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Новости Война
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Сотрудничество Китая с Россией является "нормальным" и не направлено против третьих стран, - МИД КНР

Речниця МЗС Китаю Мао Нін

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что США должны "сделать что-то практическое" для политического урегулирования войны в Украине и не должны сеять раздор между Пекином и другими странами.

Об этом она сказала на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу подчеркнуть, что Китай и Россия являются большими суверенными странами. Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих стран и не должно подвергаться вмешательству или угрозам извне", - подчеркнула Мао Нин.

Так она прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о подготовке Вашингтоном новых санкций против китайских компаний и банков за поддержку войны РФ против Украины.

Читайте: Нелегальные потоки микросхем в РФ через Китай и Гонконг сократились на пятую часть, - Reuters

Дипломат отметила, что Китай решительно выступает против любых "незаконных односторонних санкций" и будет принимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.

Китай не является создателем или стороной "украинского кризиса" (так в Пекине называют российское вторжение в Украину - ред.), мы активно выступаем за мир и переговоры и будем способствовать политическому урегулированию кризиса", - добавила пресс-секретарь МИД КНР.

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Автор: 

Китай (2911) россия (95365)


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Топ комментарии
+11
Від цинічного брехливого балабольства жовтопиких просто нудить.🤮
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22.07.2024 13:41
+8
... не бреши.
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22.07.2024 13:41
+6
наслідки коли в тебе не дорослий досвідчений дипломат, а кулєба
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22.07.2024 13:41
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... не бреши.
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22.07.2024 13:41 Ответить
Від цинічного брехливого балабольства жовтопиких просто нудить.🤮
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22.07.2024 13:41 Ответить
наслідки коли в тебе не дорослий досвідчений дипломат, а кулєба
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22.07.2024 13:41 Ответить
Або наслідки продажу "Мотор Січі" китайцям і подальше скасування цього продажу.
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22.07.2024 13:59 Ответить
Пластмасова китайська дипломатка , брехлива кукла
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22.07.2024 13:43 Ответить
Поряд з Китаєм є Індія, яка має значно кращі за Китай умови для ******** інвесторів. А ще там англійську знають всі з дитинства...
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22.07.2024 13:43 Ответить
китайці шустріші і толковіші для індусів, реальні біороботи... тому їх і обрали для промплощадки....

індуси більш ліниві і халтурщики, не так просто там буде перенести виробництво із збереженням якості продукці та ефективності

По друге Моді так само співпрацює з орками тому для нас не велика різниця
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22.07.2024 13:57 Ответить
Всі китайці яких я зустрічав протягом життя були ледачими, а от індійці навпаки більш працелюбними. Головне тут мотивація. Китайці працюють з "під палки" і як "продукт комунізма" шлангують і крадуть все до чого лапи дотягуються. Індійці трохи відморожені на релігії, але якщо втюхати їм додатковий міф про карму працюють як заведені. В Лондоні,Ю наприклад, індійці досягли набагато більшого за китайців і навіть премєром Британії був нащадок індійських емігрантів.
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22.07.2024 14:03 Ответить
Не порівнюй тих хто виросли у західному середовищі та тих хто виросли в індії і срали попридорогу та китайців що виросли в умовах великої конкуренції... друге кастовість ви могли зустрічати вищі касти індусів, які не підуть робити на завод, хіба інженером...

Я працював з багатьма тому маю з чим порівняти в реальності
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22.07.2024 14:09 Ответить
Представників "вищих каст" в Індії надзвичайно мали і ніякої ролі в економіці вони як робоча сила вони не грають. А конкуренція в Індії така ж як і всюди де є гроші в обігу і їх можна заробити відібравши замовлення у сусіда...
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22.07.2024 15:25 Ответить
Мені важко з вами говорити ви зеленого поняття не маєте як влаштоване суспільство в Індії, навіть коли на потяг вони чекають по півдня в черзі а потім їдуть на даху багато про що говорить
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22.07.2024 15:36 Ответить
Я жив поряд з індійцями і китайцями шість років, але такого досвіду як у вас дійсно не маю.
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22.07.2024 15:43 Ответить
Якщо узагальнити і спростити то китайці колективісти, а індійці, навпаки, індивідуаллісти.
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22.07.2024 15:46 Ответить
"КНР постачає Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, БПЛА та технологій для крилатих ракет, а також целюлозу, яку Росія використовує для виробництва ракетного палива для зброї" - заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
Взагалі нормально все, немає ніяких підстав підозрювати в підтримці загарбницької війни. Доречі де такі самі поставки в Україну? Це ж нормальний звичайний експорт, хіба ні? Жовтопикі комуняцькі брехуни.
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22.07.2024 13:44 Ответить
А на придбаних росією гольфкарах їздять виключно кацапські гольфери.
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22.07.2024 13:44 Ответить
Не гольфери, а "гульфіки".
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22.07.2024 15:44 Ответить
чайниські курви !!!
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22.07.2024 13:49 Ответить
Stinky chinky
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22.07.2024 14:44 Ответить
так так, тому вас вїбуть санкціями і виводом інвестицій, це теж не спрямовано проти вас
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22.07.2024 13:53 Ответить
Не подавилися ви свого часу горобцями,мразота жовтопика. Тварюки,накрали чужого і намагаються повчати весь світ
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22.07.2024 13:54 Ответить
Тобто співпраця не є нормальною і спрямована проти третіх країн
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22.07.2024 14:20 Ответить
Косооке ******.
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22.07.2024 14:42 Ответить
Тобто поставки чипів для зброї це нормально,а поставки зброї обезброєній державі Україна це - підтримка війни.
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22.07.2024 15:20 Ответить
Цинізм Майстер-класу! Як взагалі співпраця з країною-агрессором, з країною-террористом може бути нормальною?
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22.07.2024 18:26 Ответить
 
 