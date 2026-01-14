РУС
Минобороны предложит системные решения проблем с ТЦК. Нужны более масштабные изменения в мобилизации, - Зеленский

Зеленский и Федоров

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое совещание с новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым. Речь шла, в частности, об изменениях в процессе мобилизации.

Об этом глава государства написал в соцсетях, информируетЦензор.НЕТ.

ТЦК и мобилизация

"Министерство обороны Украины предложит системные решения проблем, накопившихся с ТЦК. Уже были приняты решения, которые обеспечивают более справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами. Но нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые гарантируют больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве", - заявил президент.

Также в ближайшее время Федоров представит новую команду министерства.

Защита неба, фронт и дроны

Кроме того, есть конкретные решения по защите украинского неба, которые должны быть реализованы как можно быстрее.

  • Зеленский заявил, что в координации с военными должна быть значительно усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских оккупантов на поле боя, а также решены проблемные вопросы обеспечения фронта.

В частности, оперативно состоится аудит финансирования для сферы обороны. Федоров представит пути закрытия дефицитов.

"Готовятся и решения для увеличения финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно работаем с поставками дронов - Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта", - добавил глава государства.

Зеленский Владимир (23365) мобилизация (2996) Федоров Михаил (554) ТЦК (875)
+27
14.01.2026 16:30 Ответить
+20
Перекладаю "потрібна жорсткіша бусифікація" дарма що тоді сзч стрімко буде вже під 800 тисяч але на інше ця "влада " не спроможна, антимідас якийсь їй богу, ще й не служило.
14.01.2026 16:25 Ответить
+16
Нє, ну лисого ще можна пожаліть, він хвора людина. А от оцей волонтер будучи поранений, догнав обідчика і зарізав як свиню, за що йому звичайно респект, має непогану фізичну форму та підготовку
14.01.2026 16:31 Ответить
Перекладаю "потрібна жорсткіша бусифікація" дарма що тоді сзч стрімко буде вже під 800 тисяч але на інше ця "влада " не спроможна, антимідас якийсь їй богу, ще й не служило.
14.01.2026 16:25 Ответить
14.01.2026 16:30 Ответить
Нє, ну лисого ще можна пожаліть, він хвора людина. А от оцей волонтер будучи поранений, догнав обідчика і зарізав як свиню, за що йому звичайно респект, має непогану фізичну форму та підготовку
14.01.2026 16:31 Ответить
А мілліаарди гривень на дрони ти за нього збирати будеш
14.01.2026 16:48 Ответить
Я можу гроші збирати, відправляй їх мені
14.01.2026 16:55 Ответить
ти можеш лише дітей 9 років збирати
14.01.2026 17:14 Ответить
Якщо в зсу піде більше даватимуть. Щоправда на крутих тачках їздити тоді ніколи буде.
14.01.2026 16:57 Ответить
Незамінний волонтер насрав в голову, що ніхто з цілого фонду не зможе відкрити рахунок в банку та приймати готівку незрозумілого походження від анонімних благодійників.
14.01.2026 17:01 Ответить
І дійсно, весь квартал це хворі люди, вони ні на що, крім сцени і тупих сценок не придатні
14.01.2026 17:11 Ответить
саме так !
розруха з мобілізацією починається в голові !

якщо ЗЄльоні крадуть і ухиляються, то яка буде мотивація у людей ?
захищати крадене майно цих злодіїв ?

вова, так воно НЄ работаєт !

.
14.01.2026 16:35 Ответить
Коли війна триває довше ніж СССР воювало в другій світові (1420 днів), то це не СЗЧ, це пісець з владою яка нічим не цікавиться і всі проблеми спихає на простих людей.
14.01.2026 16:31 Ответить
Ця війна це манна небесна для отаких хапуг, роки 3.5 тому чув від знайомого у того знайомий працював в тцк (ще не було такої ганебної бусифікації) так він і каже, дослівно: " хай би ця херня (війна) продовжувалася якомога довше я би дім встиг би добудувати." Там мабуть не тільки дім добудований а і декілька квартир захапано.
14.01.2026 16:34 Ответить
а що тоді встигли нахапати ЗЄльоні "служки" ?
14.01.2026 17:18 Ответить
що, що ?

