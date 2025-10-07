РФ усиливает защиту на ядерном полигоне в Арктике из-за опасений атаки украинских БПЛА. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Россия на фоне ударов украинских беспилотников по энергетическим и военным объектам начала усиливать меры безопасности крупнейшего в стране ядерного полигона на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.

Это видно из опубликованных 14 августа сервисом Google Earth спутниковых снимков, которые изучило издание The Barents Observer, передает Цензор.НЕТ.

Ядерный полигон на Новой Земле в Арктике расположен более чем в 2500 километрах к северу от Украины.

Так, в поселке Северный - базе для обеспечения ядерных испытаний - покрыли защитными металлическими сетками три ряда топливных цистерн, снабжающих населенный пункт топливом.

Функция этих сеток - предотвратить взрыв беспилотников непосредственно на баках с топливом и, таким образом, воспламенение самого топлива.

В резервуарах, расположенных рядом с портовым комплексом возле поселка Северный хранится бензин для транспорта, используемого на ядерном полигоне. Ближе к центру поселка есть несколько больших цистерн с мазутом, используемым дляцентрального отопления и электроснабжения, которые, как видно на снимках, не закрыты сетками, как и несколько резервуаров для авиатоплива на вертолетной площадке рядом с Северным.

Такие сетки синего цвета похожи на те, что покрывают баки с топливом на других военных объектах, например, на авиабазе Оленья к югу от Мурманска, которая уже подвергалась атакам беспилотников ВСУ.

На полигоне на Новой Земле настоящие ядерные испытания не проводятся с 1990 года, однако сейчас в шахтном комплексе в трех километрах к югу от поселка Северный проходят так называемые подкритические эксперименты (то есть испытания без цепной реакции, не приводящие к взрыву). Кроме того, в этом районе создан один тоннель и ведется строительство второго на случай, если Москва решит возобновить ядерные испытания, сообщает The Barents Observer.

Отмечается, что в Украине хорошо знают об объектах на ядерном полигоне на Новой Земле, в том числе потому, что во времена СССР горнодобывающая бригада именно из этой советской республики прокладывала шахты в горах, где с 1964 по 1990 годы проводились подземные испытания ядерных бомб. В Северном даже есть гостиница с названием "Отель Украина".

За испытания, проводимые в наши дни на полигоне, отвечает одна из самых секретных военных структур РФ - 12-е Главное управление Минобороны РФ, которое контролирует хранение, техническое обслуживание, транспортировку и доставку ядерных боеголовок. Им помогают специалисты Росатома, который в свою очередь отвечает за производство плутония и высокообогащенного оружейного урана.

