РФ посилює присутність в Арктиці новітньою ядерною субмариною із 96 боєголовками, - ЗМІ
Новітній російський атомний підводний човен класу "Борей-А" з балістичними ракетами "Князь Пожарський" має увійти до складу Північного флоту в червні 2025 року. Таким чином РФ готується посилити ядерну присутність в Арктиці.
Про це пише Jamestown Foundation, передає Цензор.НЕТ.
Бойова субмарина оснащена 96 ядерними боєголовками.
Москва позиціонує підводні човни класу "Борей-А" як одні з найсучасніших за конструкцією і можливостями, що робить їх основою військово-морських стратегічних ядерних сил Росії на найближчі десятиліття.
"Князь Пожарський" відображає поточну модернізацію військово-морських сил Росії й розвиток потенціалу ядерного стримування, а також прагнення Москви посилити Північний флот, особливо у зв'язку з військовою й економічною конкуренцією в Арктиці.
Що відомо про атомну субмарину Росії?
Як зазначається, кожен підводний човен цього класу несе до 16 міжконтинентальних балістичних ракет РСМ-56 Булава. Кожна з них обладнана 4-6 бойовими блоками, що розділяються. Це забезпечує Росії надійний потенціал удару у відповідь на випадок глобального конфлікту, зазначає видання.
Спущений на воду в лютому 2024 року, підводний човен проходить серію випробувань, включно з ракетними пусками.
Субмарина має водотоннажність 24 000 тонн у підводному положенні та оснащена реактором VM-5 потужністю близько 190 МВт.
Вона також вирізняється покращеними стелс-технологіями, водометним рушієм та умовами для екіпажу. За характеристиками вона значно перевершує американські підводні човни класу "Огайо".
"Князь Пожарський" стане восьмим човном у серії "Борей" і п’ятим у модернізованому варіанті.
"Його поява — частина масштабної програми мілітаризації Арктики, визначеної Морською доктриною Росії 2022 року. Крім оборонних завдань, документ включає розвиток Північного морського шляху, видобуток ресурсів і глобальне стратегічне суперництво", - йдеться у матеріалі.
Водночас члени НАТО, серед яких США, Канада, Норвегія та Данія, активізували військові навчання та розгортання військово-морських сил в Арктиці на тлі активізації Росії.
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це таки загроза...
Московський міф, про її морську «велич», закінчився ще в часи совдепії!
The Widow Makers | Soviet Cold War Documentary
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Росія дозволила КНР побудувати доки в п'яти найбільш значущих портах уздовж арктичного узбережжя Росії.
На противагу цьому, США необхідно розвивати централізовану командну структуру в Арктиці, що є ключовим аспектом їхньої політики безпеки. Вона має лише одну значну базу на космічній базі Пітуффік у Гренландії, з двома додатковими базами на південь від Полярного кола на Алясці. У США є лише два океанські криголами.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
За Путіна, російські амбіції в Арктиці набули нового розмаху. У 2010 роках Росія побудувала в Арктиці кілька нових військових баз з аеродромами.
Москва планує розвивати Північний морський шлях, який пролягає через Північний Льодовитий Океан, як шлях торгівлі між Європою та Азією. Він суттєво скоротить шлях з Китаю та інших східноазійських держав до Північної та Західної Європи - у порівнянні з традиційним шляхом через Суецький канал.
Судна, які пливуть з Шанхаю до нідерландського порту Роттердам через Суецький канал, долають понад 20 тисяч км, а з Шанхаю до Роттердаму Північним морським шляхом - понад 14 тисяч км.
Російські амбіції може профінансувати Китай, який 2018 року оголосив себе "біляарктичною державою", задекларував створення "Полярного Шовкового шляху" Північним Льодовитим океаном та почав закуповувати криголами.
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"Князь Пожарський" стане восьмим човном у серії "Борей" і п'ятим у модернізованому варіанті. Джерело: https://censor.net/ua/n3556211
Носії ЯО UK Американські UGM-133 Trident II. а це означає, що без санкції США пуску не буде! Всього у Великобританії 180 боєголовок, 120 перебувають в активному стані, 120 боєголовок це на 40 більше ніж на одному підводному човні москалей типу Борей-А.