НАТО може і повинно зробити більше для України, - адмірал Драгоне

Північноатлантичний альянс продовжить всебічну підтримку України у боротьбі з російською військовою агресією, а чинні ініціативи НАТО вже приносять конкретні результати.

Про це заявив начальник Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша підтримка України залишається сильною як наш пріоритет, тому що боротьба України стосується не лише України, а й нашої колективної безпеки. Боротьба України - це наша боротьба. Усі ініціативи, які ми маємо для сприяння праву України захищати себе, дають результати, і всі союзники віддані цьому", - наголосив Драгоне.

Водночас він визнав, що НАТО "може і повинно зробити більше", підкресливши, що підтримка України триватиме. Під час відеодзвінка з українськими військовими учасники зустрічі відзначили "зразкову" дисципліну, стійкість, адаптивність і рішучість ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО стурбоване посиленням співпраці Росії та Китаю в Арктиці, - генерал Гринкевич

Окремо начальники штабів обговорили безпеку "на 360 градусів" у Європі, зокрема ситуацію на південному фланзі, у Північній Атлантиці та Арктиці, яку в НАТО називають регіоном стратегічного значення. За словами Драгоне, Альянс заздалегідь запланував військові навчання в цих регіонах на найближчі місяці.

Голова Військового комітету також підкреслив єдність, стійкість і здатність НАТО до адаптації в умовах змінного безпекового середовища.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжить диверсії проти інфраструктури країн НАТО в Балтійському морі, - розвідка Фінляндії