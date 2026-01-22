НАТО обеспокоено усилением сотрудничества России и Китая в Арктике, - генерал Гринкевич

Усиление сотрудничества между Россией и Китаем в Арктике вызывает беспокойство у НАТО.

Об этом сообщил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе генерал Алекс Гринкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, отмечается увеличение количества совместных российско-китайских морских патрулей, а также патрулирование региона бомбардировщиками дальнего действия.

"Мы постоянно пытаемся укрепить наши позиции и ищем способы, как страны могут укрепить наши позиции в Арктике", - добавил генерал Гринкевич.

Усиление военной активности в Арктике происходит на фоне глобальной напряженности и расширения стратегического интереса России и Китая в этом регионе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия продолжит диверсии против инфраструктуры стран НАТО в Балтийском море, - разведка Финляндии

Россия наращивает милитаризацию Арктики. Среди ее планов - восстановление советских баз и развертывание дальнобойных систем, с этой целью РФ уже тестирует подводные платформы и активизирует маневры вблизи Аляски.

Россия начала усиливать меры безопасности крупнейшего в стране ядерного полигона на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС "облегченно вздохнул" после решения Трампа по тарифам, - AP