Завод із виробництва вибухівки та комплекс із перевалки нафти уражено в РФ та окупованому Криму, - Генштаб

Сили оборони України уразили низку об'єктів російських загарбників, зокрема на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Нижньогородська область РФ

У ніч на 6 жовтня уражено інфраструктуру федерального казенного підприємства "Завод ім. Я.М. Свердлова" у Дзержинську.

"Завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Має змогу споряджати практично всі види боєприпасів - авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО. В рамках кооперації здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни заявили про ліквідацію нібито 251 БпЛА над 15 регіонами РФ, окупованим Кримом та акваторією Чорного та Азовського морів

Крим

Уражено потужності АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії.

Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора.

На території об'єкта зафіксовано масштабну пожежу.

Також українські захисники уразили в окупованому Криму склад боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Наразі наслідки удару уточнюються.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі