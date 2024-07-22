Нелегальные потоки микросхем в РФ через Китай и Гонконг сократились на пятую часть, - Reuters

Поставки в Россию полупроводников и другой подсанкционной продукции двойного назначения через Китай и Гонконг для военных нужд Москвы с начала 2024 года сократились на пятую часть, однако Гонконг по-прежнему остается главным поставщиком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Анализ США

По данным представителя Министерства торговли США, транзитные поставки через Гонконг товаров категории Common High Priority (CHPL) - современных компонентов, включая микроэлектронику, которые, по мнению США и ЕС, могут быть использованы в войне России против Украины - сократились на 28% в период с января по май.

По словам чиновника, за тот же период транзитные поставки этих товаров через материковый Китай, за исключением Гонконга, сократились на 19%.

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В Минфине США считают такой результат следствием влияния нескольких факторов, среди которых агрессивные меры (санкции) со стороны американского правительства, а также его взаимодействие с компаниями, продукция которых незаконно импортируется в РФ.

В ответ на вопрос о поставках товаров двойного назначения через Китай в Россию Министерство торговли сослалось на предыдущие заявления, в которых описывались усилия, направленные на "ограничение доступа России к технологиям и другим товарам, необходимым ей для ведения жестокой войны против Украины".

Правительство США рассматривает Гонконг и Китай как ключевые глобальные хабы для поставок Россией материалов для своей армии, включая полупроводники и детали для беспилотников, поэтому в Штатах будут продолжать принимать меры для перекрытия этих каналов обхода антироссийских санкций.

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Поставка чипов через Гонконг

В то же время, по данным вашингтонской глобальной некоммерческой организации по вопросам безопасности C4ADS, более 200 компаний, зарегистрированных в Гонконге, отгрузили российским покупателям товаров на сумму почти 2 миллиарда долларов в период с августа по декабрь прошлого года.

Из них $750 млн - это передовые компоненты - от высокотехнологичных микросхем от Nvidia и французской Vectrawave до дешевых чипов от Texas Instruments и Intel.

В американских компаниях-производителях микросхем в ответ на запросы Reuters заявили, что прекратили продажи в Россию в марте 2022 года и требуют от своих клиентов соблюдать действующие законы США и не перепродавать продукцию российским покупателям.

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