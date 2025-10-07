УКР
Атака дронів на регіони РФ
Дрони знову атакували російський Дзержинськ: удар по промзоні

Вдруге за тиждень дрони атакували промислову зону російського міста Дзержинськ. 

Про це повідомив губернатор Нижньогородської області РФ Гліб Нікітін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі нібито було знищено 30 БпЛА. 

Губернатор додав, що уламками пошкоджено кілька будівель, зокрема господарських, та автомобілі.

"Сталося падіння уламків на території одного з підприємств, значних збитків промисловій інфраструктурі не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що вранці ППО рашистів нібито відбила атаку ще 6 БпЛА в області.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня Сили оборони України атакували "Завод ім. Я.М. Свердлова" у Дзержинську, який є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин.

