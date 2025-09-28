Из-за старения флота ледоколов и санкций Россия проигрывает арктическую гонку, - СВР

Россия проигрывает конкуренцию за Арктику. Флот ледоколов РФ стремительно стареет - по меньшей мере три ледокола отработают свой ресурс в ближайшие два года.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с началом полномасштабной войны против Украины страна-агрессор ввела в эксплуатацию только одно атомное судно ледового класса. Международные санкции, отсутствие у РФ собственных современных технологий и проблемы с финансированием нивелируют способность России быть современной арктической державой.

В СВР отмечают, что примерно треть рабочих российских ледоколов построена в Финляндии. В общем - 60% ледоколов в мире производятся на финских верфях, 80% - проектируют финские компании. После введения санкций РФ попыталась найти других судостроителей, в частности речь шла о Южной Корее. Но там им тоже отказали именно из-за санкций.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Россия пытается удержаться на плаву в Арктике продлением срока эксплуатации атомоходов. Это рискованно, поскольку авария реактора может стать экологическим бедствием вроде Чернобыльской катастрофы. Однако для атомного ледокола "Ямал" срок продлевали уже дважды, для "Вайгача" и "Таймыра" последнее продление заканчивается в следующем году.

"По проекту "Лидер" РФ планировала до 2032 года построить три ледокола, которые были бы способны проламывать многолетний лед толщиной более четырех метров. В 2023 году Путин сократил планы до одного судна. Его стоимость составляет 127 млрд рублей, что соответствует годовому бюджету Камчатского края. Ледокол планируют сдать в эксплуатацию в 2030 году, однако россия вряд ли сможет довести этот проект до финала", - рассказали в украинской внешней разведке.

Также читайте: РФ усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками, - СМИ