Сирський про комплектування ЗСУ: Маємо значно кращі показники, ніж сім місяців тому

Ситуація з укомплектовуванням підрозділів ЗСУ суттєво покращилася. 

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Комплектування підрозділів

"Ми маємо набагато кращі показники у цьому питанні, ніж, скажімо, сім місяців тому... Ми маємо стабільні показники саме в отриманні тієї кількості особового складу, яку ми планували, наприклад, на місяць. Це по-перше. І друге, такий паритетний напрямок – це зменшення рівня самозалишення частин. Це нам дасть можливість додаткового отримання військовослужбовців і зменшення навантаження в плані мобілізації", - сказав головком.

Що вплинуло на покращення показників

На уточнююче запитання, завдяки чому показники з укомплектовуванням підрозділів зараз кращі, аніж півроку тому, Сирський відповів:

"Напевно, покращення роботи територіальних центрів комплектування у ставленні командирів, у роботі всіх складових Сил оборони – у плані забезпечення самого процесу комплектування частин, в плані підготовки, в плані роботи з людьми, тому що ми розуміємо, що в першу чергу проблеми з’являються там, де до людей, які мобілізуються, немає нормального людського ставлення".

мобілізація ЗСУ Сирський Олександр
Топ коментарі
Це правда. В людей потроху прокидається національна свідомість. Вони розуміють, що це війна екзестенційна. Коло ТЦК поступово утворюються черги. На тижні бачив конфліктну ситуацію між військовослужбовцем групи оповіщення і поліцейським за місце на проходження ВЛК. Дійшло до рукоприкладства. Довелося викликати пожежних. Все буде добре!
18.01.2026 23:06 Відповісти
Правда про кількість і нічого про якість і вік мобілізованих
18.01.2026 23:05 Відповісти
Лікуватися всі будемо після війни. Зара треба повернути кордони 91 року.
18.01.2026 23:12 Відповісти
У русні схожа проблема.

https://t.me/officer_33/6632 Офіцер
Помічаємо останнім часом цікавий факт, що 90% всіх уражених та зафіксованих підарів - це реально якісь доходяги без зброї, без засобів захисту, з палками або костилями; в деяких моментах важко навіть було б зрозуміти, що то дійсно військовослужбовці збройних сил якоїсь держави.

Таких ситуацій все більше і більше, навіть підар по нормальному спорядженню - це вже велика рідкість) Це як і підари котрі рухаються в сторону переднього краю, так і ті, що навпаки - до себе в тил.

Якість о/с у противника все більше і більше починає просідати.

Лише за 8к бачей "нормальний" руслік себе на м'ясо не продасть. Він ці гроші й так заробить.
18.01.2026 23:14 Відповісти
Лікарів тримайте сімома руками!! Бо як вони всі підуть в тцк ( і соц.підтримки) хто підтримає пацієнтів ??
18.01.2026 23:08 Відповісти
настолько тонко шо аж толсто, но пойдёт ахах
19.01.2026 01:03 Відповісти
На тому світі вже не вилікуєшся, тільки після тебе, дамо нагайку і вперед! На кордони 91 року! Ігого!
19.01.2026 01:23 Відповісти
Угу - і та ВЛК відсіює майже всіх - залишає лише самих молодих і здорових ... так ?
18.01.2026 23:09 Відповісти
https://t.me/c/1660226324/39223
Знов скажуть Що це все ИИ.
19.01.2026 18:59 Відповісти
https://t.me/c/1498303038/61471
19.01.2026 19:01 Відповісти
Ти в якому окопі зараз? Якщо це не сарказм то ти хворе.
19.01.2026 01:21 Відповісти
Сарказм, Вася, сарказм. Андрєй Андрєєв, він же Дмитро Лєбєдь- як і ти, мирна людина і мріє про відродження ссср.
19.01.2026 06:22 Відповісти
Сарказм. І вигадай шось інше ніж «окопи» та «мамина юпка». Ну бо ні те ні те не відображають обʼєктивну реальність, а лише характеризує твою хвору уяву.
19.01.2026 12:40 Відповісти
А що мали бути гірші?
18.01.2026 23:10 Відповісти
Покращення кожного дня.
18.01.2026 23:21 Відповісти
Бреше
18.01.2026 23:26 Відповісти
Брхехня в чистому виді.Якість поповненя жахлива як підготовка.Це бачать і відчувають всі бригади
18.01.2026 23:40 Відповісти
При комплекті більше 80% можна йти в наступ
18.01.2026 23:47 Відповісти
А чому тоді неможливо перевестися із частини в частину? Сзч зашкалює. З бидлом полковником, хто не в його опг, ніякий нормальний солдат служити немає бажання. В чому змінилися умови для солдатам? Більше у відпустці перебуває? Чи може нормально пролікуватися? З суглобами і іншими хворобами лікарі рекомендують по 3 місяці реабілітацій. Де ротації? Бойовими бригадам вже остогидли окопи. Де оті все тринуючися частини? Де нормальне ппд? Коли вже аферистів полковників візьмуть за їхні статки за жабри? Яке укомплектування? Хто його бачив? Те укомплектування. Брехня на паперах. Як завжди. Ха ха ха.
19.01.2026 00:30 Відповісти
так пополнение идет 60% из них в сзч идет ахахахаха. Главное шо цифры на бумаге норм
19.01.2026 01:04 Відповісти
Старий пес гавкає на вітер, щоб хазяїн не вигнав.
19.01.2026 04:29 Відповісти
І тут Остапа понесло...він взагалі знає що Гуляйполе фактично втрачено? Чи в мо все стабільно і тихо? Неадекватне сприйняття реальності, яка якість у цих нових (старих по віку) добових поставках?
19.01.2026 01:20 Відповісти
Тільки одного міністра змінили, і все, стало краще. Тоді попередника треба судити. Або це все благодаря нашому потужному гавнокомандувачу
19.01.2026 08:53 Відповісти
Ну так новый министр же. Как у совковой кабинетной крысы что-то может стать хуже при новом начальстве. Ясен хер лучше стало. Вон шмыгаль уже универсальный министр 6й год. И везде становится лучше. Так и тут. Надои с солдат растут, жиры у офицеров повышаются.
19.01.2026 09:19 Відповісти
З підрозділу в сзч пішло 17 чоловік придатних. Прийшло 5 чоловік обмежено придатних. Тобто на вогневу позицію не пошлеш і ящики з бк не піднімуть. Яке укомплектування? Звісно краще. Ха ха ха.
19.01.2026 10:27 Відповісти
Ну вот брехня такого рівня приводить до втрат. Продовжуй, не встидайся
19.01.2026 12:41 Відповісти
 
 