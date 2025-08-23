Россия хочет производить более 6 тысяч "шахедов" в месяц, - CNN

Россия планирует нарастить производство ударных дронов "шахед" до более 6 тысяч в месяц.

Об этом пишет CNN со ссылкой на данные украинской разведки.

Отмечается, что для РФ производство "шахедов" внутри страны обходится гораздо дешевле, чем в начале полномасштабной войны, когда страна-агрессор закупала их в Иране.

"В 2022 году Россия платила в среднем 200 тысяч долларов за один такой дрон", - рассказал собеседник в украинской военной разведке.

В 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 тысяч долларов благодаря масштабному производству на заводе "Алабуга" в российской Республике Татарстан.

Оценки нынешней стоимости одного такого дрона различаются. Так, данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS) свидетельствуют, что стоимость одного Shahed-136 составляет от 20 до 50 тысяч долларов. В то же время стоимость одной ракеты-перехватчика может быть более 3 миллионов долларов.

"Эта относительно низкая стоимость дает Кремлю возможность активизировать ночные атаки дронов, а также проводить более частые крупномасштабные атаки. В начале войны крупные ракетные и дроновые залпы происходили примерно раз в месяц. Сейчас, согласно анализу CSIS, они происходят в среднем каждые восемь дней", - пишет издание.

Аналитики CSIS также отмечают, что точность ударов российских дронов выросла. С апреля их точность составляет около 20% по сравнению с 2024 годом, когда в среднем менее 10% попадали в цели.

