Дрон влетів у Нововоронезьку АЕС внаслідок роботи російської РЕБ. ФОТО
Російський безпілотник упав на градирню діючого енергоблоку Нововоронезької АЕС після збою власної системи РЕБ.
Про це пишуть росЗМІ із посиланням на "Росенергоатом", передає Цензор.НЕТ.
Росіяни почали стверджувати, що це справа рук України.
Після зіткнення з баштовою випарною градирнею енергоблока №6 Нововоронезької АЕС сталася детонація БпЛА, де й залишився слід.
Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимир Путін погрожував "дзеркальним" ударами по українських АЕС у відповідь на нібито атаки ЗСУ по окупованій Запорізькій атомній станції.
