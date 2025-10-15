Кремль восстанавливает советские базы и тестирует оружие: Россия милитаризирует Арктику, - ЦПД

Россия наращивает милитаризацию Арктики. Среди ее планов - восстановление советских баз и развертывание дальнобойных систем, с этой целью РФ уже тестирует подводные платформы и активизирует маневры вблизи Аляски.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Арктическое направление

Арктическое направление Кремль превращает в инструмент гибридного влияния: от информационных кампаний о "стабилизирующей роли РФ" до двойного назначения инфраструктуры Северного морского пути, которая может использоваться для разведки и военной логистики.

"Это не "развитие региона", а попытка легитимизировать военное присутствие и давить на безопасность США и их союзников", - отмечают в ЦПД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ усиливает защиту на ядерном полигоне в Арктике из-за опасений атаки украинских БпЛА. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Освоение Севера

Параллельно Кремль демонстрирует картинку "успешного освоения Севера", строя логистические хабы в Дудинке, готовит на декабрь форум "Арктика: настоящее и будущее" и рассказывает о сотнях "резидентов" Арктической зоны. Цель этих действий - создание "арктического коридора давления" на США, распылить ресурсы Вашингтона между Севером и Индо-Тихоокеанским регионом, создавая угрозу странам НАТО.

В то же время чиновники минтранса РФ сообщают о срывах сроков строительства флота для Северного морского пути, отсрочке ограничений на перевозки "только российскими судами", хроническом дефиците танкеров и ледоколов, падении фактических грузопотоков и зависимости от импортных технологий, заблокированных санкциями.

Это подрывает заявления Москвы о "лидере в Арктике" и обнажает разрыв между агрессивной риторикой и реальными возможностями.

Также читайте: Флот Германии будет патрулировать Арктику на фоне угрозы РФ, - Писториус

Центр ранее сообщал, что за последние десятилетия российский научно-исследовательский флот критически устарел, а санкции и разрыв цепей поставок делают невозможным его обновление.