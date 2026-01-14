Міноборони запропонує системні рішення проблем із ТЦК. Потрібні масштабніші зміни в мобілізації, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів першу нараду з новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим. Йшлося, зокрема, про зміни у процесі мобілізації.
Про це голова держави написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
ТЦК та мобілізація
"Міністерство оборони України запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі", - заявив президент.
Також найближчим часом Федоров представить нову команду міністерства.
Захист неба, фронт та дрони
Крім того, є конкретні рішення щодо захисту українського неба, які повинні бути реалізовані якнайшвидше.
- Зеленський заявив, що в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту.
Зокрема, оперативно відбудеться аудит фінансування для сфери оборони. Федоров представить шляхи закриття дефіцитів.
"Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо працюємо з постачанням дронів – Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту", - додав глава держави.
ТЦК подчиняются командующему Сухопутных сил. а тот - Верховному Главнокомандующему.
А кто у нас Верховный Главнокомандующий?
Федорову надо наводить порядок в МО. а не подтирать сопли за кем-то свыше не по своим обязанностям.
Вот и получается. Федорова сняли оттуда, где у него получалось. даже на зависть Европе. поручили то, в чем не его функция и трудно выполнимо.
Для чего?
Зарубить перспективные цифровые разработки сняв Федорова с его министерства. и сразу утопить Федорова вопросом ТЦК. С перспективой снятия его с должности МО как не справившегося с работой.
пуйло аплодирует стоя.