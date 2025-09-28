РУС
Новости Присутствие РФ в Арктике
1 319 7

Из-за старения флота ледоколов и санкций Россия проигрывает арктическую гонку, - СВР

Россия проигрывает арктическую гонку

Россия проигрывает конкуренцию за Арктику. Флот ледоколов РФ стремительно стареет - по меньшей мере три ледокола отработают свой ресурс в ближайшие два года.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с началом полномасштабной войны против Украины страна-агрессор ввела в эксплуатацию только одно атомное судно ледового класса. Международные санкции, отсутствие у РФ собственных современных технологий и проблемы с финансированием нивелируют способность России быть современной арктической державой.

В СВР отмечают, что примерно треть рабочих российских ледоколов построена в Финляндии. В общем - 60% ледоколов в мире производятся на финских верфях, 80% - проектируют финские компании. После введения санкций РФ попыталась найти других судостроителей, в частности речь шла о Южной Корее. Но там им тоже отказали именно из-за санкций.

Россия пытается удержаться на плаву в Арктике продлением срока эксплуатации атомоходов. Это рискованно, поскольку авария реактора может стать экологическим бедствием вроде Чернобыльской катастрофы. Однако для атомного ледокола "Ямал" срок продлевали уже дважды, для "Вайгача" и "Таймыра" последнее продление заканчивается в следующем году.

"По проекту "Лидер" РФ планировала до 2032 года построить три ледокола, которые были бы способны проламывать многолетний лед толщиной более четырех метров. В 2023 году Путин сократил планы до одного судна. Его стоимость составляет 127 млрд рублей, что соответствует годовому бюджету Камчатского края. Ледокол планируют сдать в эксплуатацию в 2030 году, однако россия вряд ли сможет довести этот проект до финала", - рассказали в украинской внешней разведке.

Также читайте: РФ усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками, - СМИ

Автор: 

Арктика (76) россия (97412) СВР (176)
Як зазначається, з початком повномасштабної війни проти України країна-агресор ввела в експлуатацію лише одне атомне судно льодового класу. Джерело: https://censor.net/ua/n3576560

Досить сміливий висновок. Адже це рівно на одне більше, ніж весь інший світ.
28.09.2025 00:14 Ответить
BBC

Вартість криголамів різко зросла в порівнянні з будівництвом перших п'яти судів проекту 22220, визнавав у 2025 році заступник голови держкомісії з розвитку Арктики Володимир Панов.

Через високі витрати "Росатому" на криголами стали неконкурентоспроможними тарифи на криголамний супровід Північним морським шляхом.

Впливають на тариф і дорогі кредити. Також експерти говорять про застаріле обладнання на заводах з 30-х років, проблеми корупції і бюрократії.
28.09.2025 00:14 Ответить
Санкції призвели до того, що російський "Балтійський завод", який будує криголами, має високу ймовірність банкрутства", йдеться в аудиторському висновку заводу за 2024 рік. Вже понад три роки поспіль борги компанії перевищують вартість її майна.

На темп будівництва криголамів впливає і дефіцит кадрів. "Ключова проблема кораблебудівного комплексу "Зірка" - дефіцит кваліфікованих кадрів", - говорив заступник гендиректора "Росатома" В'ячеслав Рукша про будівництво криголама "Лідер".
28.09.2025 00:17 Ответить
З одного боку, Росія є лідером за кількістю таких кораблів.
Найпотужніші з них атомні.
Ними володіє тільки РФ - таких у неї вісім.
З іншого боку, криголами стрімко старіють.
За останніми офіційними даними на 2023 рік, таких кораблів було 45: 19 із них старше 40 років.
28.09.2025 00:20 Ответить
Дивно, що він це говорив. Адже "Зірка" ніколи не будувала атомні судна. А "лідер" запланували будувати, як і всі інші атомні криголами, - в Петербурзі.
28.09.2025 00:23 Ответить
На фоні щоденних новин від сзр, навіть телемарафон виглядає серйозною аналітичною тв-програмою.
28.09.2025 00:19 Ответить
Скоро криги вже не стане - війна допоможе...
28.09.2025 00:22 Ответить
 
 