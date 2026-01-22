УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10533 відвідувача онлайн
Новини Співпраця Китаю та РФ Присутність РФ в Арктиці
637 0

НАТО стурбоване посиленням співпраці Росії та Китаю в Арктиці, - генерал Гринкевич

арктика

Посилення співпраці між Росією та Китаєм у Арктиці викликає занепокоєння у НАТО.

Про це повідомив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі генерал Алекс Гринкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, відзначається збільшення кількості спільних російсько-китайських морських патрулів, а також патрулювання регіону бомбардувальниками дальньої дії.

"Ми постійно намагаємося зміцнити наші позиції і шукаємо способи, як країни можуть зміцнити наші позиції в Арктиці", - додав генерал Гринкевич.

Посилення військової активності в Арктиці відбувається на тлі глобальної напруженості та розширення стратегічного інтересу Росії та Китаю у цьому регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжить диверсії проти інфраструктури країн НАТО в Балтійському морі, - розвідка Фінляндії

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС "полегшено зітхнув" після рішення Трампа щодо тарифів, - AP

Автор: 

Китай (5199) НАТО (7128) росія (69727) Гринкевич Алексус (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 