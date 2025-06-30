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Новости Присутствие РФ в Арктике
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Флот Германии будет патрулировать Арктику на фоне угрозы РФ, - Писториус

Германия будет патрулировать Арктику из-за России

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна отправит военные корабли для патрулирования арктических вод, ссылаясь на угрозу, которую представляет наращивание военного присутствия России в этом регионе.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник во время визита в Данию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.

"Морские угрозы растут... Чтобы назвать лишь несколько, Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок, действующих в этом районе", - отметил Писториус.

По его словам, уже в этом году Германия продемонстрирует свое присутствие в Северной Атлантике и Арктике.

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Глава Минобороны Германии заявил, что немецкое вспомогательное военное судно в этом году отправится из Исландии в Гренландию, а затем в Канаду в рамках операции под названием "Atlantic Bear".

"По маршруту мы проведем учения с нашими союзниками в регионе, и мы запланировали первое вхождение немецкого военного корабля в Нуук в Гренландии", - рассказал Писториус.

Во время канадских арктических учений Германия также развернет в регионе "морские патрульные самолеты, подводные лодки и фрегаты", анонсировал он.

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Автор: 

Арктика (76) Германия (7106) россия (96455) Писториус Борис (238)


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Топ комментарии
+2
Для ураження суден рф будуть застосовувати ************ зброю - фотоапарат!
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30.06.2025 18:47 Ответить
+2
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30.06.2025 18:56 Ответить
+1
Що б було веселіше змінить одну літеру в назві операції на"Atlantic Beеr".
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30.06.2025 18:54 Ответить
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Для ураження суден рф будуть застосовувати ************ зброю - фотоапарат!
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30.06.2025 18:47 Ответить
Гренландія - особлива в цьому контексті і ми знаємо чому. Пацюків різних розвелось навкруг неї теж.🇺🇸🐭
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30.06.2025 18:48 Ответить
Що б було веселіше змінить одну літеру в назві операції на"Atlantic Beеr".
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30.06.2025 18:54 Ответить
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30.06.2025 18:56 Ответить
Флот Німеччини може патрулювати Арктику лише влітку, або з підводних човнів. Німеччина не має кораблів льодового класу.
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30.06.2025 18:56 Ответить
Ледокольный флот Германии включает один большой ледокол, используемый для международных полярных исследований, и десятки более мелких ледоколов , которые очищают судоходные каналы ото льда в территориальных водах Германии.
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30.06.2025 18:58 Ответить
Ни один большой ледокол, используемый для международных полярных исследований (летом), ни десятки более мелких ледоколов не пройдут даже 2-3м арктического льда.
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30.06.2025 19:18 Ответить
Проект 22220, первый разработанный в постсоветское время, включает в себя 4 уже построенных атомных ледокола: головной «Арктика» (год ввода в строй - 2020) и три серийных «Сибирь» (2022), «Урал» (2022), «Якутия» (2024). Два ледокола строятся.
Каждый ледокол может преодолевать льды толщиной до 2,9 метра.
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30.06.2025 19:28 Ответить
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30.06.2025 18:57 Ответить
навколо Гренландії патрулюйте,
бо шар не в лузу і рудий знову з катушок злітить...
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30.06.2025 18:59 Ответить
Чорне море попатрулювати не хочете?
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30.06.2025 19:10 Ответить
 
 