Через старіння флоту криголамів і санкції Росія програє арктичну гонку, - СЗР
Росія програє конкуренцію за Арктику. Флот криголамів РФ стрімко старішає - щонайменше три криголами відпрацюють свій ресурс у найближчі два роки.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, з початком повномасштабної війни проти України країна-агресор ввела в експлуатацію лише одне атомне судно льодового класу. Міжнародні санкції, брак у РФ власних сучасних технологій та проблеми з фінансуванням нівелюють спроможність Росії бути сучасною арктичною державою.
У СЗР зауважують, що приблизно третина робочих російських криголамів побудована у Фінляндії. Загалом - 60 % криголамів у світі виробляються на фінських верфях, 80 % - проєктують фінські компанії. Після запровадження санкцій РФ спробувала знайти інших суднобудівників, зокрема йшлося про Південну Корею. Але там їм теж відмовили саме через санкції.
Росія намагається утриматися на плаву в Арктиці продовженням терміну експлуатації атомоходів. Це ризиковано, оскільки аварія реактора може стати екологічним лихом на кшталт Чорнобильської катастрофи. Проте для атомного криголама "Ямал" термін подовжували вже двічі, для "Вайгача" і "Таймира" останнє продовження закінчується наступного року.
"За проєктом "лідер" рф планувала до 2032 року побудувати три криголами, що були б здатні проламувати багаторічну кригу понад чотири метри завтовшки. У 2023 році путін скоротив плани до одного судна. Його вартість становить 127 млрд рублів, що відповідає річному бюджету Камчатського краю. Криголам планують здати в експлуатацію у 2030 році, проте росія навряд чи зможе довести цей проєкт до фіналу", - розповіли в українській зовнішній розвідці.
Досить сміливий висновок. Адже це рівно на одне більше, ніж весь інший світ.
Вартість криголамів різко зросла в порівнянні з будівництвом перших п'яти судів проекту 22220, визнавав у 2025 році заступник голови держкомісії з розвитку Арктики Володимир Панов.
Через високі витрати "Росатому" на криголами стали неконкурентоспроможними тарифи на криголамний супровід Північним морським шляхом.
Впливають на тариф і дорогі кредити. Також експерти говорять про застаріле обладнання на заводах з 30-х років, проблеми корупції і бюрократії.
На темп будівництва криголамів впливає і дефіцит кадрів. "Ключова проблема кораблебудівного комплексу "Зірка" - дефіцит кваліфікованих кадрів", - говорив заступник гендиректора "Росатома" В'ячеслав Рукша про будівництво криголама "Лідер".
Найпотужніші з них атомні.
Ними володіє тільки РФ - таких у неї вісім.
З іншого боку, криголами стрімко старіють.
За останніми офіційними даними на 2023 рік, таких кораблів було 45: 19 із них старше 40 років.