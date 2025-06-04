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Новини Присутність РФ в Арктиці
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РФ посилює присутність в Арктиці новітньою ядерною субмариною із 96 боєголовками, - ЗМІ

Росія посилює ядерну присутність в Арктиці новим атомним підводним човном із 96 боєголовками

Новітній російський атомний підводний човен класу "Борей-А" з балістичними ракетами "Князь Пожарський" має увійти до складу Північного флоту в червні 2025 року. Таким чином РФ готується посилити ядерну присутність в Арктиці. 

Про це пише Jamestown Foundation, передає Цензор.НЕТ.

Бойова субмарина оснащена 96 ядерними боєголовками.

Москва позиціонує підводні човни класу "Борей-А" як одні з найсучасніших за конструкцією і можливостями, що робить їх основою військово-морських стратегічних ядерних сил Росії на найближчі десятиліття.

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"Князь Пожарський" відображає поточну модернізацію військово-морських сил Росії й розвиток потенціалу ядерного стримування, а також прагнення Москви посилити Північний флот, особливо у зв'язку з військовою й економічною конкуренцією в Арктиці.

Що відомо про атомну субмарину Росії?

Як зазначається, кожен підводний човен цього класу несе до 16 міжконтинентальних балістичних ракет РСМ-56 Булава. Кожна з них обладнана 4-6 бойовими блоками, що розділяються. Це забезпечує Росії надійний потенціал удару у відповідь на випадок глобального конфлікту, зазначає видання.

Спущений на воду в лютому 2024 року, підводний човен проходить серію випробувань, включно з ракетними пусками.

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Субмарина має водотоннажність 24 000 тонн у підводному положенні та оснащена реактором VM-5 потужністю близько 190 МВт.

Вона також вирізняється покращеними стелс-технологіями, водометним рушієм та умовами для екіпажу. За характеристиками вона значно перевершує американські підводні човни класу "Огайо".

"Князь Пожарський" стане восьмим човном у серії "Борей" і п’ятим у модернізованому варіанті.

"Його поява — частина масштабної програми мілітаризації Арктики, визначеної Морською доктриною Росії 2022 року. Крім оборонних завдань, документ включає розвиток Північного морського шляху, видобуток ресурсів і глобальне стратегічне суперництво", - йдеться у матеріалі.

Водночас члени НАТО, серед яких США, Канада, Норвегія та Данія, активізували військові навчання та розгортання військово-морських сил в Арктиці на тлі активізації Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Росії Келін не заперечив, що Москва стежить за британськими субмаринами

Автор: 

Арктика (55) підводний човен (87) росія (66021) ядерна зброя (1171)


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Топ коментарі
+7
Нічого і там підводні фури їх дістануть - питання часу!
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04.06.2025 22:54 Відповісти
+5
пора "українським пінгвіна" тротил тягати в місце базування рашистського корита...
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04.06.2025 22:53 Відповісти
+5
Потрібно і нам на Арктиці морські дрони поселити
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04.06.2025 22:54 Відповісти
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пора "українським пінгвіна" тротил тягати в місце базування рашистського корита...
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04.06.2025 22:53 Відповісти
Потрібно і нам на Арктиці морські дрони поселити
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04.06.2025 22:54 Відповісти
Цікаво, проти яких фошистів Сосія воює в Акрктиці і кого захищає? Проти пінгвінів-бандерівців які не хочуть говорити по рузькі? Це потрібно щоб дійшло до всіх в цьому світі, що рашистам не потрібен привід щоб захопити якусь країну. Тому поки існує Сосія в небезпеці будуть всі
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04.06.2025 23:01 Відповісти
The Widow Makers | Soviet Cold War Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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04.06.2025 23:11 Відповісти
Нічого і там підводні фури їх дістануть - питання часу!
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04.06.2025 22:54 Відповісти
Пожарський...згорить 100%.
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04.06.2025 22:56 Відповісти
Сім дронів їй під кілем
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04.06.2025 22:56 Відповісти
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04.06.2025 22:57 Відповісти
У нас вроде есть "пингвинолог" Дикий... Вот пусть и обучает пингвинов обращению с дронами
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04.06.2025 22:57 Відповісти
Пінгвіни з іншої сторони земної кулі. довго будуть пливти.
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04.06.2025 23:01 Відповісти
Дикий завжди розповідає що немає нічого неможливого , тому нехай терміново виводить північних пінгвінів (( А якщо серйозно , то він такий болтолог , якого іще пошукати потрібно ... ким він тільки не був на словах , обдристович на його фоні відпочиває (((
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04.06.2025 23:59 Відповісти
Білим веедмедям жопа! Ґрееетааа!!! Тунберґ! Ти дееее???!!!!
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04.06.2025 22:58 Відповісти
мавпа з гранатою озброюється, ООН забилось в куток і навіть не мявчить, НАТО здохло та засмерділо, Європа налякана та занепокоєна, США пустило слину та прикинулось дебілом
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04.06.2025 22:59 Відповісти
уявляєте як ця залізна ***** вибухне від першого невдалого запуску?
це таки загроза...
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04.06.2025 23:00 Відповісти
Якщо я не помиляюсь Сагайдачний цього пожарського на коліна поставив біля московської брами, шкода що не спалив цю грьобану москву, відкупилися!!!! Тож це корито піде до дну, як то часто буває у московитів!!!
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04.06.2025 23:01 Відповісти
Це уже було, за часів совдепії!
Московський міф, про її морську «велич», закінчився ще в часи совдепії!
The Widow Makers | Soviet Cold War Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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04.06.2025 23:04 Відповісти
До 2019 року Росія створила 14 аеродромів, шість військових баз, відремонтувала 16 глибоководних портів радянських часів і 10 прикордонних постів в Арктиці, а її Північний флот міг похвалитися приблизно 120 кораблями, у тому числі 40 криголамами.
Росія дозволила КНР побудувати доки в п'яти найбільш значущих портах уздовж арктичного узбережжя Росії.
На противагу цьому, США необхідно розвивати централізовану командну структуру в Арктиці, що є ключовим аспектом їхньої політики безпеки. Вона має лише одну значну базу на космічній базі Пітуффік у Гренландії, з двома додатковими базами на південь від Полярного кола на Алясці. У США є лише два океанські криголами.
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04.06.2025 23:05 Відповісти
The Widow Makers | Soviet Cold War Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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04.06.2025 23:09 Відповісти
Арктика опинилася в епіцентрі світової політики через глобальне потепління та зменшення льодового покриву, що дозволяє активізувати економічну діяльність - наприклад, торгове судноплавство чи видобуток корисних копалин.

