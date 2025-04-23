Дрони атакують російську Єлабугу: "Рядом, вон летит!". ВIДЕО
Невідомі дрони атакують російське місто Єлабуга у Татарстані.
Про це повідомляє ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Раніше у мережі повідомляли про БпЛА у Татарстані. Також запроваджували обмеження в аеропорту Нижнєкамська та Казані.
Зазначається, що в Єлабузі знаходиться військовий завод із виготовлення дронів.
Топ коментарі
+18 Ярослав Викторович
показати весь коментар23.04.2025 13:02
+10 Орест Гарай
показати весь коментар23.04.2025 13:06
+8 Деніс Войцеховський
показати весь коментар23.04.2025 13:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наступні дрони буде відправлено з кількома ракетами на зовнішніх пілонах планера
Це ж проти літаків зброя зазвичай.
Там люміній, сталь тощо та й розмір Потужний, не те що дрон-етажерка
Залишається сподіватись на масований ракетний удар.
Дані об'єктивного контролю - на https://t.me/supernova_plus/38157?single відео.
А воно, он, як михалич…