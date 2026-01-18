Сирський заявив про підготовку нових наступальних операцій ЗСУ: "В обороні перемоги не здобудеш"

У 2026 році Збройні сили України продовжуватимуть стратегічну оборонну операцію, однак паралельно готуватимуть і наступальні дії.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Стратегічна мета РФ не змінилася

Сирський зазначив, що стратегічна мета Росії лишається незмінною - країна-агресор прагне окупувати всю територію України.

"І всі напрямки ведення наступальних дій теж залишаються тими, що й були, змінюються тільки терміни, кількість озброєння, особового складу. Все інше залишається такими, як було. Тобто вони дотримуються своїх планів", - сказав головком.

Оборона і наступальні дії ЗСУ

Сирський розповів, що ЗСУ продовжуватимуть стратегічну оборонну операцію, однак паралельно готуватимуть наступальні дії.

"Тому ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію, при цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому, відповідно, ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоби утримувати оперативну ініціативу, тому що це призводить до того, що ворог вимушений залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння, боєприпасів, щоб стримувати наші активні дії", - заявив головком.

Практика асиметричних дій

Також Сирський додав, що Україна продовжуватиме практику асиметричних дій, оскільки вони чудово себе зарекомендували.

"Продовжувати дії Сил спеціальних операцій. Вони теж набули достатньо високого розвитку і якості", - зазначив генерал.

Топ коментарі
Тут немає навіть що коментувати.
18.01.2026 20:32 Відповісти
Це вже повинні коментувати лікарі з психлікарні.
18.01.2026 20:37 Відповісти
Було б краще (і це не лише про сирського), щоб звітували про доконані успіхи, а не анонсували чергову потужність, що "ось-ось".
18.01.2026 20:41 Відповісти
Він вже розписав заздалегідь на 2026 рік і наступи і оборони! Прямо Наполеон та кутузов в одному флаконі.
18.01.2026 21:06 Відповісти
Прошу наперед вибачення за кацапсячу. Але не перекладається, втрачається зміст.
"Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлёт товарищ Зєля
И маршал Сырский в бой нас поведёт!"
18.01.2026 21:07 Відповісти
На що ми обміняли курщину, нагадайте йому
18.01.2026 21:07 Відповісти
Це піздєц...маємо нового жукова...
18.01.2026 21:09 Відповісти
а є чим ? і головне ким ?
показати весь коментар
18.01.2026 21:10 Відповісти
Нагадайте йому яка кількість втрат вонїнів в обороні і в наступі.І скільки воїнів в наступі потрібно на одного в обороні.Я так розумію що йому поставили завдання поскорше сточити ЗСУ щоб українці погодились на капітуляцію.Ми це побачили в його ,,геніальній,, Курській операції де по словах іноземних аналітиків ми втратили останні резерви і велику кількість іноземної техніки.Нам не збрехали що іноземні аналітики були в шоці,але не сказали чим вони були шоковані.Вони були шоковані тим,що через таку велику довжину фронту і малу кількість воїнів ми додумались відкрити ще один фронт і так розтягнувши лінію зіткнення.В результаті ми поставлених завдань не виконали(не захопили Курську АЕС) і спалили такі необхідні резерви.Саме тому і було знято непоступливого Залужного який би не погодився на цю авантюру,і вибрала ОПА на все згодного Сирського.Передайте це Сирському-наступальні операції можливі тільки після того як зменшиться чисельність армії РФ,і коли в них мобілізація не зможе поповнити втрачених Ваньок на фронті.Наступальна операція в Покровську наприклад буде рівнозначна самогубству через переважаючу кількість ворога.Хіба що поступила вимога від ОПИ поскорше здати всю Донецьку область під капітуляцію(мирну угоду )
18.01.2026 21:11 Відповісти
А ким наступати? Полковниками і майорами? Так вони по статуту не положені цим займатися. Ким? Мертвими душами? На позиціях ніде немає тих солдат, що заявлені в бр. Що дали ті корпуси? Анархія як була так і є. Кожен комбриг що хоче те і робить. Похєр статути, законодавство, конституція. Який наступ? Намалюйте там собі на паперах. Ха ха ха.