За Путіна, російські амбіції в Арктиці набули нового розмаху. У 2010 роках Росія побудувала в Арктиці кілька нових військових баз з аеродромами.

Москва планує розвивати Північний морський шлях, який пролягає через Північний Льодовитий Океан, як шлях торгівлі між Європою та Азією. Він суттєво скоротить шлях з Китаю та інших східноазійських держав до Північної та Західної Європи - у порівнянні з традиційним шляхом через Суецький канал.

Судна, які пливуть з Шанхаю до нідерландського порту Роттердам через Суецький канал, долають понад 20 тисяч км, а з Шанхаю до Роттердаму Північним морським шляхом - понад 14 тисяч км.

Російські амбіції може профінансувати Китай, який 2018 року оголосив себе "біляарктичною державою", задекларував створення "Полярного Шовкового шляху" Північним Льодовитим океаном та почав закуповувати криголами.
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04.06.2025 23:12 Відповісти
Гарна новина. В чуваків накривається мідним тазом все. Автоваз, виробництво с\г техніки, цивільні літаки, грязьпром банкрот, нафтові доходи впали, в бюджеті дирка більша за ФНБ, галопуюча інфляція і стрімкий рост неповернення кредитів, повна жопа з медікаментами. А вони в підводні човники граються..
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04.06.2025 23:05 Відповісти
Та їм *****. Поглянь на курс ******. 78
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04.06.2025 23:10 Відповісти
Нє, нє *****. Послухай Ліпсіца і Мілова. Там експортери воють шо бєлугі. А населенню низький курс бакса до сраки, бо їм за бакси майже нічого не продають. А з Китаєм торгують за юані.
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04.06.2025 23:34 Відповісти
Поки багатий стухне, бідний з голоду опухне.
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04.06.2025 23:40 Відповісти
Ну це не наш вибір. Це кацапи до цього прагнуть. А нам своє робить.
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04.06.2025 23:59 Відповісти
Ну і ? ((
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05.06.2025 00:03 Відповісти
.
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04.06.2025 23:15 Відповісти
затоне як "курськ" і "камсомолєц", а ті ракети булава доробляють вже 30 з лишнім років і з попередніх випробувань 5 з семи стартів були аварійні
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04.06.2025 23:19 Відповісти
Які 7? 40 стартів вже було.
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04.06.2025 23:36 Відповісти
Чувак не тупи.
Перечитай ще раз статтю.
"Князь Пожарський" стане восьмим човном у серії "Борей" і п'ятим у модернізованому варіанті. Джерело: https://censor.net/ua/n3556211
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04.06.2025 23:36 Відповісти
Не тупи ти , твій опонент про кількість запусків ракети , а ти про кількість виготовлених корит для ракет.
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05.06.2025 00:05 Відповісти
Тревожно. Хотя все эти путинские ядерные боеголовки под прицелом НАТО. Первым вовка не успеет стрельнуть.
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04.06.2025 23:44 Відповісти
Немає НАТО. Забудьте на 4 роки.
Носії ЯО UK Американські UGM-133 Trident II. а це означає, що без санкції США пуску не буде! Всього у Великобританії 180 боєголовок, 120 перебувають в активному стані, 120 боєголовок це на 40 більше ніж на одному підводному човні москалей типу Борей-А.
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04.06.2025 23:50 Відповісти
Чекаєм чергове "она утонула".
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04.06.2025 23:44 Відповісти
 
 