Сирський: Росія має намір щодня запускати по Україні до 1000 безпілотників

Індустрія дронів

Сирський: Росія має намір щодня запускати по Україні до 1000 безпілотників

Наразі Росія щоденно виробляє 404 "шахеди" різних типів. У планах країни-агресора наростити виробництво, щоб вже у 2026 році запускати по Україні до 1000 дронів на день.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

РФ нарощує виробництво дронів 

Сирський зазначив, що  українська сторона бачить дії ворога, і немає жодних ознак, що росіяни готуються до мирних переговорів або ініціатив на полі бою.

"Навпаки, ми бачимо збільшення інтенсивності бойових дій, нарощення чисельності наступальних угруповань ворога, нарощення обсягів виробництва ударних типів озброєння, ракет, дронів. Зараз ворог щоденно виробляє 404 "шахеди" різних типів. І в планах у нього – збільшення", - розповів головком.

Читайте також: Росія хоче виготовляти понад 6 тисяч "шахедів" на місяць, - CNN

Мета Сил оборони - зрив планів ворога 

На уточнююче питання, про яке саме збільшення йдеться і які подальші плани у РФ, Сирський відповів:

"Ворог планує суттєво наростити виробництво, щоб застосовувати до 1000 дронів на день. Тому, звичайно, ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій, та створити умови для проведення переговорів. Тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися".

Він додав, що "наше завдання, як військових, як Збройних сил – продовжувати ефективну боротьбу, ведення бойових дій, щоб максимально зменшити бойовий потенціал ворога – людський, потенціал в озброєнні, у виробництві озброєння і продукції подвійного використання".

Читайте також: Росія планує виробити до 120 000 плануючих авіабомб до кінця року, - ГУР

Взагалі то, то твоє голосування за гундосого - все інше наслідок
18.01.2026 18:23 Відповісти
що заважає Україні запускати у відповідь 10 000?
18.01.2026 18:05 Відповісти
черговий патужний відосик і гон на мера Києва
владі плювати на українців, вони тут поки є з чого набивати кишені.
18.01.2026 18:16 Відповісти
що заважає Україні запускати у відповідь 10 000?
18.01.2026 18:05 Відповісти
Ваша присутність в Польщі
18.01.2026 18:18 Відповісти
Взагалі то, то твоє голосування за гундосого - все інше наслідок
18.01.2026 18:23 Відповісти
18.01.2026 18:45 Відповісти
18.01.2026 18:47 Відповісти
18.01.2026 18:48 Відповісти
Власть коррумпированная берет деньги у всех и у России берут больше всего. Тот бизнесмен близкий к Зе-банде сказал, что они продали территории Украины за деньги и сдают. А они уже все с другими гражданствами. Их задача уничтожить государственность.
18.01.2026 18:27 Відповісти
Асфальт під снігом. Чекаємо весну.
18.01.2026 18:51 Відповісти
Двушка на мацкву.
18.01.2026 19:09 Відповісти
DARK SIDE #463014