18.01.2026 21:13 Відповісти
Отими офіцерами, що в Гуляйполі всімнадцятьох розбіглись замість того, щоб вступити в бій з 3 ворогами.
18.01.2026 21:31 Відповісти
Так, в хто вам сказав, що там їх було 18? Даю сто відсотків що чоловік 15 свалило ще раніше, або взагалі фактично було чоловік 5, а на паперах 25. Там мало місця на відео для 18 чоловік. Якщо швидко свалюють мають бути лошки, крушки, місця для відпочинку. Інші речі які вказують на присутність людей. Якісь баули. Спайки з водою і т.д. На відео я би сказав що фактично чергували 3 - 5 чоловік, а інші просто числилися на паперах. Тобто по фальшивих бр збирали касу з бойових. Тих що самі собі нараховували, а фактично не чергували. Контролю за штабами немає ніякого. Тому вони і пишуть брехню про 18 чоловік. Якби могли вписати 28 , то вписали би. Більше чорного налу. Ха ха ха.
18.01.2026 22:01 Відповісти
Ідіот. Ці зелені тупорилі тварюки доб'ють таки Україну.
18.01.2026 21:14 Відповісти
Зате в контрнаступах на Роботине та Кринки здобудеш поразку.
18.01.2026 21:15 Відповісти
Контрнаступ краще робити балістичними ракетами на 1000км, крилатим на 2500км, і не по одному штуку на міс., а як кацапи, залпоим з 100+ ракет одночасно.
18.01.2026 21:18 Відповісти
Його зазвичай роблять непридатними, яких нахапали на вулиці. При цьому ще й анонсувавши напрямок. От тільки на коо працюють ці контрнаступальники, велике питання.
18.01.2026 21:32 Відповісти
Промисловість всю порізали "папереднікі" з них і питайте, де ви були коли різали тушки на полтавському аєродромі стратегічної авіації в 2002 році? Чому не виходили з протестами? Ну жріть тепер.
19.01.2026 01:15 Відповісти
За час самих потужних,*********** менеджерів і за ті гроші що вони " освоїли" можна було і ракети зібрати,і тушки закупити,а у вас там в штанях попередники насрали.
19.01.2026 06:53 Відповісти
Мерзотниками виконується задача зі знищення Української Армії.
19.01.2026 10:41 Відповісти
Вже курьску аес захватив
18.01.2026 21:21 Відповісти
Потужний генералісімус мацковский сирок,вирішив не відставати від потужного воєначальніка херасімова.Я не генерал і не військовий,але розумію що в хорошій обороні з толковими командирами можна нахер стерти в 0 путінососів,і не потрібно нікуди наступати,потім просто зайти на позиції куйловсців і тракторами повичищати непотріб,але стратегії в совкових дурачків немає,в них тільки урааа і вперед!
18.01.2026 21:23 Відповісти
Доки не буде варіантів щоб прикрити ВСУ від плануючих кабів тут і розмовляти нема про що... хіба що є бажання в черговий раз беззмістовно похоронити людей...
18.01.2026 21:24 Відповісти
слушна думка
19.01.2026 00:50 Відповісти
Так балістики своєї нема, от і вирішили наступати єдиним дешевим ресурсом - м'ясом, але навпаки, так війну не те що не виграєш а навпаки .
18.01.2026 21:28 Відповісти
якщо ми хочемо завершення війни, то єдиний спосіб це поразка рузкіх.
18.01.2026 21:32 Відповісти
Якщо ми хочимо хоча б початок завершення війни ,то єдиний спосіб це ліквідація ригозеленої мразоти на чолі з самим потужним брехуном,мородером,зрадником.
