РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12989 посетителей онлайн
Новости Военное присутствие России в Балтийском море Российские диверсии
660 11

Россия продолжит диверсии против инфраструктуры стран НАТО в Балтийском море, - разведка Финляндии

Безопасность в регионе Балтийского моря необходимо усилить

Россия, вероятно, продолжит попытки атаковать и повреждать критическую инфраструктуру стран НАТО в Балтийском море, несмотря на усиление присутствия Альянса в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Военная разведка Финляндии считает, что после 2022 года РФ системно пытается наносить ущерб критической инфраструктуре на Балтике, и эти попытки будут продолжаться и в дальнейшем. Страны НАТО региона находятся в состоянии повышенной готовности после серии инцидентов последних лет.

По данным финской стороны, действия России уже приводили к перебоям в работе электросетей, телекоммуникационных линий и газопроводов в Балтийском море. Последний инцидент произошел в новогоднюю ночь, когда Финляндия задержала российское грузовое судно по подозрению в саботаже подводного телекоммуникационного кабеля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша обвинила четырех украинцев и россиянина в диверсиях со взрывчаткой в пользу РФ

Ответ НАТО

В ответ НАТО усилило военное присутствие в регионе, в частности развернуло дополнительные фрегаты, самолеты и военно-морские дроны. В то же время начальник разведки Финляндии генерал-майор Пекка Турунен подчеркнул, что это не остановит Россию от дальнейших попыток саботажа.

"Необычно, что это происходит. Изменение реальное", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повреждение кабеля в Финском заливе: судно Fitburg везло санкционный товар в РФ, часть экипажа задержали

Россия отрицает свою причастность к инцидентам, однако количество таких случаев возросло не только в Балтийском море, но и на суше в Балтийском регионе. В отчете командования обороны Финляндии отмечается, что наряду с повышенной бдительностью фиксируется и реальная активизация разведывательной деятельности, связанной с вопросами национальной и военной обороны.

Автор: 

НАТО (10577) россия (97304) диверсия (379) Балтийское море (43)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Так це ж всім зрозуміло. окрім європейців яки вважають шо якоря зриває поривом вітерця, цього не помічає екіпаж і якорь сам по собі траліт дно моря. І тк буде поки не почнуть виносить величезні вироки тім екіпажам і капітанам зі старпомами вироки не стануть ну дууууже великими. Або поку три - чотири парашних чи кітайських калош не пустять ......, не це взагалі фантастика.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:06 Ответить
+4
Мордор буде коїти тільки те, що ВИ йому дозволите!
показать весь комментарий
22.01.2026 13:07 Ответить
+3
Це уже було зрозуміло, ще з 2014 року, після мовчазної окупації орками ******, Українського Криму!! Але ж, «**************» від меркель, шредера і саркозі з берлусехконі, був за гроші ****** і корисних політбрехунів, куплених ним у країнах ЄС і НАТО!!
показать весь комментарий
22.01.2026 12:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Це ж треба, лапті навіть у новорічну ніч працюють на знищення всього навколо себе. Балтика взагалі не захищена від цих одічалих.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:00 Ответить
Так це ж всім зрозуміло. окрім європейців яки вважають шо якоря зриває поривом вітерця, цього не помічає екіпаж і якорь сам по собі траліт дно моря. І тк буде поки не почнуть виносить величезні вироки тім екіпажам і капітанам зі старпомами вироки не стануть ну дууууже великими. Або поку три - чотири парашних чи кітайських калош не пустять ......, не це взагалі фантастика.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:06 Ответить
Якийсь з цих суден декілька годин йшов з якорем по дну а екіпаж нічого не помітив. Це як з натиснутою педаллю тормозу проїхати з Києва до Одеси і не помітити нічого незвичайного. На кого були розраховані такі відмазки? Виключно на єврокуколдів.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:40 Ответить
І я про те саме кажу, тем більш на мостику 100% є звукова та світлова сігналізація піднят якірь чи спущен.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:47 Ответить
Мордор буде коїти тільки те, що ВИ йому дозволите!
показать весь комментарий
22.01.2026 13:07 Ответить
Міняємо десяток "малюків" на десяток "індейскіх сокир"
показать весь комментарий
22.01.2026 13:20 Ответить
Трамплін не продасть
показать весь комментарий
22.01.2026 15:24 Ответить
То не жуйте шмарклі, а їбаште русню.

Кацапи будуть робити рівно стільки, скільки їм дозволять безкарно робити.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:29 Ответить
А хіба не можна слідкувати при допомозі дронів над місцями підводних кабелів? Як тільки в зону зайшло якесь корито, направить туди підводну лодку, взірвать якірний ланцюг (це не ми, це риба-пила) і хай пливуть спокійно далі. Чи ще щось придумать такого плану. Хіба не можна оголосити своїми тер.водами ті смуги, де проходять кабелі? Якийсь повний сюр з цим траленням рашафашистів.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:35 Ответить
"В ответ НАТО усилило военное присутствие"

Присутствие это не ответ. Ответ - это когда дают по рукам.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:49 Ответить
 
 