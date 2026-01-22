НАТО стурбоване посиленням співпраці Росії та Китаю в Арктиці, - генерал Гринкевич
Посилення співпраці між Росією та Китаєм у Арктиці викликає занепокоєння у НАТО.
Про це повідомив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі генерал Алекс Гринкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За його словами, відзначається збільшення кількості спільних російсько-китайських морських патрулів, а також патрулювання регіону бомбардувальниками дальньої дії.
"Ми постійно намагаємося зміцнити наші позиції і шукаємо способи, як країни можуть зміцнити наші позиції в Арктиці", - додав генерал Гринкевич.
Посилення військової активності в Арктиці відбувається на тлі глобальної напруженості та розширення стратегічного інтересу Росії та Китаю у цьому регіоні.
- Росія нарощує мілітаризацію Арктики. Серед її планів - відновлення радянських баз і розгортання далекобійних систем, з цією метою РФ вже тестує підводні платформи й активізує маневри поблизу Аляски.
- Росія почала посилювати заходи безпеки найбільшого в країні ядерного полігону на архіпелазі Нова Земля в Архангельській області.
