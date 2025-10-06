Зеленский об ударах по энергетике РФ: Украина делает абсолютно справедливые шаги

Президент Владимир Зеленский считает удары по российским энергетическим объектам справедливым шагом.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина не убивает гражданское население, не охотится на гражданское население врага. Но они должны понимать цену этому. Украина отвечает и бьет по военным объектам, это справедливо, я считаю, по энергетическим объектам. Россия продает свои энергоресурсы, а потом использует эти деньги исключительно на войну. Поэтому, я считаю, что Украина делает абсолютно справедливые шаги.

Мы бы с удовольствием этого бы не делали, мы бы с удовольствием хотели бы, чтобы не было войны, но русские этого не хотят. Пока что", - сказал он.

По словам Зеленского, эту войну может остановить только давление.

"Давление многовекторное, давления западных стран не хватает на сегодня и единства в этом давлении также не хватает. Больше давления от США, от Европы, глобального юга мы пока даже не чувствуем. Давления на Россию, чтобы они остановились.

Второй вектор - само общество РФ. Они убивают нас. Им не может быть комфортно. Когда им не будет комфортно, они начнут задавать вопросы своему руководству", - подытожил президент.

