Зеленський про удари по енергетиці РФ: Україна робить абсолютно справедливі кроки

Президент Володимир Зеленський вважає удари по російських енергетичних об'єктах справедливим кроком.

Про це глава держави заявив під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не вбиває цивільне населення, не полює на цивільне населення ворога. Але вони повинні розуміти ціну цьому. Україна відповідає і б'є по військових об'єктах, це справедливо, я вважаю, по енергетичних об'єктах. Росія продає свої енергоресурси, а потім використовує ці гроші виключно на війну. Тому, я вважаю, що Україна робить абсолютно справедливі кроки.

Ми б із задоволенням цього б не робили, ми б із задоволенням хотіли б, щоб не було війни, але руські цього не хочуть. Поки що", - сказав він.

За словами Зеленського, цю війну може зупинити тільки тиск.

"Тиск багатовекторний, тиску західних країн не вистачає на сьогодні і єдності в цьому тиску також не вистачає. Більше тиску від США, від Європи, глобального півдня ми поки що навіть не відчуваємо. Тиску на Росію, щоб вони зупинились.

Другий вектор - саме суспільство РФ. Вони вбивають нас. Їм не може бути комфортно. Коли їм не буде комфортно, вони почнуть ставити питання своєму керівництву", - підсумував президент.

