1 315 1

Завод по производству взрывчатки и комплекс по перевалке нефти поражены в РФ и оккупированном Крыму, - Генштаб

Поражен завод взрывчатки в РФ, терминал в Крыму и склад боеприпасов

Силы обороны Украины поразили ряд объектов российских захватчиков, в том числе на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Нижегородская область РФ

В ночь на 6 октября поражена инфраструктура федерального казенного предприятия "Завод им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске.

"Завод является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Имеет возможность снаряжать практически все виды боеприпасов - авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, боеголовки к ракетным комплексам ПВО. В рамках кооперации осуществляет снаряжение боевых частей унифицированных межвидовых планировочных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне заявили о ликвидации якобы 251 БпЛА над 15 регионами РФ, оккупированным Крымом и акваторией Черного и Азовского морей

Крым

Поражены мощности АО "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии.

Это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт. Задействован в обеспечении оккупационной армии российского агрессора.

На территории объекта зафиксирован масштабный пожар.

Также украинские защитники поразили в оккупированном Крыму склад боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии РФ. Сейчас последствия удара уточняются.