19.01.2026 06:56 Відповісти
Це ж рудий покидьок якось ляпнув(А нафіга це оголошувати?Де військова хитрість?це щоб залишитися і далі в кріслі?((((
18.01.2026 21:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_1dx_cfvpnM&list=PLkiUobAt4M4Kn_cKRDC5MipYGEBtyVnK4&index=100
18.01.2026 21:45 Відповісти
Для кого ці байки? Чи думають, як нахапали на вулицях алкашів і шизофреників, то можна кидати їх в останній бій?
А памʼятаєте, того року блогерши писали, що це безглуздя, всі не можуть бути героями, що в ТЦК булінг, дідівщина, хабарництво і вимагання, що хабар за непридатність 25 тис. баксів і це ціна життя і що довбайте тих, хто вже давав присягу, а не ловіть по вулицям алкашів і шизофреників і втирайте їм про борг перед Батьківщиною..
Але хто ж слухав, затюкали і назвали агентами кремля. Зрозуміло, що легше намагатись загрібати жар чужими руками, ніж організувати справедливий процес та самим прийняти участь, відправити на фронт своїх дітей, себе, оточення, свою охранку, припинити красти і брати хабарі, коли здається, що є альтернатива - зашмагати батогом весь народ, задурити йому мізки та зробити винним у всіх своїх гріхах. Не зрозуміють, що не можна всіх змусити, що метод батога і батога не працює, тому замість контрнаступу здаємо території, а добровольців вже нема - скотським ставленням до людей і корупцією відбили мотивацію.
І коли були вже далеко не перші дзіночки, коли в Одеських ТЦК почали масово "самовбиватись" епілептики, коли отой "помічник ТЦК", якого вже вбили, побив і притягнув того фітнес-тренера, а потім зʼявилось відео, як з нього знущаються в тренувальному таборі і він говорить на камеру, що його гвалтують, та ще й змушують його казати слова, ображають всі ЗСУ, незрозуміло, свідомо чи ні.
t.me/xydessa
/45338
Всі теж це сприйняли, як і те, що не було розслідування і покарання винних і що такого не має бути в армії, навіть на зоні в нормальні часи нормальні люди з таким боролися..
От і маємо, прямуємо на дно..
18.01.2026 21:54 Відповісти
А до чого провалена мобілізація і через це неможливість ніяких наступів взагалі.? Наступати можна технологіями. Скільки б у вас там не було чи вмотивованих чи не вмотивованих це вже великої ролі у полі не грає. Зараз збільшується кілзона у кацапів. Дронів більше у них. Ви доїхати з будь якою кількістю особового складу не зможете вже просто нікуди. Спіч гегерала говорить про відірваність його від реалій. Наступ може бути лише дронами разом з артою, ракетами, авіацією, реб, рер і т.д. Вдала операція з бухти барахти не вийде. А в нас просто напросто немає не те що солдат, а і засобів і озброєння. Все наше озброєння в їхній кілзоні постійно під обстрілом. Без знищення їхніх дронів нічого не буде. Спочатку розробив би програму по знищенню їхніх дронів, а потім вже можна балакати про щось інше. Ха ха ха.
18.01.2026 22:19 Відповісти
Ну, люди все одно потрібні, і дронами має хтось керувати. Але ж не хапати і не тягнути на аркані бомжів з підворотень, алкашів з генделиків і шизиків з психушок. Це вже край! Отак мотивують! От напевно тому людей і зачинили в країні і не випускають - щоб "свободу" відчули на повні груди, за яку боремось?
18.01.2026 23:35 Відповісти
Та ні. За зміни до мобілізації проголосували ще в кінці 21 року. Всім було начхати. Що там прийняли. Пофіг. Ви вірили що контрактників у вас 200 тис. Що було не правдою. Солдатам ви не вірили. Міністрам, генералам і іншим брехунам. Ок. Зарплату ви не могли підняти з 10 до 13 у. ну ніяк. Мені писали що це нереально. Проте всі. Всі поголовно раділи асфальтизаціям і незрозумілим будівництвам. Ок. Тепер маєте те, що ще відбувалося з 14 року. А на дронарі можна пересаджувати вже діючу піхоту. Не треба набирати наперед, а в першу чергу дати лад тому що є. Розібралися би спочатку з хворими. Ха ха ха.
