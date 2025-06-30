Флот Германии будет патрулировать Арктику на фоне угрозы РФ, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна отправит военные корабли для патрулирования арктических вод, ссылаясь на угрозу, которую представляет наращивание военного присутствия России в этом регионе.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник во время визита в Данию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.

"Морские угрозы растут... Чтобы назвать лишь несколько, Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок, действующих в этом районе", - отметил Писториус.

По его словам, уже в этом году Германия продемонстрирует свое присутствие в Северной Атлантике и Арктике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками, - СМИ

Глава Минобороны Германии заявил, что немецкое вспомогательное военное судно в этом году отправится из Исландии в Гренландию, а затем в Канаду в рамках операции под названием "Atlantic Bear".

"По маршруту мы проведем учения с нашими союзниками в регионе, и мы запланировали первое вхождение немецкого военного корабля в Нуук в Гренландии", - рассказал Писториус.

Во время канадских арктических учений Германия также развернет в регионе "морские патрульные самолеты, подводные лодки и фрегаты", анонсировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество российских военных в Арктике будет расти, - Путин