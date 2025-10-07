РФ посилює захист на ядерному полігоні в Арктиці через побоювання атаки українських БпЛА. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Росія на тлі ударів українських безпілотників по енергетичних і військових об'єктах почала посилювати заходи безпеки найбільшого в країні ядерного полігону на архіпелазі Нова Земля в Архангельській області.

Це видно з опублікованих 14 серпня сервісом Google Earth супутникових знімків, які вивчило видання The Barents Observer, передає Цензор.НЕТ.

Ядерний полігон на Новій Землі в Арктиці розташований більш ніж за 2500 кілометрів на північ від України.

Так, у селищі Сєверний — базі для забезпечення ядерних випробувань — покрили захисними металевими сітками три ряди паливних цистерн, що постачають населений пункт паливом.

Функція цих сіток — запобігти вибуху безпілотників безпосередньо на баках з паливом і, таким чином, займання самого палива.

У резервуарах, розташованих поруч з портовим комплексом біля селища Сєверний зберігається бензин для транспорту, що використовується на ядерному полігоні. Ближче до центру селища є кілька великих цистерн з мазутом, що використовується для центрального опалення та електропостачання, які, як видно на знімках, не закриті сітками, як і кілька резервуарів для авіапалива на вертолітному майданчику поруч з Сєверним.

Такі сітки синього кольору схожі на ті, що покривають баки з паливом на інших військових об'єктах, наприклад на авіабазі Оленья на південь від Мурманська, яка вже піддавалася атакам безпілотників ЗСУ.

На полігоні на Новій Землі справжні ядерні випробування не проводяться з 1990 року, проте зараз в шахтному комплексі в трьох кілометрах на південь від селища Сєверний проходять так звані підкритичні експерименти (тобто випробування без ланцюгової реакції, що не призводять до вибуху). Крім того, в цьому районі створено один тунель і ведеться будівництво другого на випадок, якщо Москва вирішить відновити ядерні випробування, повідомляє The Barents Observer.

Зазначається, що в Україні добре знають про об'єкти на ядерному полігоні на Новій Землі, в тому числі тому, що за часів СРСР гірничодобувна бригада саме з цієї радянської республіки прокладала шахти в горах, де з 1964 по 1990 роки проводилися підземні випробування ядерних бомб. У Сєверному навіть є готель з назвою "Готель Україна".

За випробування, що проводяться в наші дні на полігоні, відповідає одна з найсекретніших військових структур РФ — 12-те Головне управління Міноборони РФ, яке контролює зберігання, технічне обслуговування, транспортування та доставку ядерних боєголовок. Їм допомагають фахівці Росатома, який своєю чергою відповідає за виробництво плутонію та високозбагаченого збройового урану.

