Сотрудничество Китая с Россией является "нормальным" и не направлено против третьих стран, - МИД КНР

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что США должны "сделать что-то практическое" для политического урегулирования войны в Украине и не должны сеять раздор между Пекином и другими странами.

Об этом она сказала на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу подчеркнуть, что Китай и Россия являются большими суверенными странами. Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих стран и не должно подвергаться вмешательству или угрозам извне", - подчеркнула Мао Нин.

Так она прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о подготовке Вашингтоном новых санкций против китайских компаний и банков за поддержку войны РФ против Украины.

Читайте: Нелегальные потоки микросхем в РФ через Китай и Гонконг сократились на пятую часть, - Reuters

Дипломат отметила, что Китай решительно выступает против любых "незаконных односторонних санкций" и будет принимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.

Китай не является создателем или стороной "украинского кризиса" (так в Пекине называют российское вторжение в Украину - ред.), мы активно выступаем за мир и переговоры и будем способствовать политическому урегулированию кризиса", - добавила пресс-секретарь МИД КНР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай может сыграть продуктивную роль в окончании войны в Украине, - Госдеп