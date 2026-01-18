РФ у 2026 році планує призвати до своєї армії понад 400 тисяч людей, - Сирський

У 2026 році росіяни планують сформувати щонайменше 11 нових дивізій, і призвати 409 тисяч осіб.

Про це  в інтерв'ю LB.ua розповів головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Втрати та мобілізаційний потенціал ворога 

За словами Сирського, загальний мобілізаційний потенціал країни-агресора перевищує 20 мільйонів осіб, з яких близько 4,5 мільйона є підготовленим резервом, що може бути безпосередньо залучений до поповнення бойових підрозділів.

Саме це, зазначив генерал, це дає ворогу перевагу в комплектуванні військ і підтриманні чисельності наступальних угруповань.

Водночас, як розповів Сирський, попри виконання мобілізаційних планів більш ніж на 100% у 2025 році та залучення близько 406 тисяч осіб, росіянам не вдалося збільшити чисельність свого наступального угруповання.

Протягом майже півроку вона утримувалася на рівні приблизно 711 тисяч військовослужбовців.

За словами головкома, російській владі не вдалося збільшити кількість своєї армії на українській території через втрати серед особового складу, яких, за його твердженням, у 2025 році було близько 419 тисяч людей.

РФ планує сформувати 11 дивізій

Сирський розповів, що у 2026 році керівництво РФ планує продовжувати нарощувати кількість свого війська.

"Планують сформувати не менш ніж 11 дивізій. І продовжувати ті плани й завдання, які не були виконані минулого року. Призвати планують 409 000 особового складу", - сказав головком.

гур каже постійно що єкономіка рашки накривається , заводи закриваються, голубів на вулицях їдять, дефіцит бюджету...а тут гівнокомандувач сказав що скоро тисяча дронів на добу буде півмільйона людей наберуть ще там..гур і Міноборони ви хоч якось согласовуйте ваші спітчі.
18.01.2026 19:15 Відповісти
А в чому прикол?🤔. Генерал збройних сил України цілий вечір в інтерв'ю в " захльоб" вихваляє кацапів 😳. І дронів вони 1000 вдень напускають, і чисельність армії збільшують. Вибачте це реклама рос армії чи рекрутинг до неї😸
18.01.2026 19:12 Відповісти
14.12.25: РФ не може наростити угруповання, ЗСУ щодня "мінусують" до тисячі окупантів, - Сирський. Джерело: https://censor.net/ua/p3590315

17.12.25: РФ наростила угруповання до 710 тисяч окупантів для наступу на фронті, - Сирський Джерело: https://censor.net/ua/n3590943

І так сайдьот. Сьогодні кажем одне, щавтра кажем інше, і у все народ має вірити.
18.01.2026 19:15 Відповісти
Не людей, а виродків.
18.01.2026 19:02 Відповісти
А Сирському відомо, що кацапстан таку кількість щорічно призиває з 2023 року? Тобто 1 200 000 виродків загалом за три роки. І де вони всі? Більша частина на кладовищах рашки! То що тут незвичного? Ще раз доводить який цей етнічний кацап, що очолює ЗСУ, тупий!
18.01.2026 21:03 Відповісти
Гроші є той мобілізує
18.01.2026 19:03 Відповісти
Війни ******* виграються технологіями в не м'ясом, кацапський довбень, мабуть подивився на своїх поплічників на кацапії і облизується, щоб він них не відставати, до чого ця інформація? Аби 'єфір забити, в них через 4 роки "пекельних " санкцій тисяча безпілотників на добу, а в нас? Нам наче Вест світ допомогає і санкцій нема..
18.01.2026 19:04 Відповісти
Інформація для того щоб коли запакують в бус, згадали заклик творожнікова "НАДА!"
18.01.2026 19:12 Відповісти
Байки 22-23р, щоб чоловіки не тікали з зеленого раю, поки західний кордон не посилили ухилянтами, котрі давали присягу. Зараз вони вже не діють.
18.01.2026 19:40 Відповісти
Запугивание перед референдумом
18.01.2026 19:07 Відповісти
А де за минулі роки сотні тисяч ділося? Сирок рапортує про мінімум 1к орків щодоби ліквідовується а вони і далі сунуть, щось твоя математика не сходиться.
18.01.2026 19:08 Відповісти
А ми авжеж їх будемо наздоганяти, бо в інакшу війну, аніж "тягни-штовхай" воювати не вміємо.
Якби в Сирського за спиною була б ще одна Росія(в сенсі кількості населення), то й тоді б фіг він кого переміг, бо треба ще більше.
18.01.2026 19:08 Відповісти
Понад 400 тисяч потенційних українських захисників 18-22, яких випустили за кордон, щиро співчувають українцям.
18.01.2026 19:08 Відповісти
І мільйони захисниць, котрих відправили обслужувати європейців.
18.01.2026 19:42 Відповісти
А ти не співчуваєш українцям, випустившись в канаду?
18.01.2026 20:23 Відповісти
Так Гуляйполем вже усе(
18.01.2026 19:12 Відповісти
кілька місяців тому з кожного зеленого кутка лунало про погані справи раіські, нестачу фінансування
а тут і багато зброї і нові дивізії
18.01.2026 19:10 Відповісти
18.01.2026 19:15 Відповісти
Не істери, Васюня, скоро в бусик.
18.01.2026 19:18 Відповісти
Тебе тарасіка скоріше запихнуть і скажуть що так і було
18.01.2026 20:01 Відповісти
Я там уже був, Васятко. Народжений бути повішеним не втопиться.
18.01.2026 20:40 Відповісти
В ****** ти був , дурень зелений, де вас таких беруть?
18.01.2026 20:41 Відповісти
З...па, Васюня, тобі може тільки в мріях приверзтися. Адже ти дівчинка в душі. Впевнений- ти потай мамині сукні приміряєш.
18.01.2026 20:46 Відповісти
🖕🖕🖕
18.01.2026 20:48 Відповісти
Васюня, в країні війна. Обов'язок чоловіка- захищати свою Батьківщину, свою родину. Не можеш - допомагай тим хто захищає. А не хочеш- то стули писка і не пиз...и.
Все зрозуміло, Васюня?
18.01.2026 20:54 Відповісти
Я теж все планую купити замок у Франції, аж насобирав грошей на квіток та 2 доби переночувати.

