Зеленский об ударах по энергетике РФ: Украина делает абсолютно справедливые шаги

Зеленский прокомментировал удары по российской энергетике

Президент Владимир Зеленский считает удары по российским энергетическим объектам справедливым шагом.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина не убивает гражданское население, не охотится на гражданское население врага. Но они должны понимать цену этому. Украина отвечает и бьет по военным объектам, это справедливо, я считаю, по энергетическим объектам. Россия продает свои энергоресурсы, а потом использует эти деньги исключительно на войну. Поэтому, я считаю, что Украина делает абсолютно справедливые шаги.

Мы бы с удовольствием этого бы не делали, мы бы с удовольствием хотели бы, чтобы не было войны, но русские этого не хотят. Пока что", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в российском Белгороде: в городе пропал свет и вода. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (дополнено).

По словам Зеленского, эту войну может остановить только давление.

"Давление многовекторное, давления западных стран не хватает на сегодня и единства в этом давлении также не хватает. Больше давления от США, от Европы, глобального юга мы пока даже не чувствуем. Давления на Россию, чтобы они остановились.

Второй вектор - само общество РФ. Они убивают нас. Им не может быть комфортно. Когда им не будет комфортно, они начнут задавать вопросы своему руководству", - подытожил президент.

Зеленский Владимир (22159) россия (97533) энергетика (2638) Удары по РФ (573)
Будем тушити світло на рашці?
показать весь комментарий
06.10.2025 17:27
ми не здатні тушити світло в Донецьку та Луганську , а ви якісь мрії про теріторію кацапстану ..
06.10.2025 17:40
06.10.2025 17:40
***** тот данецг с лугандой всрались с их енергетикой...а по поводу неспроможности спроси у белгорода и брянска)
06.10.2025 17:53
06.10.2025 17:53
Насторожує відсутність попульського оптимізму і переможності в прогнозах

06.10.2025 17:27
06.10.2025 17:27
Вони не "руські".
06.10.2025 17:29
06.10.2025 17:29
Добре сидіти в гранітному протиядерному теплому бункері а нам смертним сидіти та ловити дрижаки в холодних квартирах без світла ,води і газу під ракетами і дронами.
06.10.2025 17:37
06.10.2025 17:37
******* у 99% народонаселения есть уже станции и паверы, на работу тех же супермаркетов свет уже не влияет,так как даже у захудалых кавярень есть генчики....а вот послушать скиглення москвичей при блеккауте оч хотелось бы.
06.10.2025 17:55
06.10.2025 17:55
МАЛО, очень МАЛО делает Украина в этом плане, надо раз в 100 больше, от тогда будет справедливо.
06.10.2025 17:57
06.10.2025 17:57
За словами Зеленського, цю війну може зупинити тільки тиск.

В Зеленського проблеми з тиском?
Кави попий Володя або чаю з ромашкою.
Нормалізуй свій тиск Гагарін Криворізький😆
06.10.2025 17:59
06.10.2025 17:59
 
 