Сотрудничество Китая с Россией является "нормальным" и не направлено против третьих стран, - МИД КНР
Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что США должны "сделать что-то практическое" для политического урегулирования войны в Украине и не должны сеять раздор между Пекином и другими странами.
Об этом она сказала на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Хочу подчеркнуть, что Китай и Россия являются большими суверенными странами. Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих стран и не должно подвергаться вмешательству или угрозам извне", - подчеркнула Мао Нин.
Так она прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о подготовке Вашингтоном новых санкций против китайских компаний и банков за поддержку войны РФ против Украины.
Дипломат отметила, что Китай решительно выступает против любых "незаконных односторонних санкций" и будет принимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.
Китай не является создателем или стороной "украинского кризиса" (так в Пекине называют российское вторжение в Украину - ред.), мы активно выступаем за мир и переговоры и будем способствовать политическому урегулированию кризиса", - добавила пресс-секретарь МИД КНР.
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індуси більш ліниві і халтурщики, не так просто там буде перенести виробництво із збереженням якості продукці та ефективності
По друге Моді так само співпрацює з орками тому для нас не велика різниця
Я працював з багатьма тому маю з чим порівняти в реальності
Взагалі нормально все, немає ніяких підстав підозрювати в підтримці загарбницької війни. Доречі де такі самі поставки в Україну? Це ж нормальний звичайний експорт, хіба ні? Жовтопикі комуняцькі брехуни.