але ж між планувати та зробити є проміжок часу, на що потрібні гроші, багато грошей.

І те що Сирок каже що кацапи планують, це мабуть оперативні дані розвідки
18.01.2026 19:18 Відповісти
Мабуть.
18.01.2026 20:24 Відповісти
Це просто ще не вступив в силу ювілейний 20-й пакет санкцій ЄС А от після нього рашка точно всохне.
18.01.2026 19:16 Відповісти
Боже, це ж скільки казанів чортам у пеклі треба запланувати ?
18.01.2026 19:15 Відповісти
Украина должна призвать столько же.
18.01.2026 19:23 Відповісти
Самі-самі патріоти і патріотки за океаном, тому не вийде. Замотуванням в прапори один раз на вихідні перемогти не вийде.
18.01.2026 19:44 Відповісти
За словами Сирського, загальний мобілізаційний потенціал країни-агресора перевищує 20 мільйонів осіб.

Але Україна із загальним населенням десь в 35 млн згідно продуманого плану буде змагатись з росією у війні на виснаження у кого першого закінчаться солдати?
18.01.2026 19:29 Відповісти
Є шанс, що падишах помре раніше і війна закінчиться. Варіант, що падишах або не помре, або знайдуть нового розумнішого падишаха, ішаком не розглядається.
18.01.2026 19:33 Відповісти
Ти щось загнув сильно...35 млн це разом з кримом і тими, хто за кордоном.
18.01.2026 20:26 Відповісти
Які ще 35, вже 25 давно. В кращому випадку і половина з них - жінки, діти та пенсіонери.
18.01.2026 21:18 Відповісти
Під@ри кацапські теж розмножуються, поки не здохнуть. Головне - зсунути баланс у правильний бік, чим і зайняті ЗСУ 24/7, попри всі завади, що чинить нам зелена влада.
18.01.2026 19:32 Відповісти
зато в нас є новий, четвертий за рахунком, кіндер-міністр оборони. по фаху соціолог, в військовій справі нічого не розуміє, але слухляний.
18.01.2026 19:33 Відповісти
Зате Україна навпаки випустила за кордон мужиків від 18-25 років. А кого не випустили то забронювали чи зачислили студентом. Зараз 40-50-ти річні студенти це українське майбутнє
18.01.2026 19:36 Відповісти
Дивно - всі "обурюються" лише в інтернеті
На вулицю , проти цього рішення , чомусь ніхто не вийшов !
18.01.2026 19:42 Відповісти
Зараз мабуть жалієшь, що поклав тисячі на штурмах посадок та контранступах на мінні поля. Думав, наловишь мобіків ще, а вот хер тобі.
18.01.2026 19:37 Відповісти
А який в нас контраргумент???Двушечка на москву? Чи вже трьошечка???
18.01.2026 19:46 Відповісти
Поки наріду забивають баки оцими потужними "досягненнями" (не України, рашки) в цей час йдуть стабільно двушечки на москву, нічого особистого, просто бізнес.
18.01.2026 20:10 Відповісти
Навіщо він це каже? Президенту не подобається коли його лякають.
18.01.2026 22:40 Відповісти
Ти пиши що ЗСУ робить
