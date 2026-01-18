Сирський про комплектування ЗСУ: Маємо значно кращі показники, ніж сім місяців тому

Ситуація з укомплектовуванням підрозділів ЗСУ суттєво покращилася.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Комплектування підрозділів

"Ми маємо набагато кращі показники у цьому питанні, ніж, скажімо, сім місяців тому... Ми маємо стабільні показники саме в отриманні тієї кількості особового складу, яку ми планували, наприклад, на місяць. Це по-перше. І друге, такий паритетний напрямок – це зменшення рівня самозалишення частин. Це нам дасть можливість додаткового отримання військовослужбовців і зменшення навантаження в плані мобілізації", - сказав головком.

Що вплинуло на покращення показників

На уточнююче запитання, завдяки чому показники з укомплектовуванням підрозділів зараз кращі, аніж півроку тому, Сирський відповів:

"Напевно, покращення роботи територіальних центрів комплектування у ставленні командирів, у роботі всіх складових Сил оборони – у плані забезпечення самого процесу комплектування частин, в плані підготовки, в плані роботи з людьми, тому що ми розуміємо, що в першу чергу проблеми з’являються там, де до людей, які мобілізуються, немає нормального людського ставлення".

