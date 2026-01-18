Сирський заявив про підготовку нових наступальних операцій ЗСУ: "В обороні перемоги не здобудеш"

У 2026 році Збройні сили України продовжуватимуть стратегічну оборонну операцію, однак паралельно готуватимуть і наступальні дії.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Стратегічна мета РФ не змінилася

Сирський зазначив, що стратегічна мета Росії лишається незмінною - країна-агресор прагне окупувати всю територію України.

"І всі напрямки ведення наступальних дій теж залишаються тими, що й були, змінюються тільки терміни, кількість озброєння, особового складу. Все інше залишається такими, як було. Тобто вони дотримуються своїх планів", - сказав головком.

Оборона і наступальні дії ЗСУ

Сирський розповів, що ЗСУ продовжуватимуть стратегічну оборонну операцію, однак паралельно готуватимуть наступальні дії.

"Тому ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію, при цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому, відповідно, ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоби утримувати оперативну ініціативу, тому що це призводить до того, що ворог вимушений залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння, боєприпасів, щоб стримувати наші активні дії", - заявив головком.

Практика асиметричних дій

Також Сирський додав, що Україна продовжуватиме практику асиметричних дій, оскільки вони чудово себе зарекомендували.

"Продовжувати дії Сил спеціальних операцій. Вони теж набули достатньо високого розвитку і якості", - зазначив генерал.

