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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атакуют российскую Елабугу: "Рядом, вон летит!". ВИДЕО

Неизвестные дроны атакуют российский город Елабуга в Татарстане.

Об этом сообщает ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Ранее в сети сообщали о БпЛА в Татарстане. Также вводили ограничения в аэропорту Нижнекамска и Казани.

Отмечается, что в Елабуге находится военный завод по изготовлению дронов.

Читайте: Если бы удары по объектам РФ не давали результатов, Москва не настаивала бы на введении моратория, - экс-командующий войсками НАТО Кларк

Автор: 

россия (95546) дроны (3923) Удары по РФ (279)


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Топ комментарии
+18
От би туди декілька ракет
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23.04.2025 13:02
+10
Я так розумію, що якесь ППО ми все ж таки спостерігаємо (1-2 ракети побачив у відосах). Але з-за того, що дрон маленький і фанерний - підрив тих ракет не за самонаведенням ГСН, а просто спрацьовував підривник по часу чи відстані (не до дрона, а від пускової). Бо інакше - не зрозуміло - чого ракети вибухали настільки далеко від дрона і навіть натяків на маневрування (в бік дрона) не було.
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23.04.2025 13:06
+8
Русня, шо з пэпэо?
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23.04.2025 13:11
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От би туди декілька ракет
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23.04.2025 13:02 Ответить
Ваше побажання буде обов'язково враховано!
Наступні дрони буде відправлено з кількома ракетами на зовнішніх пілонах планера
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23.04.2025 13:18 Ответить
Я так розумію, що якесь ППО ми все ж таки спостерігаємо (1-2 ракети побачив у відосах). Але з-за того, що дрон маленький і фанерний - підрив тих ракет не за самонаведенням ГСН, а просто спрацьовував підривник по часу чи відстані (не до дрона, а від пускової). Бо інакше - не зрозуміло - чого ракети вибухали настільки далеко від дрона і навіть натяків на маневрування (в бік дрона) не було.
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23.04.2025 13:06 Ответить
100 % ГСН не може помітити та захопити таку "фанерну" ціль ))))
Це ж проти літаків зброя зазвичай.
Там люміній, сталь тощо та й розмір Потужний, не те що дрон-етажерка
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23.04.2025 13:11 Ответить
Если ГСН современная, то тепло излучение от ДВС определит, а если ещё и пропеллер металлический то и в радиодиапазоне определит
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23.04.2025 13:18 Ответить
На фронті наші "великі крила" (дрони - аеророзвідники літакового типу), які теж з мінімумом металу і без ДВС - збивають. БУК-и та ТОР-и. Вірогідно, складних і ******** ППО в тил, на захист виробництв та інфраструктури засрашки, "не підвезли", тому пуляють "тим, що є". А є - небагато.
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23.04.2025 18:14 Ответить
Можливо зенітні ракети не мають гсн, а наводяться радіокомандним методом, як в їхньому говно-панцирі. Мені здається що радар панциря не може захопити на супроводження ціль, і бойовий розрахунок наводить ракети по відеоканалу. Можливо на відео спостерігаємо самоліквідацію зенітних ракет після невлучання в ціль.
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23.04.2025 16:13 Ответить
Русня, шо з пэпэо?
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23.04.2025 13:11 Ответить
Ну нарешті ! Хоч щось... Далі буде...
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23.04.2025 13:17 Ответить
Схоже на тестування ешелону системи ППО пітьми довкола основної цілі - фабрики "хераней" в Єлабугє.
Залишається сподіватись на масований ракетний удар.
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23.04.2025 13:17 Ответить
Массованного ракетного удару не будет, бо ракеты для подобных ударов в основном только в рекламных видосиках присутствуют
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23.04.2025 13:22 Ответить
Ну, то ти, мабуть, пропустив новини про те, що прилетіло на склад ГРАУ №51.
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23.04.2025 14:26 Ответить
До сих пор нет никаких данных, что туда что либо прилетело.Никто не заметил ни БПЛА, ни ракет. Скорей всего кацапское разгильдяйство, небольшой процент что это диверсия
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23.04.2025 14:47 Ответить
Щось таки прилетіло - пишуть про дві точки пожеж на заводі.

Дані об'єктивного контролю - на https://t.me/supernova_plus/38157?single відео.



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23.04.2025 14:57 Ответить
В кацапів були випадки, коли штабель викладали навколо блисавкоприйомника..по пьяні в забайкаллі..але зараз не грозовий період
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23.04.2025 18:28 Ответить
Недарма, повар ****** волав, прутін, де ППО??
А воно, он, як михалич…
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23.04.2025 13:22 Ответить
гарна реклама наших дронів чижик - качественньіе продукти по улетньім ценам ! я б добавив для кацапів з братньою любовью !
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23.04.2025 13:48 Ответить
Де реклама ракет на які дрочив зельонській у свої гундосих порновідео
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24.04.2025 00:10 Ответить
Так там не просто дрони, Ваньок пише, що з 6 дронів 5 чітко в ціль, збили лише один, при цьому це не просто дрони, вони спочатку скинули 250 кг вибухівки кожен, а потім ще самі як дрони з вибухівкою поцілили
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23.04.2025 14:40 Ответить
Можливо до літачків причипили фаб-250?
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23.04.2025 16:16 Ответить
2500
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24.04.2025 00:10 Ответить
 
 