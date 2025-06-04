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Новости Присутствие РФ в Арктике
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РФ усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной подводной лодкой с 96 боеголовками, - СМИ

Россия усиливает ядерное присутствие в Арктике новой атомной подводной лодкой с 96 боеголовками

Новейшая российская атомная подводная лодка класса "Борей-А" с баллистическими ракетами "Князь Пожарский" должна войти в состав Северного флота в июне 2025 года. Таким образом РФ готовится усилить ядерное присутствие в Арктике.

Об этом пишет Jamestown Foundation, передает Цензор.НЕТ.

Боевая субмарина оснащена 96 ядерными боеголовками.

Москва позиционирует подводные лодки класса "Борей-А" как одни из самых современных по конструкции и возможностям, что делает их основой военно-морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

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"Князь Пожарский" отражает текущую модернизацию военно-морских сил России и развитие потенциала ядерного сдерживания, а также стремление Москвы усилить Северный флот, особенно в связи с военной и экономической конкуренцией в Арктике.

Что известно об атомной субмарине России?

Как отмечается, каждая подводная лодка этого класса несет до 16 межконтинентальных баллистических ракет РСМ-56 Булава. Каждая из них оборудована 4-6 разделяющимися боевыми блоками. Это обеспечивает России надежный потенциал ответного удара на случай глобального конфликта, отмечает издание.

Спущенная на воду в феврале 2024 года, подводная лодка проходит серию испытаний, включая ракетные пуски.

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Субмарина имеет водоизмещение 24 000 тонн в подводном положении и оснащена реактором VM-5 мощностью около 190 МВт.

Она также отличается улучшенными стелс-технологиями, водометным движителем и условиями для экипажа. По характеристикам она значительно превосходит американские подводные лодки класса "Огайо".

"Князь Пожарский" станет восьмой лодкой в серии "Борей" и пятой в модернизированном варианте.

"Ее появление - часть масштабной программы милитаризации Арктики, определенной Морской доктриной России 2022 года. Кроме оборонных задач, документ включает развитие Северного морского пути, добычу ресурсов и глобальное стратегическое соперничество", - говорится в материале.

В то же время члены НАТО, среди которых США, Канада, Норвегия и Дания, активизировали военные учения и развертывание военно-морских сил в Арктике на фоне активизации России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол России Келин не отрицает, что Москва следит за британскими субмаринами

Автор: 

Арктика (74) подводная лодка (196) россия (96157) ядерное оружие (1352)


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Топ комментарии
+9
Нічого і там підводні фури їх дістануть - питання часу!
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04.06.2025 22:54 Ответить
+8
Якщо я не помиляюсь Сагайдачний цього пожарського на коліна поставив біля московської брами, шкода що не спалив цю грьобану москву, відкупилися!!!! Тож це корито піде до дну, як то часто буває у московитів!!!
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04.06.2025 23:01 Ответить
+7
пора "українським пінгвіна" тротил тягати в місце базування рашистського корита...
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04.06.2025 22:53 Ответить
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пора "українським пінгвіна" тротил тягати в місце базування рашистського корита...
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04.06.2025 22:53 Ответить
Потрібно і нам на Арктиці морські дрони поселити
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04.06.2025 22:54 Ответить
Цікаво, проти яких фошистів Сосія воює в Акрктиці і кого захищає? Проти пінгвінів-бандерівців які не хочуть говорити по рузькі? Це потрібно щоб дійшло до всіх в цьому світі, що рашистам не потрібен привід щоб захопити якусь країну. Тому поки існує Сосія в небезпеці будуть всі
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04.06.2025 23:01 Ответить
The Widow Makers | Soviet Cold War Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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04.06.2025 23:11 Ответить
Нічого і там підводні фури їх дістануть - питання часу!
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04.06.2025 22:54 Ответить
Пожарський...згорить 100%.
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04.06.2025 22:56 Ответить
Сім дронів їй під кілем
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04.06.2025 22:56 Ответить
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04.06.2025 22:57 Ответить
У нас вроде есть "пингвинолог" Дикий... Вот пусть и обучает пингвинов обращению с дронами
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04.06.2025 22:57 Ответить
Пінгвіни з іншої сторони земної кулі. довго будуть пливти.
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04.06.2025 23:01 Ответить
Дикий завжди розповідає що немає нічого неможливого , тому нехай терміново виводить північних пінгвінів (( А якщо серйозно , то він такий болтолог , якого іще пошукати потрібно ... ким він тільки не був на словах , обдристович на його фоні відпочиває (((
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04.06.2025 23:59 Ответить
А мені Дикий подобається. Дуже цікаво розповідає, поки не чіпає політику, в який нібельмеса не петрає (на мою скромну думку).
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05.06.2025 00:14 Ответить
Білим веедмедям жопа! Ґрееетааа!!! Тунберґ! Ти дееее???!!!!
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04.06.2025 22:58 Ответить
мавпа з гранатою озброюється, ООН забилось в куток і навіть не мявчить, НАТО здохло та засмерділо, Європа налякана та занепокоєна, США пустило слину та прикинулось дебілом
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04.06.2025 22:59 Ответить
уявляєте як ця залізна ***** вибухне від першого невдалого запуску?
це таки загроза...
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04.06.2025 23:00 Ответить
Якщо я не помиляюсь Сагайдачний цього пожарського на коліна поставив біля московської брами, шкода що не спалив цю грьобану москву, відкупилися!!!! Тож це корито піде до дну, як то часто буває у московитів!!!
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04.06.2025 23:01 Ответить
Це уже було, за часів совдепії!
Московський міф, про її морську «велич», закінчився ще в часи совдепії!
The Widow Makers | Soviet Cold War Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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04.06.2025 23:04 Ответить
До 2019 року Росія створила 14 аеродромів, шість військових баз, відремонтувала 16 глибоководних портів радянських часів і 10 прикордонних постів в Арктиці, а її Північний флот міг похвалитися приблизно 120 кораблями, у тому числі 40 криголамами.
Росія дозволила КНР побудувати доки в п'яти найбільш значущих портах уздовж арктичного узбережжя Росії.
На противагу цьому, США необхідно розвивати централізовану командну структуру в Арктиці, що є ключовим аспектом їхньої політики безпеки. Вона має лише одну значну базу на космічній базі Пітуффік у Гренландії, з двома додатковими базами на південь від Полярного кола на Алясці. У США є лише два океанські криголами.
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04.06.2025 23:05 Ответить
The Widow Makers | Soviet Cold War Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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04.06.2025 23:09 Ответить
Арктика опинилася в епіцентрі світової політики через глобальне потепління та зменшення льодового покриву, що дозволяє активізувати економічну діяльність - наприклад, торгове судноплавство чи видобуток корисних копалин.

