Флот Германии будет патрулировать Арктику на фоне угрозы РФ, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна отправит военные корабли для патрулирования арктических вод, ссылаясь на угрозу, которую представляет наращивание военного присутствия России в этом регионе.
Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник во время визита в Данию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.
"Морские угрозы растут... Чтобы назвать лишь несколько, Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок, действующих в этом районе", - отметил Писториус.
По его словам, уже в этом году Германия продемонстрирует свое присутствие в Северной Атлантике и Арктике.
Глава Минобороны Германии заявил, что немецкое вспомогательное военное судно в этом году отправится из Исландии в Гренландию, а затем в Канаду в рамках операции под названием "Atlantic Bear".
"По маршруту мы проведем учения с нашими союзниками в регионе, и мы запланировали первое вхождение немецкого военного корабля в Нуук в Гренландии", - рассказал Писториус.
Во время канадских арктических учений Германия также развернет в регионе "морские патрульные самолеты, подводные лодки и фрегаты", анонсировал он.
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