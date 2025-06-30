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Новини Присутність РФ в Арктиці
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Флот Німеччини патрулюватиме Арктику на тлі загрози РФ, - Пісторіус

Німеччина патрулюватиме Арктику через Росію

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна відправить військові кораблі для патрулювання арктичних вод, посилаючись на загрозу, яку становить нарощування військової присутності Росії в цьому регіоні.

Про це він сказав на пресконференції в понеділок під час візиту до Данії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.

"Морські загрози зростають... Щоб назвати лише декілька, Росія мілітаризує Арктику. Ми спостерігаємо зростання активності російських підводних човнів, що діють у цьому районі", - зазначив Пісторіус.

За його словами, уже цього року Німеччина продемонструє свою присутність у Північній Атлантиці та Арктиці.

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Глава Міноборони Німеччини заявив, що німецьке допоміжне військове судно цього року вирушить з Ісландії до Гренландії, а потім до Канади в межах операції під назвою "Atlantic Bear".

"За маршрутом ми проведемо навчання з нашими союзниками в регіоні, і ми запланували перше входження німецького військового корабля в Нуук в Гренландії", - розповів Пісторіус.

Під час канадських арктичних навчань Німеччина також розгорне в регіоні "морські патрульні літаки, підводні човни та фрегати", анонсував він.

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Автор: 

Арктика (56) Німеччина (7523) росія (66478) Пісторіус Борис (287)


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Для ураження суден рф будуть застосовувати ************ зброю - фотоапарат!
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30.06.2025 18:47 Відповісти
Гренландія - особлива в цьому контексті і ми знаємо чому. Пацюків різних розвелось навкруг неї теж.🇺🇸🐭
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30.06.2025 18:48 Відповісти
Що б було веселіше змінить одну літеру в назві операції на"Atlantic Beеr".
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30.06.2025 18:54 Відповісти
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30.06.2025 18:56 Відповісти
Флот Німеччини може патрулювати Арктику лише влітку, або з підводних човнів. Німеччина не має кораблів льодового класу.
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30.06.2025 18:56 Відповісти
Ледокольный флот Германии включает один большой ледокол, используемый для международных полярных исследований, и десятки более мелких ледоколов , которые очищают судоходные каналы ото льда в территориальных водах Германии.
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30.06.2025 18:58 Відповісти
Ни один большой ледокол, используемый для международных полярных исследований (летом), ни десятки более мелких ледоколов не пройдут даже 2-3м арктического льда.
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30.06.2025 19:18 Відповісти
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30.06.2025 18:57 Відповісти
навколо Гренландії патрулюйте,
бо шар не в лузу і рудий знову з катушок злітить...
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30.06.2025 18:59 Відповісти
Чорне море попатрулювати не хочете?
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30.06.2025 19:10 Відповісти
 
 