За Путіна, російські амбіції в Арктиці набули нового розмаху. У 2010 роках Росія побудувала в Арктиці кілька нових військових баз з аеродромами.

Москва планує розвивати Північний морський шлях, який пролягає через Північний Льодовитий Океан, як шлях торгівлі між Європою та Азією. Він суттєво скоротить шлях з Китаю та інших східноазійських держав до Північної та Західної Європи - у порівнянні з традиційним шляхом через Суецький канал.

Судна, які пливуть з Шанхаю до нідерландського порту Роттердам через Суецький канал, долають понад 20 тисяч км, а з Шанхаю до Роттердаму Північним морським шляхом - понад 14 тисяч км.

Російські амбіції може профінансувати Китай, який 2018 року оголосив себе "біляарктичною державою", задекларував створення "Полярного Шовкового шляху" Північним Льодовитим океаном та почав закуповувати криголами.
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04.06.2025 23:12 Ответить
Гарна новина. В чуваків накривається мідним тазом все. Автоваз, виробництво с\г техніки, цивільні літаки, грязьпром банкрот, нафтові доходи впали, в бюджеті дирка більша за ФНБ, галопуюча інфляція і стрімкий рост неповернення кредитів, повна жопа з медікаментами. А вони в підводні човники граються..
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04.06.2025 23:05 Ответить
Та їм *****. Поглянь на курс ******. 78
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04.06.2025 23:10 Ответить
Нє, нє *****. Послухай Ліпсіца і Мілова. Там експортери воють шо бєлугі. А населенню низький курс бакса до сраки, бо їм за бакси майже нічого не продають. А з Китаєм торгують за юані.
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04.06.2025 23:34 Ответить
Поки багатий стухне, бідний з голоду опухне.
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04.06.2025 23:40 Ответить
Ну це не наш вибір. Це кацапи до цього прагнуть. А нам своє робить.
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04.06.2025 23:59 Ответить
Ну і ? ((
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05.06.2025 00:03 Ответить
.
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04.06.2025 23:15 Ответить
затоне як "курськ" і "камсомолєц", а ті ракети булава доробляють вже 30 з лишнім років і з попередніх випробувань 5 з семи стартів були аварійні
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04.06.2025 23:19 Ответить
Які 7? 40 стартів вже було.
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04.06.2025 23:36 Ответить
Чувак не тупи.
Перечитай ще раз статтю.
"Князь Пожарський" стане восьмим човном у серії "Борей" і п'ятим у модернізованому варіанті. Джерело: https://censor.net/ua/n3556211
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04.06.2025 23:36 Ответить
Не тупи ти , твій опонент про кількість запусків ракети , а ти про кількість виготовлених корит для ракет.
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05.06.2025 00:05 Ответить
Тревожно. Хотя все эти путинские ядерные боеголовки под прицелом НАТО. Первым вовка не успеет стрельнуть.
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04.06.2025 23:44 Ответить
Немає НАТО. Забудьте на 4 роки.
Носії ЯО UK Американські UGM-133 Trident II. а це означає, що без санкції США пуску не буде! Всього у Великобританії 180 боєголовок, 120 перебувають в активному стані, 120 боєголовок це на 40 більше ніж на одному підводному човні москалей типу Борей-А.
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04.06.2025 23:50 Ответить
Саньок , не мар кацапським "вєлічієм " , бо не той випадок коли у кількості щастя (( Ну і раптом що , то кацапам і 120 вистачить щоб подохли до уралу , а за ним їх китайці без боєголовок своїм спиртом із лайна виведуть .
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05.06.2025 00:08 Ответить
Чекаєм чергове "она утонула".
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04.06.2025 23:44 Ответить
Що з цього приводу пробелькоче трамп?
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05.06.2025 00:10 Ответить
Дайте дозвіл вдарити туди Україні!
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05.06.2025 00:25 Ответить
"По итогам 2024 года порт Новороссийск сохраняет лидерство среди портов России по грузообороту. Всего за год портом было перевалено 164,8 млн тонн сухих и наливных грузов, что больше, чем годом ранее на 2%"
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05.06.2025 00:41 Ответить
 
 