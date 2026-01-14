Минобороны предложит системные решения проблем с ТЦК. Нужны более масштабные изменения в мобилизации, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое совещание с новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым. Речь шла, в частности, об изменениях в процессе мобилизации.

Об этом глава государства написал в соцсетях, информируетЦензор.НЕТ.

ТЦК и мобилизация

"Министерство обороны Украины предложит системные решения проблем, накопившихся с ТЦК. Уже были приняты решения, которые обеспечивают более справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами. Но нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые гарантируют больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве", - заявил президент.

Также в ближайшее время Федоров представит новую команду министерства.

Защита неба, фронт и дроны

Кроме того, есть конкретные решения по защите украинского неба, которые должны быть реализованы как можно быстрее.

Зеленский заявил, что в координации с военными должна быть значительно усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских оккупантов на поле боя, а также решены проблемные вопросы обеспечения фронта.

В частности, оперативно состоится аудит финансирования для сферы обороны. Федоров представит пути закрытия дефицитов.

"Готовятся и решения для увеличения финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно работаем с поставками дронов - Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта", - добавил глава государства.

