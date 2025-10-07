УКР
Атака дронів на АЕС у Росії
Дрон влетів у Нововоронезьку АЕС внаслідок роботи російської РЕБ. ФОТО

Російський безпілотник упав на градирню діючого енергоблоку Нововоронезької АЕС після збою власної системи РЕБ.

Про це пишуть росЗМІ із посиланням на "Росенергоатом", передає Цензор.НЕТ.

Росіяни почали стверджувати, що це справа рук України.

Після зіткнення з баштовою випарною градирнею енергоблока №6 Нововоронезької АЕС сталася детонація БпЛА, де й залишився слід.

Дрони знову атакували російський Дзержинськ: удар по промзоні

Дрон влетів у Нововоронезьку АЕС внаслідок роботи російського РЕБ
Дрон влетів у Нововоронезьку АЕС внаслідок роботи російського РЕБ

Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимир Путін погрожував "дзеркальним" ударами по українських АЕС у відповідь на нібито атаки ЗСУ по окупованій Запорізькій атомній станції.

АЕС (1184) безпілотник (5005) росія (68250) Удари по РФ (582)
Кілька днів тому куйло раптом випалив, що під час атаки кацапських АЕС буде атакувати українські, і так відразу все збіглося. Раптом
07.10.2025 15:13 Відповісти
Провокація та інформаційна підготовка до злочинів РФ навколо АЕС.
07.10.2025 15:14 Відповісти
Товщина бетону в градирні від 16-17 см. Наглядний приклад чому дринчаками можна атакувати лише цистерни з паливом - інші хоч трохи укріплені цілі вони просто не проб'ють від слова зовсім.
07.10.2025 15:19 Відповісти
Колись був рязанський цукор, а зараз воронезький дрон - все по накатаному плану...
07.10.2025 15:21 Відповісти
чиста провокація ********** за вказівкою ***** з метою виправдань кацапських ракетно-дронових атак на Українські АЕС
07.10.2025 15:22 Відповісти
Те, що немає сенсу градирню атакувати скаже навіть старшокласник, який більш-менш уроки фізики відвідував. Але для мацкви прокатить...
07.10.2025 15:23 Відповісти
******** петарду кинули.
07.10.2025 15:25 Відповісти
100% провокація *****.
07.10.2025 16:24 Відповісти
 
 