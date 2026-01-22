Росія продовжить диверсії проти інфраструктури країн НАТО в Балтійському морі, - розвідка Фінляндії

Росія, ймовірно, продовжить спроби атакувати та пошкоджувати критичну інфраструктуру країн НАТО в Балтійському морі, попри посилення присутності Альянсу в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Військова розвідка Фінляндії вважає, що після 2022 року РФ системно намагається завдавати шкоди критичній інфраструктурі на Балтиці, і ці спроби триватимуть надалі. Країни НАТО регіону перебувають у стані підвищеної готовності після серії інцидентів останніх років.

За даними фінської сторони, дії Росії вже призводили до перебоїв у роботі електромереж, телекомунікаційних ліній та газопроводів у Балтійському морі. Останній інцидент стався в новорічну ніч, коли Фінляндія затримала російське вантажне судно за підозрою в саботажі підводного телекомунікаційного кабелю.

Відповідь НАТО

У відповідь НАТО посилило військову присутність у регіоні, зокрема розгорнуло додаткові фрегати, літаки та військово-морські дрони. Водночас начальник розвідки Фінляндії генерал-майор Пекка Турунен наголосив, що це не зупинить Росію від подальших спроб саботажу.

"Незвично, що це відбувається. Зміна реальна", - заявив він.

Росія заперечує свою причетність до інцидентів, однак кількість таких випадків зросла не лише в Балтійському морі, а й на суші в Балтійському регіоні. У звіті командування оборони Фінляндії зазначається, що поряд із підвищеною пильністю фіксується і реальна активізація розвідувальної діяльності, пов’язаної з питаннями національної та військової оборони.