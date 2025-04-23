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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакують російську Єлабугу: "Рядом, вон летит!". ВIДЕО

Невідомі дрони атакують російське місто Єлабуга у Татарстані.

Про це повідомляє ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Раніше у мережі повідомляли про БпЛА у Татарстані. Також запроваджували обмеження в аеропорту Нижнєкамська та Казані.

Зазначається, що в Єлабузі знаходиться військовий завод із виготовлення дронів.

Читайте: Якби удари по об’єктах РФ не давали результатів, Москва не наполягала б на запровадженні мораторію, - екскомандувач військ НАТО Кларк

Автор: 

росія (65223) дрони (4714) Удари по РФ (281)


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Топ коментарі
+18
От би туди декілька ракет
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23.04.2025 13:02
+10
Я так розумію, що якесь ППО ми все ж таки спостерігаємо (1-2 ракети побачив у відосах). Але з-за того, що дрон маленький і фанерний - підрив тих ракет не за самонаведенням ГСН, а просто спрацьовував підривник по часу чи відстані (не до дрона, а від пускової). Бо інакше - не зрозуміло - чого ракети вибухали настільки далеко від дрона і навіть натяків на маневрування (в бік дрона) не було.
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23.04.2025 13:06
+8
Русня, шо з пэпэо?
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23.04.2025 13:11
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От би туди декілька ракет
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23.04.2025 13:02 Відповісти
Ваше побажання буде обов'язково враховано!
Наступні дрони буде відправлено з кількома ракетами на зовнішніх пілонах планера
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23.04.2025 13:18 Відповісти
Я так розумію, що якесь ППО ми все ж таки спостерігаємо (1-2 ракети побачив у відосах). Але з-за того, що дрон маленький і фанерний - підрив тих ракет не за самонаведенням ГСН, а просто спрацьовував підривник по часу чи відстані (не до дрона, а від пускової). Бо інакше - не зрозуміло - чого ракети вибухали настільки далеко від дрона і навіть натяків на маневрування (в бік дрона) не було.
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23.04.2025 13:06 Відповісти
100 % ГСН не може помітити та захопити таку "фанерну" ціль ))))
Це ж проти літаків зброя зазвичай.
Там люміній, сталь тощо та й розмір Потужний, не те що дрон-етажерка
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23.04.2025 13:11 Відповісти
Если ГСН современная, то тепло излучение от ДВС определит, а если ещё и пропеллер металлический то и в радиодиапазоне определит
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23.04.2025 13:18 Відповісти
На фронті наші "великі крила" (дрони - аеророзвідники літакового типу), які теж з мінімумом металу і без ДВС - збивають. БУК-и та ТОР-и. Вірогідно, складних і ******** ППО в тил, на захист виробництв та інфраструктури засрашки, "не підвезли", тому пуляють "тим, що є". А є - небагато.
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23.04.2025 18:14 Відповісти
Можливо зенітні ракети не мають гсн, а наводяться радіокомандним методом, як в їхньому говно-панцирі. Мені здається що радар панциря не може захопити на супроводження ціль, і бойовий розрахунок наводить ракети по відеоканалу. Можливо на відео спостерігаємо самоліквідацію зенітних ракет після невлучання в ціль.
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23.04.2025 16:13 Відповісти
Русня, шо з пэпэо?
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23.04.2025 13:11 Відповісти
Ну нарешті ! Хоч щось... Далі буде...
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23.04.2025 13:17 Відповісти
Схоже на тестування ешелону системи ППО пітьми довкола основної цілі - фабрики "хераней" в Єлабугє.
Залишається сподіватись на масований ракетний удар.
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23.04.2025 13:17 Відповісти
Массованного ракетного удару не будет, бо ракеты для подобных ударов в основном только в рекламных видосиках присутствуют
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23.04.2025 13:22 Відповісти
Ну, то ти, мабуть, пропустив новини про те, що прилетіло на склад ГРАУ №51.
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23.04.2025 14:26 Відповісти
До сих пор нет никаких данных, что туда что либо прилетело.Никто не заметил ни БПЛА, ни ракет. Скорей всего кацапское разгильдяйство, небольшой процент что это диверсия
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23.04.2025 14:47 Відповісти
Щось таки прилетіло - пишуть про дві точки пожеж на заводі.

Дані об'єктивного контролю - на https://t.me/supernova_plus/38157?single відео.



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23.04.2025 14:57 Відповісти
В кацапів були випадки, коли штабель викладали навколо блисавкоприйомника..по пьяні в забайкаллі..але зараз не грозовий період
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23.04.2025 18:28 Відповісти
Недарма, повар ****** волав, прутін, де ППО??
А воно, он, як михалич…
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23.04.2025 13:22 Відповісти
гарна реклама наших дронів чижик - качественньіе продукти по улетньім ценам ! я б добавив для кацапів з братньою любовью !
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23.04.2025 13:48 Відповісти
Де реклама ракет на які дрочив зельонській у свої гундосих порновідео
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24.04.2025 00:10 Відповісти
Так там не просто дрони, Ваньок пише, що з 6 дронів 5 чітко в ціль, збили лише один, при цьому це не просто дрони, вони спочатку скинули 250 кг вибухівки кожен, а потім ще самі як дрони з вибухівкою поцілили
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23.04.2025 14:40 Відповісти
Можливо до літачків причипили фаб-250?
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23.04.2025 16:16 Відповісти
2500
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24.04.2025 00:10 Відповісти
 
 