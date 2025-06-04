РФ усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной подводной лодкой с 96 боеголовками, - СМИ

Новейшая российская атомная подводная лодка класса "Борей-А" с баллистическими ракетами "Князь Пожарский" должна войти в состав Северного флота в июне 2025 года. Таким образом РФ готовится усилить ядерное присутствие в Арктике.

Об этом пишет Jamestown Foundation, передает Цензор.НЕТ.

Боевая субмарина оснащена 96 ядерными боеголовками.

Москва позиционирует подводные лодки класса "Борей-А" как одни из самых современных по конструкции и возможностям, что делает их основой военно-морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

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"Князь Пожарский" отражает текущую модернизацию военно-морских сил России и развитие потенциала ядерного сдерживания, а также стремление Москвы усилить Северный флот, особенно в связи с военной и экономической конкуренцией в Арктике.

Что известно об атомной субмарине России?

Как отмечается, каждая подводная лодка этого класса несет до 16 межконтинентальных баллистических ракет РСМ-56 Булава. Каждая из них оборудована 4-6 разделяющимися боевыми блоками. Это обеспечивает России надежный потенциал ответного удара на случай глобального конфликта, отмечает издание.

Спущенная на воду в феврале 2024 года, подводная лодка проходит серию испытаний, включая ракетные пуски.

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Субмарина имеет водоизмещение 24 000 тонн в подводном положении и оснащена реактором VM-5 мощностью около 190 МВт.

Она также отличается улучшенными стелс-технологиями, водометным движителем и условиями для экипажа. По характеристикам она значительно превосходит американские подводные лодки класса "Огайо".

"Князь Пожарский" станет восьмой лодкой в серии "Борей" и пятой в модернизированном варианте.

"Ее появление - часть масштабной программы милитаризации Арктики, определенной Морской доктриной России 2022 года. Кроме оборонных задач, документ включает развитие Северного морского пути, добычу ресурсов и глобальное стратегическое соперничество", - говорится в материале.

В то же время члены НАТО, среди которых США, Канада, Норвегия и Дания, активизировали военные учения и развертывание военно-морских сил в Арктике на фоне активизации России.

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