19.01.2026 00:12 Відповісти
А звідки люди можуть знати. скільки контрактників? Знову народ винний, а влада ні? Народ в більшості отримував таку ж зарплатню, а хапуги грабували мільйонами, а зараз мільярдами, але винний все одно народ. І навіть не кучма, що поздавав всю зброю. Навпаки, дронарів відправляють у піхоту. І на вірну смерть.
19.01.2026 00:26 Відповісти
Народ особисто мені розказував з 19 року прийняті рекордні бюджети на безпеку і оборону. І не замислювався над тим , що оборона це ЗСУ а безпека це всі інші. Відкрийте бюджети. Один поліціянт утримувався значно краще ніж солдат. Завжди. І це у воюючій країні. Всім пофіг з 14 року. Всі хотіли зійтися десь посередині. Мені в очі казали що ми забезпечені всім належним чином. Якщо не подобається, то іди після контракту на гражданку. Так масово солдати і звільнялися. Нам прийшла папера, що не треба набирати у підрозділ 100 відсотків особового складу, в у разі потреби прийдуть мобілізовані. На це незрозуміло що ніхто з цивільних не звертав увагу. А коли почалась мобілізація, то почали репетувати. Шановні вас всіх було попереджено ще до 22 року. І що? А нічого. Весь 21 рік всіх попереджали про великий напад. І що? І нічого. Вірили доповідям міністрів, депутатів. Якщо була до них довіра, то значить влада влаштовувала. Якщо не було довіри, то де пікети хоча б. Як стався великий шухєр, то більшість почали розказувати, що їх бубочка надурив. Він дурив ще до 22 року. Але те що відбувалося більшість влаштовувала. Ха ха ха.
19.01.2026 10:46 Відповісти
Буданга пішов на підвищення, тому незабаром кава у Ялті.
18.01.2026 21:57 Відповісти
Ну если этот агент ФСБ и ГРУ открыл рот, то скоро падут Запорожье и Днепр, а там и Харьков! Гениальные наступательные операции Зеленского и Сырского с Ермаком с десятками тысяч убитых и раненых защитников Украины еще у всех на слуху!
18.01.2026 22:01 Відповісти
Наступач, ти боротись із кабами якось думаєш?
18.01.2026 22:03 Відповісти
Саме оборона це тактика яка допомагає протистояти ворогу в рази більш чисельного. Це ще казав Сунь Цзи… Оборона і знищення логістики - це єдиний шлях виснаження ворога. Все інше або тупість або зрада.
18.01.2026 22:04 Відповісти
Нормальный главнокомандующий не анонсирует наступление, чтобы враг не был готов. И во вторых видно, что он вообще воевать не умеет. Война - это не грубый механизм, в котором только отступаешь или только наступаешь. Война - это искусство, ты постоянно двигаешь войска, где выгодно наступать - наступаешь, где угроза - отступаешь. Война - это постоянная динамика. Видя, как он управляет войной, ну это полный враг. Одни котлы. Постоянно фланги отдают врагу и они окружают и закидывают и разносят - такая тактика ведет к огромным потерям. Если обороняешься, то нужно наоборот центр проваливать, а фланги держать, чтобы враг заходил в ловушку окружения. А этот... в котлы людей и под обстрелы. При том, что у Украины войска лучше, потери США говорят - 1 в 1. Просто потому что Сырский все время сливает фланги. Фланги - это основное в войне чаще всего. Конечно тактик множество и с центра можно накидывать по врагу, но если он тебя не видит и занят борьбой на фланге. Но если все на тебя развернутся, то ты уже будешь жертва. В такой войне так лучше людей не посылать. А Сырский только так и делает и фланги сливает и дает окружать и наваливать со всех сторон. Просто поражает наглость предательских действий или некомпетентности. И главное людей не вернешь. Не умеет воевать и держится за место - просто скорее всего на врага работает. Другой бы при стольких провалах был отстранен. Просто Зеленский продал земли и ему выгодно, что Украина только отступает, солдат уничтожают, а он ворует и война ему помогает установить военную диктатуру - без выборов у власти уже второй срок. И с ОПГ грабят страну, пока все отвлечены на войну.