у міндича треба спитати, у бізнес- партнера нашого коханого нарітом преЗЄдента

.
14.01.2026 17:20 Ответить
яка є альтернатива бусифікації?
показать весь комментарий
Закон про мобілізацію з читкими термінами служби,з гідною оплатою,з гідним ставленням до мобілізованого,з мобілізацією всіх категорій населення ,в першу чергу тих хто має йти в перших рядах за конституцією,хочя тобі немає сенсу пояснювати якщо ти досі не знаєш яка мобілізація має бути замість ганебної " бусіфікації",і цей закон має бути поданий від президента за його обов'язками,але ти не переймайся тобі це не загрожує,сиди собі за кордоном та надрачюй на ядерну зброю,
14.01.2026 17:30 Ответить
1. Не красти, платити.
2. Воювати за людей, а не за території.
3. Невідворотня відповідальність, пропорційна посаді.
Все.
14.01.2026 17:41 Ответить
кончена Гнида на 5 року війні все ж вирішила робити зміні ..
А до цього часу вона просто набиралася досвіду
14.01.2026 16:28 Ответить
Та це пустий популізм, обгорнутий гарними слівцями
14.01.2026 16:38 Ответить
кончена Гнида всього навсього продовжує спектакль, нічого воно не вирішує.
14.01.2026 17:38 Ответить
4 кратний ухилянт Боневтік Оманська ZеГнида проводить потужні рішення
14.01.2026 16:29 Ответить
Тут або відмінити закони та конституцію повністю, створити загони по масовому відлову та облавах або оголошувати стан війни, загальну мобілізацію без виключень. Силовики, які не були на фронті- йдуть в першу чергу.
Віртуальний міністр федоров тут нічого не вирішить.
14.01.2026 16:31 Ответить
Тоді сзч буде мільйон вже, і буде справжня громадянська війна...ти часом не з команди Зе?
14.01.2026 16:35 Ответить
А що ви пропонуєте?
14.01.2026 16:43 Ответить
Він завжди пропонує накидати гівно на вентилятор
14.01.2026 16:53 Ответить
Критика критикою. Але ж у людей повинно бути своє розуміння як вийти з такої ситуації.
Не влаштовує сьогоднішні порядки- порібно щось змінювати, пропонувати свої варіанти.
14.01.2026 16:59 Ответить
Вы Украину путаете со сталинским СССР.) Это у него были практически неисчерпаемый человекоресурс. Его хватило и на силовиков и на заградотряды и на пушечное мясо. У нас такого ресурсе нет. Чтобы воплотит в жизнь жёсткую мобилизацию по первому варианту, придется в разы увеличить штат силовиков. Внезапно может оказаться что отлавливать особо уже и некого. Все уже или на фронте или в тцк) А по второму никто не пойдет добровольно. Сейчас так точно.
14.01.2026 16:52 Ответить
Зміни полягатимуть у посиленні бусифікації і більших утисненнях в правах т.з. "ухилянтів" - на інші реформи ця влада не здатна.
14.01.2026 16:32 Ответить
А що вдієш? "Центри прийняття рішень" і джерела постачання взагалі не тут знаходяться, командують в ЗСУ військові, то по суті міністр є менеджером з добових поставок і трошки по розподілу майна. Більше нічого з нього й не вимагається.
14.01.2026 17:14 Ответить
Правильно, оголосити війну і провести повну мобілізацію, а не мобілізувати тільки бідних, хворих і нещасних
14.01.2026 16:33 Ответить
За чий рахунок повна мобілізація?
14.01.2026 16:37 Ответить


https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/14/8016116/ Фракцію "Батьківщина" залишила нардепка
14.01.2026 16:34 Ответить
В енергетиці та й інших критичних сферах діяльності дуже багато мертвих душ, яких побронювали, але фактично роботу вони не виконують. В ДТЕК таких дуже багато. А потім на фронт нема кого відправляти та лагодити електромережі теж нікому. Це сотні тисяч людей, на хвилиночку
14.01.2026 16:39 Ответить
За себе відповідайте. Такі як ви звикли зоватись за чужими спинами.
14.01.2026 16:45 Ответить
Після того як зебіл дозволив виїхати всьому резерву з країни? Та ви що! Дідів будуть брати??
14.01.2026 16:43 Ответить
Ті хто до 23 роки не голосували ні за одну владу що розвалювала ЗСУ і фактично привели війну сюди, тим що орки вважали Україну легкою ціллю, то чому вони мають відповідати за це???
14.01.2026 16:55 Ответить
От тут згоден. Резерви нафронтниць-кордонщиць91 з під німців та поляків тепер вони не витягнуть. Нічого не зміниться.
14.01.2026 16:58 Ответить
Бреше, як завжди!
14.01.2026 16:44 Ответить
За мобілізацію в Україні відповідає Президент України (як Верховний Головнокомандувач, видає укази) та Верховна Рада (затверджує укази).