Власть коррумпированная берет деньги у всех и у России берут больше всего.
Двушечка из Москвы
19.01.2026 04:19 Відповісти
Відсутність совісті в злодіїв при владі
18.01.2026 21:57 Відповісти
.козел - це пиво?
18.01.2026 18:59 Відповісти
Україні потрібно запускати хочаб 500 таких самих шахідів в відповідь в інакшому випадку війна на виснаження вже програна
18.01.2026 18:01 Відповісти
Вже виграна, коли черги з добровольців закінчились.
18.01.2026 18:12 Відповісти
під погонами ТЦК бігають десятки тисяч рожевощокий добровольців, готових ловити на вулицях старих кульгавих не добровольців
18.01.2026 18:19 Відповісти
Це тобі рудий чорт сказав?
18.01.2026 18:15 Відповісти
Россия запускает по всем целям, а Украина запускает по целям не наносящим урон России. Россия уничтожила в Украине энергетику при помощи Зеленского, а если ее добьет, и еще и газ выбьет, то люди физически не смогут выжить, если не будет на чем готовить без света и газа. И вода пропадает и отопление без света. Украина уже проиграла по всем направлениям. Россия купила власть Украины и та продала земли и работает на саботаж Украины. Трамп еще говно за Россию с Маском. Европа тоже врут и делают, что выгодно им. У Украине нет союзников, которые бы воевали за Украину. Украине пи....!
18.01.2026 18:39 Відповісти
Ну що ж , будемо тоді хльобати щі (( Ти любиш щі ? Бачу - любиш! ((((
18.01.2026 19:23 Відповісти
херово ти бачишь, иди к окулисту!
18.01.2026 19:31 Відповісти
Ти щі хльобай лаптьом , не відволікайся , бо дуже смердить коли щі і лапті разом (((
18.01.2026 19:34 Відповісти
Вже скоро п'ятий рік як пи...
Русні знову оновлювати дату на червоній мапі.
18.01.2026 20:10 Відповісти
Сирський не знає шо кацапи Шахеди клепають в Єлабузі і ми ше ні разу туди не втулили
18.01.2026 18:02 Відповісти
Дрони! - там вже 6 цехів - шо можуть зробити дрони? - Сирський же констатує шо кацапи нарощують виробництво
18.01.2026 18:12 Відповісти
Щось не схоже що ця атака якось вплинула на виробництво.
18.01.2026 18:15 Відповісти
Тому, що безпілотники, які туди долітають, мають смішну бч у декілька кілограмів. Вони навіть скло не завжди розіб'ють, коли попадають у якийсь росіянський ЖК.
18.01.2026 18:39 Відповісти
Ще один містер очевидність. А ти що робиш щоб ми мали возможности захищатися та наносити удари у відповідь
18.01.2026 18:02 Відповісти
кришує генералів як женуть солдатів на марну смерть
18.01.2026 18:09 Відповісти
Так ти теж за кацапію . Якого ти на Сирського попер, його пайку тобі не віддадуть (((
18.01.2026 19:25 Відповісти
это ты за кацапию, защищаешь мразоту москальскую
18.01.2026 19:29 Відповісти
Все простіше - просто ти кацап .
18.01.2026 19:31 Відповісти
А він займається психологічним тиском і залякуванням, щоб народ не завадив просроченому з умєровими підписати капітуляцію на умовах кацапських сородічєй.
18.01.2026 18:44 Відповісти
тих, хто сіє паніку під час війни-розстрілюють.
18.01.2026 18:02 Відповісти
Ти , тойго там , не дуже Гренландію штурмуй , бо німці вже своїх вояків додому забрали .......
18.01.2026 19:27 Відповісти
Спостерігати!!!
18.01.2026 18:04 Відповісти
А я маю намiр на луну злiтати
18.01.2026 18:06 Відповісти
круто .... це крутіше аніж нахєр сходити (((( Двієчнику , Місяць , той що кацапською "Луна" , з великої лтітери пишеться , а "луна" - це на вашому "ехо " ((
18.01.2026 19:30 Відповісти
ЗСУ отримують понад 1500 перехоплювачів дронів на добу, - Шмигаль

у руснявого сирка з батьками на паРаші з математикою погано ?