18.01.2026 22:07 Відповісти
Отримав з кремля вказівку пришвидшити знищення чоловічого населення України.
18.01.2026 22:15 Відповісти
2% - тні будуть раді, бо це означає лише посилення і закручування гайок
18.01.2026 22:29 Відповісти
Вот Рим не выиграл ни одной битвы с Ганнибалом в Италии. Он туда-сюда ходил и жёг римские виллы деревни и города 10 лет, римляне боялись из города выйти. А уже через 15-20 римляне не только захватили Карфаген но и вернулись что бы за геноцидить уже побежденный и беззубый город. Убили всех мужчин и вырезали языки всем детям и женщинам, которых распродали в рабство в разных портах Средиземноморья
18.01.2026 22:40 Відповісти
Залужний як головнокомандувач абсолютно точно був набагато кращий за Сирського, а тепер він на жаль не може командувати ЗСУ якщо тільки не стане Президентом.
18.01.2026 22:46 Відповісти
Суджа наш 2.0
18.01.2026 22:52 Відповісти
Тобто з "контрнаступу 2023" висновків не буде? Напередодні наступу зимовою-весною набрали багато людей у військо, а вже в листопаді 2023 почали розповідати, що військо потребує мобілізації пів мільйона чоловіків! Нічого так, понаступали...., весною людей вистачало, а вже в листопаді мінус 500 тисяч. Моя особиста думка, ті міста і селища, в яких стоїть ЗСУ - звичайно захищати треба, але витрачати життя солдатів, щоб відбити у ворога назад руїни Авдіївки, Бахмуту, Вугледару і тп. - точно не варто. Ті руїни зараз не варті ЖОДНОГО життя військовослужбовця ЗСУ. Люди вже в тих містах не житимуть, відновлювати коштів немає, та й для кого? Після війни, колись, для тих людей, хто ще планує жити на Донбасі, Україна, скоріш за все відновить два-три міста, умовний Северодонецьк і Маріуполь, і все. Повертати землю однозначно треба, але вже дипломатичним шляхом, з часом. Військовим шляхом - це дуже дорого по втратах. При наступі ЗСУ вже росіяни будуть вести війну з позиції оборони, і відповідно вже вони матимуть перевагу по втратах - Україні це не вигідно!
18.01.2026 22:53 Відповісти
Тоді в армії була купа вмотивованих людей, і те спромоглись все прос@рати, паркетники навіщось півроку тріщали про наступ і там же і почали наступати, таке вращення, щоб покаласти більше людей, все просякнуто агентами кремля. Боюсь навіть допустити, чим загрожує подібний "наступ" зараз, коли мотивованих і підготовлених все менше, а хворих, непридатних наловлених, з яких ще й часто знущались і били і озлобили їх самі на себе (вистрілили собі в ногу), все більше
18.01.2026 23:42 Відповісти
Що то було в Роботиному, коли бились об укріплення і поклали купу людей? Що за наступ? Чому той, хто його розробляв, досі сам не кинутий в такий наступ?
18.01.2026 23:44 Відповісти
Тільки явний агент ворога буде отак відкрито на прес-конференції заявляти про плани наступу якогось, чи дебіл, агент-дебіл, ти ще карти секретні покажи в прямому ефірі паркетне непорозуміння.
18.01.2026 22:55 Відповісти
Ким саме цей совковий м'ясник взагалі зібрався воювати??? Тут би хоча б якимось чудом вдалося зупинити наступ ворога, а цей недороблений жуков далі мріє про якісь примарні контрнаступи. Очевидно, провальна курська офензива дебіла так нічому і не навчила.
18.01.2026 23:00 Відповісти
Або агент рашки (що більше імовірно), ви можете уявити в совку у другу світову війну, щоб у Жукова жили в Німеччині, відкрито підтримували Гітлера і в додаток цього там же і лікувалися в Берліні? Я ні, в зараз це у порядку речей.
