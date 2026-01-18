Сирський заявив про підготовку нових наступальних операцій ЗСУ: "В обороні перемоги не здобудеш"
У 2026 році Збройні сили України продовжуватимуть стратегічну оборонну операцію, однак паралельно готуватимуть і наступальні дії.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
Стратегічна мета РФ не змінилася
Сирський зазначив, що стратегічна мета Росії лишається незмінною - країна-агресор прагне окупувати всю територію України.
"І всі напрямки ведення наступальних дій теж залишаються тими, що й були, змінюються тільки терміни, кількість озброєння, особового складу. Все інше залишається такими, як було. Тобто вони дотримуються своїх планів", - сказав головком.
Оборона і наступальні дії ЗСУ
"Тому ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію, при цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому, відповідно, ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоби утримувати оперативну ініціативу, тому що це призводить до того, що ворог вимушений залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння, боєприпасів, щоб стримувати наші активні дії", - заявив головком.
Практика асиметричних дій
Також Сирський додав, що Україна продовжуватиме практику асиметричних дій, оскільки вони чудово себе зарекомендували.
"Продовжувати дії Сил спеціальних операцій. Вони теж набули достатньо високого розвитку і якості", - зазначив генерал.
"Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлёт товарищ Зєля
И маршал Сырский в бой нас поведёт!"
ви ж бездарно втратили і вкрали ресурс
А памʼятаєте, того року блогерши писали, що це безглуздя, всі не можуть бути героями, що в ТЦК булінг, дідівщина, хабарництво і вимагання, що хабар за непридатність 25 тис. баксів і це ціна життя і що довбайте тих, хто вже давав присягу, а не ловіть по вулицям алкашів і шизофреників і втирайте їм про борг перед Батьківщиною..
Але хто ж слухав, затюкали і назвали агентами кремля. Зрозуміло, що легше намагатись загрібати жар чужими руками, ніж організувати справедливий процес та самим прийняти участь, відправити на фронт своїх дітей, себе, оточення, свою охранку, припинити красти і брати хабарі, коли здається, що є альтернатива - зашмагати батогом весь народ, задурити йому мізки та зробити винним у всіх своїх гріхах. Не зрозуміють, що не можна всіх змусити, що метод батога і батога не працює, тому замість контрнаступу здаємо території, а добровольців вже нема - скотським ставленням до людей і корупцією відбили мотивацію.
І коли були вже далеко не перші дзіночки, коли в Одеських ТЦК почали масово "самовбиватись" епілептики, коли отой "помічник ТЦК", якого вже вбили, побив і притягнув того фітнес-тренера, а потім зʼявилось відео, як з нього знущаються в тренувальному таборі і він говорить на камеру, що його гвалтують, та ще й змушують його казати слова, ображають всі ЗСУ, незрозуміло, свідомо чи ні.
t.me/xydessa
/45338
Всі теж це сприйняли, як і те, що не було розслідування і покарання винних і що такого не має бути в армії, навіть на зоні в нормальні часи нормальні люди з таким боролися..
От і маємо, прямуємо на дно..