Сирський: Росія має намір щодня запускати по Україні до 1000 безпілотників
Індустрія дронів
Наразі Росія щоденно виробляє 404 "шахеди" різних типів. У планах країни-агресора наростити виробництво, щоб вже у 2026 році запускати по Україні до 1000 дронів на день.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
РФ нарощує виробництво дронів
Сирський зазначив, що українська сторона бачить дії ворога, і немає жодних ознак, що росіяни готуються до мирних переговорів або ініціатив на полі бою.
"Навпаки, ми бачимо збільшення інтенсивності бойових дій, нарощення чисельності наступальних угруповань ворога, нарощення обсягів виробництва ударних типів озброєння, ракет, дронів. Зараз ворог щоденно виробляє 404 "шахеди" різних типів. І в планах у нього – збільшення", - розповів головком.
Мета Сил оборони - зрив планів ворога
На уточнююче питання, про яке саме збільшення йдеться і які подальші плани у РФ, Сирський відповів:
"Ворог планує суттєво наростити виробництво, щоб застосовувати до 1000 дронів на день. Тому, звичайно, ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій, та створити умови для проведення переговорів. Тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися".
Він додав, що "наше завдання, як військових, як Збройних сил – продовжувати ефективну боротьбу, ведення бойових дій, щоб максимально зменшити бойовий потенціал ворога – людський, потенціал в озброєнні, у виробництві озброєння і продукції подвійного використання".
Головна консультантка Верховної Ради роками отримувала гроші з Кремля і мешкає в квартирі батька - громадянина РФ, який виготовляє зброю, що вбиває українців.
P.S До речі історія має багато прикладів коли силу зупиняла лише сила, і німці під час другоі світовоі теж перестали бомбити Лондон як раз після того як союзники почали у відповідь бомбити Берлін......
Байки про 1000 шахедив кожен день еще полгода назад рассказывали.
И 400 в день тоже не потверждаются пока что...
Как итог оказалось в реальности 200 в день и то половина имитаторы.