Міноборони запропонує системні рішення проблем із ТЦК. Потрібні масштабніші зміни в мобілізації, - Зеленський

Зеленський та Федоров

Президент України Володимир Зеленський провів першу нараду з новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим. Йшлося, зокрема, про зміни у процесі мобілізації.

Про це голова держави написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

ТЦК та мобілізація

"Міністерство оборони України запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі", - заявив президент.

Також найближчим часом Федоров представить нову команду міністерства.

Захист неба, фронт та дрони

Крім того, є конкретні рішення щодо захисту українського неба, які повинні бути реалізовані якнайшвидше.

  • Зеленський заявив, що в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту.

Зокрема, оперативно відбудеться аудит фінансування для сфери оборони. Федоров представить шляхи закриття дефіцитів.

"Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо працюємо з постачанням дронів – Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту", - додав глава держави.

Зеленський Володимир мобілізація Федоров Михайло ТЦК та СП
Топ коментарі
14.01.2026 16:30 Відповісти
Перекладаю "потрібна жорсткіша бусифікація" дарма що тоді сзч стрімко буде вже під 800 тисяч але на інше ця "влада " не спроможна, антимідас якийсь їй богу, ще й не служило.
14.01.2026 16:25 Відповісти
Нє, ну лисого ще можна пожаліть, він хвора людина. А от оцей волонтер будучи поранений, догнав обідчика і зарізав як свиню, за що йому звичайно респект, має непогану фізичну форму та підготовку
14.01.2026 16:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
ЗА МОБІЛІЗАЦІЮ------ВІДПОВІДАЄ ,В ПЕРШУ ЧЕРГУ П-Р-Е-З-И-Д-Е-Н-Т!!!! А НЕ ЗСУ,Ну а решту,як завжди бла--бла.
14.01.2026 22:05 Відповісти
Як він збільшить зарплату військовим, коли в бюджеті не заклали, заклали тільки депутатам в три рази більше, суддям по 400 тис. пенсії, прокурорам-інвалідам, ментам в тому році підняли зарплати, і знову, мабуть, хочуть, і т.д.
14.01.2026 22:21 Відповісти
А людолови що, будуть жити на одну зарплату?
14.01.2026 22:21 Відповісти
Шкода,що тебе за кордоном не зловлять.
14.01.2026 23:25 Відповісти
Ішак і надалі продовжує перекладати свої обовязки на інших.
14.01.2026 22:47 Відповісти
гроші на фламінго як і на все інше стирив фламіндіч з алібабой під керівництвом буратіни тож без зміни буратіни нічого не змінеться)
15.01.2026 02:30 Відповісти
У чому заключаються ці "системні рішення" й "масштабні зміни" - так й незрозуміло.
15.01.2026 06:47 Відповісти
А причем Федоров до ТЦК?
ТЦК подчиняются командующему Сухопутных сил. а тот - Верховному Главнокомандующему.
А кто у нас Верховный Главнокомандующий?
Федорову надо наводить порядок в МО. а не подтирать сопли за кем-то свыше не по своим обязанностям.
Вот и получается. Федорова сняли оттуда, где у него получалось. даже на зависть Европе. поручили то, в чем не его функция и трудно выполнимо.
Для чего?
Зарубить перспективные цифровые разработки сняв Федорова с его министерства. и сразу утопить Федорова вопросом ТЦК. С перспективой снятия его с должности МО как не справившегося с работой.
пуйло аплодирует стоя.
15.01.2026 07:04 Відповісти
