Флот Німеччини патрулюватиме Арктику на тлі загрози РФ, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна відправить військові кораблі для патрулювання арктичних вод, посилаючись на загрозу, яку становить нарощування військової присутності Росії в цьому регіоні.

Про це він сказав на пресконференції в понеділок під час візиту до Данії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.

"Морські загрози зростають... Щоб назвати лише декілька, Росія мілітаризує Арктику. Ми спостерігаємо зростання активності російських підводних човнів, що діють у цьому районі", - зазначив Пісторіус.

За його словами, уже цього року Німеччина продемонструє свою присутність у Північній Атлантиці та Арктиці.

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Глава Міноборони Німеччини заявив, що німецьке допоміжне військове судно цього року вирушить з Ісландії до Гренландії, а потім до Канади в межах операції під назвою "Atlantic Bear".

"За маршрутом ми проведемо навчання з нашими союзниками в регіоні, і ми запланували перше входження німецького військового корабля в Нуук в Гренландії", - розповів Пісторіус.

Під час канадських арктичних навчань Німеччина також розгорне в регіоні "морські патрульні літаки, підводні човни та фрегати", анонсував він.

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