Дрон влетел в Нововоронежскую АЭС в результате работы российского РЭБ. ФОТО

Российский беспилотник упал на градирню действующего энергоблока Нововоронежской АЭС после сбоя собственной системы РЭБ.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на "Росэнергоатом", передает Цензор.НЕТ.

Россияне начали утверждать, что это дело рук Украины.

После столкновения с башенной испарительной градирней энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БпЛА, где и остался след.

Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин угрожал "зеркальным" ударами по украинским АЭС в ответ на якобы атаки ВСУ по оккупированной Запорожской атомной станции.