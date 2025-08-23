Росія хоче виготовляти понад 6 тисяч "шахедів" на місяць, - CNN

Росія планує наростити виробництво ударних дронів "шахед" до понад 6 тисяч на місяць.

Про це пише CNN з посиланням на дані української розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для РФ виробництво "шахедів" всередині країни обходиться набагато дешевше, ніж на початку повномасштабної війни, коли країна-агресорка закуповувала їх в Ірані.

"У 2022 році Росія платила в середньому 200 тисяч доларів за один такий дрон", - розповів співрозмовник в українській військовій розвідці.

У 2025 році ця цифра знизилася приблизно до 70 тисяч доларів завдяки масштабному виробництву на заводі "Алабуга" в російській Республіці Татарстан.

Дивіться також: Росіяни розширюють завод з виробництва "шахедів" в Алабузі, - CNN. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Оцінки нинішньої вартості одного такого дрона різняться. Так, дані Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) свідчать, що вартість одного Shahed-136 становить від 20 до 50 тисяч доларів. Водночас вартість однієї ракети-перехоплювача може бути понад 3 мільйони доларів.

"Ця відносно низька вартість дає Кремлю можливість активізувати нічні атаки дронів, а також проводити більш часті великомасштабні атаки. На початку війни великі ракетні та дронові залпи відбувалися приблизно раз на місяць. Зараз, згідно з аналізом CSIS, вони відбуваються в середньому кожні вісім днів", - пише видання.

Аналітики CSIS також зазначають, що точність ударів російських дронів зросла. З квітня їхня влучність становить близько 20%, порівняно з 2024 роком, коли в середньому менш як 10% влучали у цілі.

Читайте також: Росія будує імперію дронів: до безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній, - Defense News