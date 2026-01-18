Сирський про комплектування ЗСУ: Маємо значно кращі показники, ніж сім місяців тому
Ситуація з укомплектовуванням підрозділів ЗСУ суттєво покращилася.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
Комплектування підрозділів
"Ми маємо набагато кращі показники у цьому питанні, ніж, скажімо, сім місяців тому... Ми маємо стабільні показники саме в отриманні тієї кількості особового складу, яку ми планували, наприклад, на місяць. Це по-перше. І друге, такий паритетний напрямок – це зменшення рівня самозалишення частин. Це нам дасть можливість додаткового отримання військовослужбовців і зменшення навантаження в плані мобілізації", - сказав головком.
Що вплинуло на покращення показників
На уточнююче запитання, завдяки чому показники з укомплектовуванням підрозділів зараз кращі, аніж півроку тому, Сирський відповів:
"Напевно, покращення роботи територіальних центрів комплектування у ставленні командирів, у роботі всіх складових Сил оборони – у плані забезпечення самого процесу комплектування частин, в плані підготовки, в плані роботи з людьми, тому що ми розуміємо, що в першу чергу проблеми з’являються там, де до людей, які мобілізуються, немає нормального людського ставлення".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Офіцер
Помічаємо останнім часом цікавий факт, що 90% всіх уражених та зафіксованих підарів - це реально якісь доходяги без зброї, без засобів захисту, з палками або костилями; в деяких моментах важко навіть було б зрозуміти, що то дійсно військовослужбовці збройних сил якоїсь держави.
Таких ситуацій все більше і більше, навіть підар по нормальному спорядженню - це вже велика рідкість) Це як і підари котрі рухаються в сторону переднього краю, так і ті, що навпаки - до себе в тил.
Якість о/с у противника все більше і більше починає просідати.
Лише за 8к бачей "нормальний" руслік себе на м'ясо не продасть. Він ці гроші й так заробить.
Знов скажуть Що це все ИИ.