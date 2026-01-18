РФ у 2026 році планує призвати до своєї армії понад 400 тисяч людей, - Сирський
У 2026 році росіяни планують сформувати щонайменше 11 нових дивізій, і призвати 409 тисяч осіб.
Про це в інтерв'ю LB.ua розповів головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Втрати та мобілізаційний потенціал ворога
За словами Сирського, загальний мобілізаційний потенціал країни-агресора перевищує 20 мільйонів осіб, з яких близько 4,5 мільйона є підготовленим резервом, що може бути безпосередньо залучений до поповнення бойових підрозділів.
Саме це, зазначив генерал, це дає ворогу перевагу в комплектуванні військ і підтриманні чисельності наступальних угруповань.
Водночас, як розповів Сирський, попри виконання мобілізаційних планів більш ніж на 100% у 2025 році та залучення близько 406 тисяч осіб, росіянам не вдалося збільшити чисельність свого наступального угруповання.
Протягом майже півроку вона утримувалася на рівні приблизно 711 тисяч військовослужбовців.
За словами головкома, російській владі не вдалося збільшити кількість своєї армії на українській території через втрати серед особового складу, яких, за його твердженням, у 2025 році було близько 419 тисяч людей.
РФ планує сформувати 11 дивізій
Сирський розповів, що у 2026 році керівництво РФ планує продовжувати нарощувати кількість свого війська.
"Планують сформувати не менш ніж 11 дивізій. І продовжувати ті плани й завдання, які не були виконані минулого року. Призвати планують 409 000 особового складу", - сказав головком.
Якби в Сирського за спиною була б ще одна Росія(в сенсі кількості населення), то й тоді б фіг він кого переміг, бо треба ще більше.
а тут і багато зброї і нові дивізії
І так сайдьот. Сьогодні кажем одне, щавтра кажем інше, і у все народ має вірити.
Все зрозуміло, Васюня?
але ж між планувати та зробити є проміжок часу, на що потрібні гроші, багато грошей.
І те що Сирок каже що кацапи планують, це мабуть оперативні дані розвідки
Але Україна із загальним населенням десь в 35 млн згідно продуманого плану буде змагатись з росією у війні на виснаження у кого першого закінчаться солдати?
На вулицю , проти цього рішення , чомусь ніхто не вийшов !