США расширят свою военную готовность в Арктике из-за интереса России и Китая, - отчет Пентагона
Министерство обороны США обнародовало новую Арктическую стратегию на 2024 год. Согласно ей, США усилят свою военную готовность и наблюдение в Арктике, учитывая рост интереса Китая и России, а также новые риски, вызванные ускорением климатических изменений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом отчете Пентагона.
Среди приоритетов США - улучшение наблюдения за Арктикой, исследование космических систем для предупреждения о ракетных угрозах, более тесная координация в рамках НАТО и с Канадой через Командование аэрокосмической обороны Северной Америки, а также улучшение спутниковой связи и обмена данными.
В отчете говорится о том, что США необходимо принять меры, "чтобы Арктика не стала слабым местом", поскольку таяние льда делает регион более доступным в экономическом и военном плане".
Китай и Россия - главные конкуренты США
Пентагон также отмечает, что необходимо улучшить моделирование и прогнозирование быстро меняющейся среды, чтобы быть готовыми к возможным боевым действиям в непредсказуемых условиях Арктики.
Минобороны США отметило обеспокоенность "растущим сближением" между Китаем и Россией, двумя главными конкурентами Вашингтона в сфере национальной безопасности.
Таяние арктических ледников открывает новые судоходные пути и привлекает повышенный интерес и активность как со стороны Китайской Народной Республики, так и со стороны России. Китай является единственным стратегическим конкурентом, который имеет все больше средств для изменения международного порядка, в то время, как Россия продолжает представлять угрозу безопасности и стабильности в регионе", - заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.
По данным Минобороны США, Россия продолжает инвестировать в новую военную инфраструктуру и восстанавливать объекты советской эпохи в регионе. Ее Северный флот размещен на Кольском полуострове вместе с подводными лодками, вооруженными баллистическими ракетами.
Вторжение России в Украину изолировало ее от семи других стран, окружающих Арктику, все из которых сейчас являются членами Организации Североатлантического договора, и сделало ее более зависимой от Китая, который преследует свою собственную повестку дня в регионе. Арктические страны Северной Америки и Европы также столкнулись с новыми угрозами - от глушения GPS до вероятных шпионских воздушных шаров.
Согласно данным Пентагона, Китай использует в регионе три ледокола для проведения как гражданских, так и военных исследований, а также испытывает беспилотные подводные аппараты и самолеты, пригодные для полетов в полярных условиях.
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кацапи НЕ МОЖУТЬ криголам для транспортування газу побудувати а тут ціла Арктика...