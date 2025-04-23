Дроны атакуют российскую Елабугу: "Рядом, вон летит!". ВИДЕО
Неизвестные дроны атакуют российский город Елабуга в Татарстане.
Об этом сообщает ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
Ранее в сети сообщали о БпЛА в Татарстане. Также вводили ограничения в аэропорту Нижнекамска и Казани.
Отмечается, что в Елабуге находится военный завод по изготовлению дронов.
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Наступні дрони буде відправлено з кількома ракетами на зовнішніх пілонах планера
Це ж проти літаків зброя зазвичай.
Там люміній, сталь тощо та й розмір Потужний, не те що дрон-етажерка
Залишається сподіватись на масований ракетний удар.
Дані об'єктивного контролю - на https://t.me/supernova_plus/38157?single відео.
А воно, он, як михалич…