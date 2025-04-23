Дроны атакуют российскую Елабугу: "Рядом, вон летит!". ВИДЕО

Неизвестные дроны атакуют российский город Елабуга в Татарстане.

Об этом сообщает ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Ранее в сети сообщали о БпЛА в Татарстане. Также вводили ограничения в аэропорту Нижнекамска и Казани.

Отмечается, что в Елабуге находится военный завод по изготовлению дронов.

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