19.01.2026 01:18 Відповісти
Щось тебе забагато, сцишся шо федоров звільнить з посади?
18.01.2026 23:20 Відповісти
Тільки давайте спершу, з ГШовської, КСВшної та ОКшної кодли, сформуємо декілька зведених офіцерських загонів і хочап в закріп на позиції відправити таких. То ж найкращі фахівці. Боги війни.
18.01.2026 23:27 Відповісти
В нас десь є в Лондоні генерал наступальних. Пока лампасне гнида буде посилати чужих дітей на штурм, а своїх ховатися толку не буде
18.01.2026 23:42 Відповісти
Які там ще області по сусідству є у рашистів. Ще туда заведи військових з іноземною технікою, та потім там її і кинь, як у курській області. Стратег херов.
18.01.2026 23:57 Відповісти
Як боротись із кабами чи придумати щось, щоб не було масових ампутацій через тривале перетягування кінцівок турнікетами - це не царське діло, от посилати на смерть - це їх все
18.01.2026 23:58 Відповісти
Коротше кажучи, впк нема (,крім дронів) вирішив як кацапи м'ясом закидати, але він забувається про те що в них ресурсу значно більше ніж у нас і в них ракети всіх класів є, сирок або дурне або неадекватне, який в сраку наступ?! Щоб ще більше зробити обвал фронту?
19.01.2026 01:48 Відповісти
73 що ви наробали галасаванням
19.01.2026 03:12 Відповісти
Якщо немає, що запропонувати то робиться висер на 73%. Ще раз пояснюю, що барига, що клоун це один хрен. Що той, що інший вони працюють проти українців.
19.01.2026 10:17 Відповісти
А ти кого хотів би бачити Президентом? Прізвище.
19.01.2026 11:38 Відповісти
Граблі 2023 ...
19.01.2026 05:15 Відповісти
Із головнокомандувачем, в якого родичів охороняє ФСБ на московії, НІЯКИХ військових успіхів не буде! При ньому не звільнено ЖОДНОГО МЕТРА українських земель.
19.01.2026 07:05 Відповісти
Сирському залишилось викласти оперативну карту у тік-ток і позначками де він буде наступати.
19.01.2026 08:46 Відповісти
Не разкрито як зеленський привів к владі мафію. І чому виконує функцію президента після сроку. Бвжают перевести стрілки.
19.01.2026 09:35 Відповісти
А кацапам раніше доповіли, чи вони зараз заяви сирка узнали?
19.01.2026 09:40 Відповісти
Вони йому цей текст через телеграм скидають.
19.01.2026 12:47 Відповісти
М'ясник проснувся. Не виконує план по утилізації українців. Знову кине м'ясо штурмувати заміновані посадки без належної підготовки і це приведе до тисяч смертей українців.
19.01.2026 10:14 Відповісти
Вже нічого не приховується. Хтось замовив наступ не ракетами, а м'ясом.
19.01.2026 12:13 Відповісти
Щоб заблокувати ракетну програму треба фізично знищити головних ракетних інженерів. Їх єрмаківська спецура або потруїла, або злила їх місця перебування. Будь-яке обладнання можна або відновити, або придбати в Німеччині, Франції, Японії. Маємо справу з безпрецедентним саботажем неоголошеного інтересанта.
19.01.2026 12:11 Відповісти
Так йома йо, тут кричать,що кацапи хочуть всіх вбити українців, то чому вони батьків Сирського не вбивають?
19.01.2026 14:20 Відповісти
Не забув підарів попередити, МОЛОДЕЦЬ
19.01.2026 16:39 Відповісти
Німці влітку 1940 року розгромили французьку армію разом з британським експедиційним корпусом, у наступі, на чужій території, не маючи чисельної переваги. Але Вермахт мав перевагу в досконалій організації військової справи, там були Великі Полководці і глибинна невмируща ідеологія.
19.01.2026 16:43 Відповісти