Але, то фігня.
Оно підігнати молодого холуя хфьодорова.
Валимо все на нього!
14.01.2026 16:49 Ответить
Нічого розподіл не вирішить. Сзч відбувається ще й через те, що солдат втікає із однієї бригади в іншу. Через сзч. Іншого не корупційного варіанту немає. Чому нічого не роблять з командуванням від якого втікають солдати до іншого командування? Погане командування було є і буде. І саме з цим треба боротися. Перевищення повноважень не може бути. От в чому перша причина. Передивіться як гівно полковник закриває грошове забезпечення солдату і собі. І все одразу зрозуміло. Виявиться що любий палкан перебуває на передку по 25 днів в місяці на протязі чотирьох років. І навіть жодного разу застудою не захворіє. Ха ха ха.
14.01.2026 16:51 Ответить
А ще корупція на закупівлях озброєння, тобто його недостачу або низьку якість, що призводить до втрат особового складу та важких ситуацій на ЛБЗ.
14.01.2026 16:57 Ответить
А що сталося? Все ж і так було добре?
14.01.2026 16:51 Ответить
Теперь вместо бусификации будет автобусизация. Чем не масштабные изменения.
14.01.2026 16:56 Ответить
Чекаємо на нову фігню.
14.01.2026 16:57 Ответить
100% !!!
14.01.2026 17:12 Ответить
Тобто, це не про права військовозобов'язаних, а про право військових частин отримати справедливий доступ до ресурсів і вірішити питання визначення "критичних об'єктів" тобто визначити коло суб'єктів які мають право на бронювання військовозобов'язаних, то де тоді вирішення проблеми: порушення прав при проведенні заходів ТЦК із незаконного затримання осіб, які нібито, є ухилянтами (бо законно затримати може лише поліція, при підтвердженні, і якщо не було поліції, а таке буває, то затримання не законне, хто б не була людина, відносно якої примусово незаконним способом застосовано обмеження право вільного пересування)?
14.01.2026 16:58 Ответить
Розстріли вводитимуть? Програма ******.
14.01.2026 17:01 Ответить
Шашличний через рік відреагує на петицію про заборону призову чоловіків 50+ чи дозволять мобілізовувати всіх чоловіків 60-65 років?
14.01.2026 17:03 Ответить
Мобілізацію просрали
14.01.2026 17:03 Ответить
А що НЕ просрали?
Вони в цій справі -- великі спеціалісти. Доведено тим же Федоровим із його "ДІЄЮ".
14.01.2026 17:14 Ответить
Бл. дрони.У війська немає ничого - мін,снарядів,амуніції.Досі збирають на корчі.Хоча війську потрібні уніфіковані прості та надійні автівки без цивільних наворотів,ремонтнопридатні,живучи.Але хай військо жебрачить,а мы гроши на цифровізацию будемо жерти.
14.01.2026 17:05 Ответить
дрони -то муторно, довго, дорого.. потрібна піхота, піхота, багато багато піхоти..
14.01.2026 17:13 Ответить
Вірно люди-експерти кажуть:
-Кожний новий міністр оборони гірший за попереднього.
Усезнаючий, як до чогось втручається, все спаскудить і занепастить. Погана у нього карма.
14.01.2026 17:12 Ответить
Ні. То не карма в нього погана. То людина така.
14.01.2026 17:16 Ответить
Згоден. Нормальна людина не лізла б у справу в якої не розуміється.
14.01.2026 17:18 Ответить
Людей можна лише мотивувати йти в армію. Силовими засобами, залякуванням, бусифікацією цього не вирішити. Зробіть цікаві зарплати, суттєво підвищіть грошову виплату, так як це роблять орки на болотах, ві людей не треба буде виловлювати по вулицях. Але для цього потрібні величезні кошти, ці кошти можнавзяти на заході, але такі думки навіть не відвідують довбешки ЗЕленої погвні, якій це нахєр не впало, їм краще принижувати та залякувати людей, отримувати кешем сотні мільйонів доларів відкупних (в масштабах країни), ніж вирішити цю проблему раз і назавжди. Дивна річ - у орків на болотах немає бусифікації, а у нас вона є, хоча в 2022 було навпаки, першими своїх ванєк почали бусифікувати орки, ми сміялися з того, потім вони кардинально змінили підхід і вже три роки москалі добиваються показників мобілізації завдяки фінансовій мотивації. Але ЗЕлена падаль нах не зацікавлена в мобілізації, навпаки, вони з 2022 зробили все, щоб вбити зацікавленість людей йти у військо, тим самим граючи на руку москалоті. І робиться це на рівні реЗЕдента, бо саме він за законом відповідає за оголошення та організацію мобілізації.
14.01.2026 17:14 Ответить
Так ху для зе неосяжний приклад .
Може , як актор він мріє його зіграти у кінці
пуйлю у февраля
14.01.2026 17:22 Ответить
у кіні
14.01.2026 17:23 Ответить
 
 