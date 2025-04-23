Дрони атакують російську Єлабугу: "Рядом, вон летит!". ВIДЕО

Невідомі дрони атакують російське місто Єлабуга у Татарстані.

Про це повідомляє ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Раніше у мережі повідомляли про БпЛА у Татарстані. Також запроваджували обмеження в аеропорту Нижнєкамська та Казані.

Зазначається, що в Єлабузі знаходиться військовий завод із виготовлення дронів.

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