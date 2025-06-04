РФ посилює присутність в Арктиці новітньою ядерною субмариною із 96 боєголовками, - ЗМІ

Новітній російський атомний підводний човен класу "Борей-А" з балістичними ракетами "Князь Пожарський" має увійти до складу Північного флоту в червні 2025 року. Таким чином РФ готується посилити ядерну присутність в Арктиці.

Про це пише Jamestown Foundation, передає Цензор.НЕТ.

Бойова субмарина оснащена 96 ядерними боєголовками.

Москва позиціонує підводні човни класу "Борей-А" як одні з найсучасніших за конструкцією і можливостями, що робить їх основою військово-морських стратегічних ядерних сил Росії на найближчі десятиліття.

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"Князь Пожарський" відображає поточну модернізацію військово-морських сил Росії й розвиток потенціалу ядерного стримування, а також прагнення Москви посилити Північний флот, особливо у зв'язку з військовою й економічною конкуренцією в Арктиці.

Що відомо про атомну субмарину Росії?

Як зазначається, кожен підводний човен цього класу несе до 16 міжконтинентальних балістичних ракет РСМ-56 Булава. Кожна з них обладнана 4-6 бойовими блоками, що розділяються. Це забезпечує Росії надійний потенціал удару у відповідь на випадок глобального конфлікту, зазначає видання.

Спущений на воду в лютому 2024 року, підводний човен проходить серію випробувань, включно з ракетними пусками.

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Субмарина має водотоннажність 24 000 тонн у підводному положенні та оснащена реактором VM-5 потужністю близько 190 МВт.

Вона також вирізняється покращеними стелс-технологіями, водометним рушієм та умовами для екіпажу. За характеристиками вона значно перевершує американські підводні човни класу "Огайо".

"Князь Пожарський" стане восьмим човном у серії "Борей" і п’ятим у модернізованому варіанті.

"Його поява — частина масштабної програми мілітаризації Арктики, визначеної Морською доктриною Росії 2022 року. Крім оборонних завдань, документ включає розвиток Північного морського шляху, видобуток ресурсів і глобальне стратегічне суперництво", - йдеться у матеріалі.

Водночас члени НАТО, серед яких США, Канада, Норвегія та Данія, активізували військові навчання та розгортання військово-морських сил в Арктиці на тлі активізації Росії.

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