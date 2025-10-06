Завод із виробництва вибухівки та комплекс із перевалки нафти уражено в РФ та окупованому Криму, - Генштаб
Сили оборони України уразили низку об'єктів російських загарбників, зокрема на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Нижньогородська область РФ
У ніч на 6 жовтня уражено інфраструктуру федерального казенного підприємства "Завод ім. Я.М. Свердлова" у Дзержинську.
"Завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Має змогу споряджати практично всі види боєприпасів - авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО. В рамках кооперації здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Крим
Уражено потужності АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії.
Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора.
На території об'єкта зафіксовано масштабну пожежу.
Також українські захисники уразили в окупованому Криму склад боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Наразі наслідки удару уточнюються.
