнення і йде під Гуляйполе чи Мірноград простим солдатом захищати країну і визволяти захисників з котлів які він зробив , а то керовники при владі себе відчувають недоторканими вершителями доль простих людей, тому що їх конкретно ця війна не стосується не кажучи вже про їх корупцію і шкідництво що дорівнює диверсії під час війни.
18.01.2026 20:14 Ответить
Росія, як звичайний гопник з підворіття зупиняється тільки тоді, коли отримує у відповідь добряче по зубам . Для цього гопника світ ділиться на ,,хижаків' та ,,терпил'. Поки Захід намагається грати в ,,шахи'' за правилами міжнародного права, росія грає в ,,доміно'' кастетом. Росія зупиняється не там, де закінчується іі план, а там, де іі зупиняє фізичний спротив. Безкарність для неі - це паливо. Кожна ракета, що прилітає по Києву і не отримує симетричної відповіді по москві, переконує кремль у його "священній недоторканності" Поки не буде рівноцінних ударів по москві і пітеру , удари по Киіву та й сама війна будуть продовжуватись. Поки війна для жителя російської столиці залишається картинкою в телевізорі, вона буде ,,популярною'.Коли,,бавовна' завітає на рубльовку або до набережних неви, соціальний контракт між путіним і населенням (,,ми крадемо, але ви у безпеці'') остаточно розвалиться. Війна триває, бо росія відчуває асиметрію: вона може руйнувати чужі міста, не ризикуючи власними. Лише перенесення вогню на територію ворога створює стимул для припинення вогню.......Питання, хто винен у тому, чому ми й досі цього не робимо, і хто нам обіцяв 3000 Фламінго до кінця року і блєкаут у москві, і хто свого часу закатував гроші у асфальт замість того щоб зміцнювати армію і розвивати власні ППО і ракетні програми, і взагаалі півроку ігнорував усі попередження про війну і нічого не зробив для підготовки до війни- питання риторичне..... Поки ми не побачимо в новинах такоі картинки - війна буде продовжуватись....
P.S До речі історія має багато прикладів коли силу зупиняла лише сила, і німці під час другоі світовоі теж перестали бомбити Лондон як раз після того як союзники почали у відповідь бомбити Берлін......

18.01.2026 20:32 Ответить
 
 