чи просто zельоні гниди і ахметовський холуй шмигаль киздять? .. як і сирок
18.01.2026 18:07 Відповісти
Ще один військовий "статист" Нам потрібні командуючі,державні мужі,а не балаболи.
18.01.2026 18:07 Відповісти
Головнокомандувач,Верховний,якось висловився що Путін розуміє тільки силу.Якщо це так то Україна повинна мати або більше або по тактико-технічній характеристиці кращі БПЛА і гарну протиповітряну оборону і дрони перехоплювачі.Тож треба тому Верховному працювати в цьому плані, а не бути статистом скільки прилетіло,працювати над тим щоб пуйло розуміло тую силу.
18.01.2026 18:07 Відповісти
Коротше, підіб'ємо підсумки, та зробимо висновки, вони по нас шахедами, а ми їм двушечку на мацкву
18.01.2026 18:41 Відповісти
Зеленський повинен записувати по 5 потужних відео кожного дня.
18.01.2026 18:08 Відповісти
А ось це наш Лідор може й виконати. Воно вам треба?
18.01.2026 19:57 Відповісти
І шо? Якою буде наша відповідь?
18.01.2026 18:14 Відповісти
черговий патужний відосик і гон на мера Києва
владі плювати на українців, вони тут поки є з чого набивати кишені.
18.01.2026 18:16 Відповісти
Просрочений міндічу перерахує ще 10 міліардів на фламінго
18.01.2026 18:30 Відповісти
а ЗЕлена 5 колона вже щомісяця ******* стільки грошей, шо у нас ніколи не буде змоги ані виготовити ані купити стільки зброї, щоб відбитися від москалоти... до того ж спизжені у українців мільярди будуть і далі уходити двушками на москву, бо ані Галущенко ані Єрмак ані Міндіч не покарані досі, тобто бекофіс зеленого зрадника і далі працює...
18.01.2026 18:18 Відповісти
@UA_Peacemaker
@UaPeacemaker
Головна консультантка Верховної Ради роками отримувала гроші з Кремля і мешкає в квартирі батька - громадянина РФ, який виготовляє зброю, що вбиває українців.
18.01.2026 18:20 Відповісти
А точно 404, а не 403 чи 402? Може не треба перебільшувати? Що це взагалі за цифри? Тим більше, що цифру у 1к шахедів прогнозували ще на 25 рік, але не може раїся стільки виробляти. На це треба багато ******** електроніки. Які б величезні цехи там не будували, там можуть виробляти більше хіба корпусів та двигунів. І то не факт.
18.01.2026 18:20 Відповісти
А Україна запускатиме по ерефії по 1000 бусифікованих.
18.01.2026 18:22 Відповісти
Оці 1000 дронів щодня і наші одноразові вильоти на рашку з величезним піаром найвеличнішого наочно показують різницю у підходах до озброєння, в першому випадку діє держава, а в другому фонди, самодєлкі, контори які раніше знімали фільми, тепер роблять ракети і все на світі, викачуючи дорогоцінний ресурс.
18.01.2026 18:25 Відповісти
Такий же балабол, як й зелебоба. Повинні, маємо готуватись, треба, бла-бла-бла, ко-ко-ко...
18.01.2026 18:34 Відповісти
*****! гнусавий запише черговий вілосик з тамбуру вагона
18.01.2026 18:37 Відповісти
А Україна скільки може у відповідь?
18.01.2026 18:38 Відповісти
Звідки він це знає ,детальні плани противника?Сидить, херню всяку чеше з пальця висосану...Цапи то вони звичайно цапами,тільки немає серед них такого дурного, дійсно посвяченого в стратегічні та поточні справи який згодиться передавати інформацію зеленому фесебешному кублу. Немає сенсу - здадуть до вечора.
18.01.2026 18:39 Відповісти
А ми запускаємо теж дрони, тисячу але у вигляді зелених папірців прямо на москву.
18.01.2026 18:58 Відповісти
Це західні санкції вже діють, чи ще не вступили в силу? Ось ось буде 20-й ювілейний пакет і точно кацапстан загнеться.
18.01.2026 19:10 Відповісти
А можно ж було виділити декілька сотень ракет, з тих 3000 тисяч, які обіцяв пацюк у 24 році, і рознести нахрін оті заводіки в раші, шо клепають тисячі ударних дронів. Но, у нас жеж пі....и керують країною. Тай як тоді двушки на мацкву завозить.
18.01.2026 19:15 Відповісти
У відповідь зєлєнской може призначити шмигаля керувати іншим міністерством і подвоїти випуск щоденних відосиків🤡
18.01.2026 19:54 Відповісти
