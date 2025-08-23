РУС
Новости Производство шахедов в России
1 002 14

Россия хочет производить более 6 тысяч "шахедов" в месяц, - CNN

состав шахидов

Россия планирует нарастить производство ударных дронов "шахед" до более 6 тысяч в месяц.

Об этом пишет CNN со ссылкой на данные украинской разведки, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для РФ производство "шахедов" внутри страны обходится гораздо дешевле, чем в начале полномасштабной войны, когда страна-агрессор закупала их в Иране.

"В 2022 году Россия платила в среднем 200 тысяч долларов за один такой дрон", - рассказал собеседник в украинской военной разведке.

В 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 тысяч долларов благодаря масштабному производству на заводе "Алабуга" в российской Республике Татарстан.

Смотрите также: Россияне расширяют завод по производству "шахедов" в Алабуге, - CNN. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Оценки нынешней стоимости одного такого дрона различаются. Так, данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS) свидетельствуют, что стоимость одного Shahed-136 составляет от 20 до 50 тысяч долларов. В то же время стоимость одной ракеты-перехватчика может быть более 3 миллионов долларов.

"Эта относительно низкая стоимость дает Кремлю возможность активизировать ночные атаки дронов, а также проводить более частые крупномасштабные атаки. В начале войны крупные ракетные и дроновые залпы происходили примерно раз в месяц. Сейчас, согласно анализу CSIS, они происходят в среднем каждые восемь дней", - пишет издание.

Аналитики CSIS также отмечают, что точность ударов российских дронов выросла. С апреля их точность составляет около 20% по сравнению с 2024 годом, когда в среднем менее 10% попадали в цели.

Читайте также: Россия строит империю дронов: в беспилотную индустрию уже вовлечено более 900 компаний, - Defense News

Автор: 

производство (519) россия (96949) Шахед (1405)
Топ комментарии
+6
лохи кацапи...в нас стерно з притулою в людей більше назбирають, але от дронів наявність не гарантована... тут халепа.
23.08.2025 20:09 Ответить
+5
Я особисто пишаюсь тим що не дав зятю мадам Сопєльнік і родичу Хомутінніка Притулі жодної копійки. Ходять чутки що з Притули хочуть зліпити за наші донати президента. Я за цього афериста голосувати не буду і вам не раджу. Досить з нас коміків-манкуртів...
23.08.2025 20:18 Ответить
+3
Z-репортеру Филатову і тривожно і цікаво водночас:

23.08.2025 20:12 Ответить
23.08.2025 20:09 Ответить
Щоб не збили, потрібно мати гіперзвукові ракети (там кільця ППО).
23.08.2025 20:20 Ответить
Hа заводі "Алабуга" в російській Республіці Татарстан.
23.08.2025 20:29 Ответить
там кільця *****. Це доведено А-22, який туди серед білого дня за собою притягнув на мотузі ще і планер з вибухівкою.
23.08.2025 20:28 Ответить
Вже є.
23.08.2025 20:31 Ответить
ну да, ну да... мабуть учора привезли прямо з фронту. Ну або всі дванадцять комплексів з Валдаю зняли.
23.08.2025 20:40 Ответить
23.08.2025 20:53 Ответить
23.08.2025 20:12 Ответить
23.08.2025 20:18 Ответить
зараз виробництво у "Алабуга-Політєх" увійшло у топ-10 самих небезпечних для життя працівників.
23.08.2025 20:24 Ответить
 
 