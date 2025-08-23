УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9108 відвідувачів онлайн
Новини Виробництво шахедів в Росії
1 078 14

Росія хоче виготовляти понад 6 тисяч "шахедів" на місяць, - CNN

склад шахедів

Росія планує наростити виробництво ударних дронів "шахед" до понад 6 тисяч на місяць.

Про це пише CNN з посиланням на дані української розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для РФ виробництво "шахедів" всередині країни обходиться набагато дешевше, ніж на початку повномасштабної війни, коли країна-агресорка закуповувала їх в Ірані.

"У 2022 році Росія платила в середньому 200 тисяч доларів за один такий дрон", - розповів співрозмовник в українській військовій розвідці.

У 2025 році ця цифра знизилася приблизно до 70 тисяч доларів завдяки масштабному виробництву на заводі "Алабуга" в російській Республіці Татарстан.

Дивіться також: Росіяни розширюють завод з виробництва "шахедів" в Алабузі, - CNN. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Оцінки нинішньої вартості одного такого дрона різняться. Так, дані Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) свідчать, що вартість одного Shahed-136 становить від 20 до 50 тисяч доларів. Водночас вартість однієї ракети-перехоплювача може бути понад 3 мільйони доларів.

"Ця відносно низька вартість дає Кремлю можливість активізувати нічні атаки дронів, а також проводити більш часті великомасштабні атаки. На початку війни великі ракетні та дронові залпи відбувалися приблизно раз на місяць. Зараз, згідно з аналізом CSIS, вони відбуваються в середньому кожні вісім днів", - пише видання.

Аналітики CSIS також зазначають, що точність ударів російських дронів зросла. З квітня їхня влучність становить близько 20%, порівняно з 2024 роком, коли в середньому менш як 10% влучали у цілі.

Читайте також: Росія будує імперію дронів: до безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній, - Defense News

Автор: 

виробництво (1716) росія (67313) Шахед (1410)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
лохи кацапи...в нас стерно з притулою в людей більше назбирають, але от дронів наявність не гарантована... тут халепа.
показати весь коментар
23.08.2025 20:09 Відповісти
+5
Я особисто пишаюсь тим що не дав зятю мадам Сопєльнік і родичу Хомутінніка Притулі жодної копійки. Ходять чутки що з Притули хочуть зліпити за наші донати президента. Я за цього афериста голосувати не буду і вам не раджу. Досить з нас коміків-манкуртів...
показати весь коментар
23.08.2025 20:18 Відповісти
+3
Z-репортеру Филатову і тривожно і цікаво водночас:

показати весь коментар
23.08.2025 20:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лохи кацапи...в нас стерно з притулою в людей більше назбирають, але от дронів наявність не гарантована... тут халепа.
показати весь коментар
23.08.2025 20:09 Відповісти
Щоб не збили, потрібно мати гіперзвукові ракети (там кільця ППО).
показати весь коментар
23.08.2025 20:20 Відповісти
Hа заводі "Алабуга" в російській Республіці Татарстан.
показати весь коментар
23.08.2025 20:29 Відповісти
там кільця *****. Це доведено А-22, який туди серед білого дня за собою притягнув на мотузі ще і планер з вибухівкою.
показати весь коментар
23.08.2025 20:28 Відповісти
Вже є.
показати весь коментар
23.08.2025 20:31 Відповісти
ну да, ну да... мабуть учора привезли прямо з фронту. Ну або всі дванадцять комплексів з Валдаю зняли.
показати весь коментар
23.08.2025 20:40 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2025 20:53 Відповісти
Z-репортеру Филатову і тривожно і цікаво водночас:

показати весь коментар
23.08.2025 20:12 Відповісти
Я особисто пишаюсь тим що не дав зятю мадам Сопєльнік і родичу Хомутінніка Притулі жодної копійки. Ходять чутки що з Притули хочуть зліпити за наші донати президента. Я за цього афериста голосувати не буду і вам не раджу. Досить з нас коміків-манкуртів...
показати весь коментар
23.08.2025 20:18 Відповісти
зараз виробництво у "Алабуга-Політєх" увійшло у топ-10 самих небезпечних для життя працівників.
показати весь коментар
23.08.2025 20:24 Відповісти
 
 