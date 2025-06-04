РФ усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной подводной лодкой с 96 боеголовками, - СМИ
Новейшая российская атомная подводная лодка класса "Борей-А" с баллистическими ракетами "Князь Пожарский" должна войти в состав Северного флота в июне 2025 года. Таким образом РФ готовится усилить ядерное присутствие в Арктике.
Об этом пишет Jamestown Foundation, передает Цензор.НЕТ.
Боевая субмарина оснащена 96 ядерными боеголовками.
Москва позиционирует подводные лодки класса "Борей-А" как одни из самых современных по конструкции и возможностям, что делает их основой военно-морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.
"Князь Пожарский" отражает текущую модернизацию военно-морских сил России и развитие потенциала ядерного сдерживания, а также стремление Москвы усилить Северный флот, особенно в связи с военной и экономической конкуренцией в Арктике.
Что известно об атомной субмарине России?
Как отмечается, каждая подводная лодка этого класса несет до 16 межконтинентальных баллистических ракет РСМ-56 Булава. Каждая из них оборудована 4-6 разделяющимися боевыми блоками. Это обеспечивает России надежный потенциал ответного удара на случай глобального конфликта, отмечает издание.
Спущенная на воду в феврале 2024 года, подводная лодка проходит серию испытаний, включая ракетные пуски.
Субмарина имеет водоизмещение 24 000 тонн в подводном положении и оснащена реактором VM-5 мощностью около 190 МВт.
Она также отличается улучшенными стелс-технологиями, водометным движителем и условиями для экипажа. По характеристикам она значительно превосходит американские подводные лодки класса "Огайо".
"Князь Пожарский" станет восьмой лодкой в серии "Борей" и пятой в модернизированном варианте.
"Ее появление - часть масштабной программы милитаризации Арктики, определенной Морской доктриной России 2022 года. Кроме оборонных задач, документ включает развитие Северного морского пути, добычу ресурсов и глобальное стратегическое соперничество", - говорится в материале.
В то же время члены НАТО, среди которых США, Канада, Норвегия и Дания, активизировали военные учения и развертывание военно-морских сил в Арктике на фоне активизации России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=***********
це таки загроза...
Московський міф, про її морську «велич», закінчився ще в часи совдепії!
The Widow Makers | Soviet Cold War Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Росія дозволила КНР побудувати доки в п'яти найбільш значущих портах уздовж арктичного узбережжя Росії.
На противагу цьому, США необхідно розвивати централізовану командну структуру в Арктиці, що є ключовим аспектом їхньої політики безпеки. Вона має лише одну значну базу на космічній базі Пітуффік у Гренландії, з двома додатковими базами на південь від Полярного кола на Алясці. У США є лише два океанські криголами.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
За Путіна, російські амбіції в Арктиці набули нового розмаху. У 2010 роках Росія побудувала в Арктиці кілька нових військових баз з аеродромами.
Москва планує розвивати Північний морський шлях, який пролягає через Північний Льодовитий Океан, як шлях торгівлі між Європою та Азією. Він суттєво скоротить шлях з Китаю та інших східноазійських держав до Північної та Західної Європи - у порівнянні з традиційним шляхом через Суецький канал.
Судна, які пливуть з Шанхаю до нідерландського порту Роттердам через Суецький канал, долають понад 20 тисяч км, а з Шанхаю до Роттердаму Північним морським шляхом - понад 14 тисяч км.
Російські амбіції може профінансувати Китай, який 2018 року оголосив себе "біляарктичною державою", задекларував створення "Полярного Шовкового шляху" Північним Льодовитим океаном та почав закуповувати криголами.
Перечитай ще раз статтю.
"Князь Пожарський" стане восьмим човном у серії "Борей" і п'ятим у модернізованому варіанті. Джерело: https://censor.net/ua/n3556211
Носії ЯО UK Американські UGM-133 Trident II. а це означає, що без санкції США пуску не буде! Всього у Великобританії 180 боєголовок, 120 перебувають в активному стані, 120 боєголовок це на 40 більше ніж на одному підводному човні москалей типу Борей-А.