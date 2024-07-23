США розширять свою військову готовність в Арктиці через інтерес Росії та Китаю, - звіт Пентагону

Міністерство оборони США оприлюднило нову Арктичну стратегію на 2024 рік. Згідно з нею, США посилять свою військову готовність і спостереження в Арктиці, враховуючи зростання інтересу Китаю та Росії, а також нові ризики, спричиненими прискоренням кліматичних змін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому звіті Пентагону.

Серед пріоритетів США – поліпшення спостереження за Арктикою, дослідження космічних систем для попередження про ракетні загрози, тісніша координація в рамках НАТО і з Канадою через Командування аерокосмічної оборони Північної Америки, а також покращення супутникового зв'язку та обміну даними.

У звіті йдеться про те, що США необхідно вжити заходів, "щоб Арктика не стала слабким місцем", оскільки танення льоду робить регіон більш доступним в економічному і військовому плані".

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Китай та Росія - головні конкуренти США

Пентагон також зазначає, що необхідно покращити моделювання та прогнозування швидкозмінного середовища, щоб бути готовими до можливих бойових дій в непередбачуваних умовах Арктики.

Міноборони США наголосило на стурбованості "зростаючим зближенням" між Китаєм і Росією, двома головними конкурентами Вашингтона у сфері національної безпеки.

Танення арктичних льодовиків відкриває нові судноплавні шляхи та привертає підвищений інтерес і активність як з боку Китайської Народної Республіки, так і з боку Росії. Китай є єдиним стратегічним конкурентом, який має дедалі більше засобів для зміни міжнародного порядку, в той час, як Росія продовжує становити загрозу безпеці й стабільності в регіоні", - заявила заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс.

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За даними Міноборони США, Росія продовжує інвестувати в нову військову інфраструктуру та відновлювати об'єкти радянської епохи в регіоні. Її Північний флот розміщений на Кольському півострові разом з підводними човнами, озброєними балістичними ракетами.

Вторгнення Росії в Україну ізолювало її від семи інших країн, що оточують Арктику, всі з яких зараз є членами Організації Північноатлантичного договору, і зробило її більш залежною від Китаю, який переслідує свій власний порядок денний в регіоні. Арктичні країни Північної Америки і Європи також зіткнулися з новими загрозами — від глушіння GPS до ймовірних шпигунських повітряних куль.

Згідно з даними Пентагону, Китай використовує в регіоні три криголами для проведення як цивільних, так і військових досліджень, а також випробовує безпілотні підводні апарати й літаки, придатні для польотів у полярних умовах.

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