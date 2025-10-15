Кремль відновлює радянські бази та тестує зброю: Росія мілітаризує Арктику, - ЦПД
Росія нарощує мілітаризацію Арктики. Серед її планів — відновлення радянських баз і розгортання далекобійних систем, з цією метою РФ вже тестує підводні платформи й активізує маневри поблизу Аляски.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Арктичний напрямок
Арктичний напрямок Кремль перетворює на інструмент гібридного впливу: від інформаційних кампаній про "стабілізуючу роль РФ" до подвійного призначення інфраструктури Північного морського шляху, що може використовуватись для розвідки й військової логістики.
"Це не "розвиток регіону", а спроба легітимізувати військову присутність і тиснути на безпеку США та їхніх союзників", - наголошують у ЦПД.
Освоєння Півночі
Паралельно Кремль демонструє картинку "успішного освоєння Півночі", будуючи логістичні хаби в Дудинці, готує на грудень форум "Арктика: теперішнє та майбутнє" і розповідає про сотні "резидентів" Арктичної зони. Мета цих дій — створення "арктичного коридору тиску" на США, розпорошити ресурси Вашингтона між Північчю та Індо-Тихоокеанським регіоном, створюючи загрозу країнам НАТО.
Водночас чиновники мінтрансу РФ повідомляють про зриви строків будівництва флоту для Північного морського шляху, відтермінування обмежень на перевезення "лише російськими судами", хронічний дефіцит танкерів і криголамів, падіння фактичних вантажопотоків і залежність від імпортних технологій, заблокованих санкціями.
Це підриває заяви Москви про "лідера в Арктиці" й оголює розрив між агресивною риторикою та реальними спроможностями.
Центр раніше повідомляв, що за останні десятиліття російський науково-дослідницький флот критично застарів, а санкції та розрив ланцюгів постачання унеможливлюють його оновлення.
