Россия продолжит диверсии против инфраструктуры стран НАТО в Балтийском море, - разведка Финляндии

Россия, вероятно, продолжит попытки атаковать и повреждать критическую инфраструктуру стран НАТО в Балтийском море, несмотря на усиление присутствия Альянса в регионе.

Военная разведка Финляндии считает, что после 2022 года РФ системно пытается наносить ущерб критической инфраструктуре на Балтике, и эти попытки будут продолжаться и в дальнейшем. Страны НАТО региона находятся в состоянии повышенной готовности после серии инцидентов последних лет.

По данным финской стороны, действия России уже приводили к перебоям в работе электросетей, телекоммуникационных линий и газопроводов в Балтийском море. Последний инцидент произошел в новогоднюю ночь, когда Финляндия задержала российское грузовое судно по подозрению в саботаже подводного телекоммуникационного кабеля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша обвинила четырех украинцев и россиянина в диверсиях со взрывчаткой в пользу РФ

Ответ НАТО

В ответ НАТО усилило военное присутствие в регионе, в частности развернуло дополнительные фрегаты, самолеты и военно-морские дроны. В то же время начальник разведки Финляндии генерал-майор Пекка Турунен подчеркнул, что это не остановит Россию от дальнейших попыток саботажа.

"Необычно, что это происходит. Изменение реальное", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повреждение кабеля в Финском заливе: судно Fitburg везло санкционный товар в РФ, часть экипажа задержали

Россия отрицает свою причастность к инцидентам, однако количество таких случаев возросло не только в Балтийском море, но и на суше в Балтийском регионе. В отчете командования обороны Финляндии отмечается, что наряду с повышенной бдительностью фиксируется и реальная активизация разведывательной деятельности, связанной с вопросами национальной и военной обороны.