Дрон влетел в Нововоронежскую АЭС в результате работы российского РЭБ. ФОТО

Российский беспилотник упал на градирню действующего энергоблока Нововоронежской АЭС после сбоя собственной системы РЭБ.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на "Росэнергоатом", передает Цензор.НЕТ.

Россияне начали утверждать, что это дело рук Украины.

После столкновения с башенной испарительной градирней энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БпЛА, где и остался след.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны снова атаковали российский Дзержинск: удар по промзоне

Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин угрожал "зеркальным" ударами по украинским АЭС в ответ на якобы атаки ВСУ по оккупированной Запорожской атомной станции.

Кілька днів тому куйло раптом випалив, що під час атаки кацапських АЕС буде атакувати українські, і так відразу все збіглося. Раптом
07.10.2025 15:13 Ответить
Провокація та інформаційна підготовка до злочинів РФ навколо АЕС.
07.10.2025 15:14 Ответить
Товщина бетону в градирні від 16-17 см. Наглядний приклад чому дринчаками можна атакувати лише цистерни з паливом - інші хоч трохи укріплені цілі вони просто не проб'ють від слова зовсім.
07.10.2025 15:19 Ответить
Колись був рязанський цукор, а зараз воронезький дрон - все по накатаному плану...
07.10.2025 15:21 Ответить
чиста провокація ********** за вказівкою ***** з метою виправдань кацапських ракетно-дронових атак на Українські АЕС
07.10.2025 15:22 Ответить
Те, що немає сенсу градирню атакувати скаже навіть старшокласник, який більш-менш уроки фізики відвідував. Але для мацкви прокатить...
07.10.2025 15:23 Ответить
******** петарду кинули.
07.10.2025 15:25 Ответить
 
 