***, а що нам заважає нарощувати виробництво? Є ж прокурори-інваліди, мєнти-порішали, муніципальні варти якісь, лікарі-висновкописці, депутати мєсного разліва, менеджери держкомпаній - нехай не страждають фуйньою різною, а клепають безпілотники в себе в канторах. І туди ж старшокласників і екземплярів 18-25 замість пивнух різних, хоч якась користь буде.
18.01.2026 19:55 Відповісти
Та я на самому початку волала - школярам на уроках праці навіть можна було це ввести! А ще - це засіб заробляння кишенькових. Тупо платити за кожний зібраний дрон. Діти муйнею страждати не будуть. Будуть заробляти собі на всілякі хотєлки..
19.01.2026 09:05 Відповісти
Сирський: Росія має намір щодня запускати по Україні до 1000 безпілотників Джерело: https://censor.net/ua/n3596039Виникає питання хто кому це повинене казати і що для цього робити, щоб зменшити наслідки ціх прильотів, головнокомандувач Сирський населенню і захисникам чи населення і захисники Сирському, таке враження що в країні немає головнокомандувача а хтось займає його місце і ресурси, а він не знає що робити, а населення не живуе в цій країні і не отримують всі наслідки цієї війни. Якщо головнокомандувач незнає що робити то хай пише рапорт на звільнення і йде під Гуляйполе чи Мірноград простим солдатом захищати країну і визволяти захисників з котлів які він зробив , а то керовники при владі себе відчувають недоторканими вершителями доль простих людей, тому що їх конкретно ця війна не стосується не кажучи вже про їх корупцію і шкідництво що дорівнює диверсії під час війни.
18.01.2026 20:14 Відповісти
Росія, як звичайний гопник з підворіття зупиняється тільки тоді, коли отримує у відповідь добряче по зубам . Для цього гопника світ ділиться на ,,хижаків' та ,,терпил'. Поки Захід намагається грати в ,,шахи'' за правилами міжнародного права, росія грає в ,,доміно'' кастетом. Росія зупиняється не там, де закінчується іі план, а там, де іі зупиняє фізичний спротив. Безкарність для неі - це паливо. Кожна ракета, що прилітає по Києву і не отримує симетричної відповіді по москві, переконує кремль у його "священній недоторканності" Поки не буде рівноцінних ударів по москві і пітеру , удари по Киіву та й сама війна будуть продовжуватись. Поки війна для жителя російської столиці залишається картинкою в телевізорі, вона буде ,,популярною'.Коли,,бавовна' завітає на рубльовку або до набережних неви, соціальний контракт між путіним і населенням (,,ми крадемо, але ви у безпеці'') остаточно розвалиться. Війна триває, бо росія відчуває асиметрію: вона може руйнувати чужі міста, не ризикуючи власними. Лише перенесення вогню на територію ворога створює стимул для припинення вогню.......Питання, хто винен у тому, чому ми й досі цього не робимо, і хто нам обіцяв 3000 Фламінго до кінця року і блєкаут у москві, і хто свого часу закатував гроші у асфальт замість того щоб зміцнювати армію і розвивати власні ППО і ракетні програми, і взагаалі півроку ігнорував усі попередження про війну і нічого не зробив для підготовки до війни- питання риторичне..... Поки ми не побачимо в новинах такоі картинки - війна буде продовжуватись....
P.S До речі історія має багато прикладів коли силу зупиняла лише сила, і німці під час другоі світовоі теж перестали бомбити Лондон як раз після того як союзники почали у відповідь бомбити Берлін......

18.01.2026 20:32 Відповісти
так у нас же бл дрони перехоплювачи косарь в сутки до нг уже должен в день быть. Или зеленое чмо опять на****о? Вижу сборы на перехватчики со всех щелей собирают стерненки и ко. В Киеве как лупашили с пулеметов 4 года так и лупашат. Куда бабки делись, гниды?
18.01.2026 21:06 Відповісти
Треба здаватися?
18.01.2026 22:26 Відповісти
а ми запустимо 2000 фламінгоміндичей
на офшорні рахунки ЗЕ
18.01.2026 23:22 Відповісти
Це ж було вже?!
Байки про 1000 шахедив кожен день еще полгода назад рассказывали.
И 400 в день тоже не потверждаются пока что...
Как итог оказалось в реальности 200 в день и то половина имитаторы.
19.01.2026 05:58 Відповісти
 
 