Через старіння флоту криголамів і санкції Росія програє арктичну гонку, - СЗР

Росія програє конкуренцію за Арктику. Флот криголамів РФ стрімко старішає - щонайменше три криголами відпрацюють свій ресурс у найближчі два роки.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з початком повномасштабної війни проти України країна-агресор ввела в експлуатацію лише одне атомне судно льодового класу. Міжнародні санкції, брак у РФ власних сучасних технологій та проблеми з фінансуванням нівелюють спроможність Росії бути сучасною арктичною державою.

У СЗР зауважують, що приблизно третина робочих російських криголамів побудована у Фінляндії. Загалом - 60 % криголамів у світі виробляються на фінських верфях, 80 % - проєктують фінські компанії. Після запровадження санкцій РФ спробувала знайти інших суднобудівників, зокрема йшлося про Південну Корею. Але там їм теж відмовили саме через санкції.

Росія намагається утриматися на плаву в Арктиці продовженням терміну експлуатації атомоходів. Це ризиковано, оскільки аварія реактора може стати екологічним лихом на кшталт Чорнобильської катастрофи. Проте для атомного криголама "Ямал" термін подовжували вже двічі, для "Вайгача" і "Таймира" останнє продовження закінчується наступного року.

"За проєктом "лідер" рф планувала до 2032 року побудувати три криголами, що були б здатні проламувати багаторічну кригу понад чотири метри завтовшки. У 2023 році путін скоротив плани до одного судна. Його вартість становить 127 млрд рублів, що відповідає річному бюджету Камчатського краю. Криголам планують здати в експлуатацію у 2030 році, проте росія навряд чи зможе довести цей проєкт до фіналу", - розповіли в українській зовнішній розвідці.

