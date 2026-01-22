Росія продовжить диверсії проти інфраструктури країн НАТО в Балтійському морі, - розвідка Фінляндії

Безпеку у регіоні Балтійського моря треба посили

Росія, ймовірно, продовжить спроби атакувати та пошкоджувати критичну інфраструктуру країн НАТО в Балтійському морі, попри посилення присутності Альянсу в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Військова розвідка Фінляндії вважає, що після 2022 року РФ системно намагається завдавати шкоди критичній інфраструктурі на Балтиці, і ці спроби триватимуть надалі. Країни НАТО регіону перебувають у стані підвищеної готовності після серії інцидентів останніх років.

За даними фінської сторони, дії Росії вже призводили до перебоїв у роботі електромереж, телекомунікаційних ліній та газопроводів у Балтійському морі. Останній інцидент стався в новорічну ніч, коли Фінляндія затримала російське вантажне судно за підозрою в саботажі підводного телекомунікаційного кабелю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща звинуватила чотирьох українців і росіянина у диверсіях з вибухівками на користь РФ

Відповідь НАТО

У відповідь НАТО посилило військову присутність у регіоні, зокрема розгорнуло додаткові фрегати, літаки та військово-морські дрони. Водночас начальник розвідки Фінляндії генерал-майор Пекка Турунен наголосив, що це не зупинить Росію від подальших спроб саботажу.

"Незвично, що це відбувається. Зміна реальна", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошкодження кабелю у Фінській затоці: судно Fitburg везло санкційний товар до РФ, частину екіпажу затримали

Росія заперечує свою причетність до інцидентів, однак кількість таких випадків зросла не лише в Балтійському морі, а й на суші в Балтійському регіоні. У звіті командування оборони Фінляндії зазначається, що поряд із підвищеною пильністю фіксується і реальна активізація розвідувальної діяльності, пов’язаної з питаннями національної та військової оборони.

Топ коментарі
+4
Так це ж всім зрозуміло. окрім європейців яки вважають шо якоря зриває поривом вітерця, цього не помічає екіпаж і якорь сам по собі траліт дно моря. І тк буде поки не почнуть виносить величезні вироки тім екіпажам і капітанам зі старпомами вироки не стануть ну дууууже великими. Або поку три - чотири парашних чи кітайських калош не пустять ......, не це взагалі фантастика.
22.01.2026 13:06 Відповісти
+4
Мордор буде коїти тільки те, що ВИ йому дозволите!
22.01.2026 13:07 Відповісти
+3
Це уже було зрозуміло, ще з 2014 року, після мовчазної окупації орками ******, Українського Криму!! Але ж, «**************» від меркель, шредера і саркозі з берлусехконі, був за гроші ****** і корисних політбрехунів, куплених ним у країнах ЄС і НАТО!!
22.01.2026 12:59 Відповісти
Це уже було зрозуміло, ще з 2014 року, після мовчазної окупації орками ******, Українського Криму!! Але ж, «**************» від меркель, шредера і саркозі з берлусехконі, був за гроші ****** і корисних політбрехунів, куплених ним у країнах ЄС і НАТО!!
22.01.2026 12:59 Відповісти
Це ж треба, лапті навіть у новорічну ніч працюють на знищення всього навколо себе. Балтика взагалі не захищена від цих одічалих.
22.01.2026 13:00 Відповісти
Так це ж всім зрозуміло. окрім європейців яки вважають шо якоря зриває поривом вітерця, цього не помічає екіпаж і якорь сам по собі траліт дно моря. І тк буде поки не почнуть виносить величезні вироки тім екіпажам і капітанам зі старпомами вироки не стануть ну дууууже великими. Або поку три - чотири парашних чи кітайських калош не пустять ......, не це взагалі фантастика.
22.01.2026 13:06 Відповісти
Якийсь з цих суден декілька годин йшов з якорем по дну а екіпаж нічого не помітив. Це як з натиснутою педаллю тормозу проїхати з Києва до Одеси і не помітити нічого незвичайного. На кого були розраховані такі відмазки? Виключно на єврокуколдів.
22.01.2026 13:40 Відповісти
І я про те саме кажу, тем більш на мостику 100% є звукова та світлова сігналізація піднят якірь чи спущен.
22.01.2026 13:47 Відповісти
Мордор буде коїти тільки те, що ВИ йому дозволите!
22.01.2026 13:07 Відповісти
Міняємо десяток "малюків" на десяток "індейскіх сокир"
22.01.2026 13:20 Відповісти
Трамплін не продасть
22.01.2026 15:24 Відповісти
То не жуйте шмарклі, а їбаште русню.

Кацапи будуть робити рівно стільки, скільки їм дозволять безкарно робити.
22.01.2026 13:29 Відповісти
А хіба не можна слідкувати при допомозі дронів над місцями підводних кабелів? Як тільки в зону зайшло якесь корито, направить туди підводну лодку, взірвать якірний ланцюг (це не ми, це риба-пила) і хай пливуть спокійно далі. Чи ще щось придумать такого плану. Хіба не можна оголосити своїми тер.водами ті смуги, де проходять кабелі? Якийсь повний сюр з цим траленням рашафашистів.
22.01.2026 13:35 Відповісти
"В ответ НАТО усилило военное присутствие"

Присутствие это не ответ. Ответ - это когда дают по рукам.
22.01.2026 13:49 Відповісти
 
 