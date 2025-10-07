Дроны снова атаковали российский Дзержинск: удар по промзоне

РУС
Атака дронов на регионы РФ
Дроны снова атаковали российский Дзержинск. Что известно?

Второй раз за неделю дроны атаковали промышленную зону российского города Дзержинск.

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью якобы было уничтожено 30 БпЛА.

Губернатор добавил, что обломками повреждены несколько зданий, в том числе хозяйственных, и автомобили.

"Произошло падение обломков на территории одного из предприятий, значительного ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также известно, что утром ПВО рашистов якобы отразила атаку еще 6 БпЛА в области.

Напомним, в ночь на 6 октября Силы обороны Украины атаковали "Завод им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске, который является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

