Міноборони запропонує системні рішення проблем із ТЦК. Потрібні масштабніші зміни в мобілізації, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів першу нараду з новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим. Йшлося, зокрема, про зміни у процесі мобілізації.

ТЦК та мобілізація

"Міністерство оборони України запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі", - заявив президент.

Також найближчим часом Федоров представить нову команду міністерства.

Захист неба, фронт та дрони

Крім того, є конкретні рішення щодо захисту українського неба, які повинні бути реалізовані якнайшвидше.

Зеленський заявив, що в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту.

Зокрема, оперативно відбудеться аудит фінансування для сфери оборони. Федоров представить шляхи закриття дефіцитів.

"Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо працюємо з постачанням дронів – Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту", - додав глава держави.

