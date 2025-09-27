УКР
Через старіння флоту криголамів і санкції Росія програє арктичну гонку, - СЗР

Росія програє арктичну гонку

Росія програє конкуренцію за Арктику. Флот криголамів РФ стрімко старішає - щонайменше три криголами відпрацюють свій ресурс у найближчі два роки.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з початком повномасштабної війни проти України країна-агресор ввела в експлуатацію лише одне атомне судно льодового класу. Міжнародні санкції, брак у РФ власних сучасних технологій та проблеми з фінансуванням нівелюють спроможність Росії бути сучасною арктичною державою.

У СЗР зауважують, що приблизно третина робочих російських криголамів побудована у Фінляндії. Загалом - 60 % криголамів у світі виробляються на фінських верфях, 80 % - проєктують фінські компанії. Після запровадження санкцій РФ спробувала знайти інших суднобудівників, зокрема йшлося про Південну Корею. Але там їм теж відмовили саме через санкції.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Росія намагається утриматися на плаву в Арктиці продовженням терміну експлуатації атомоходів. Це ризиковано, оскільки аварія реактора може стати екологічним лихом на кшталт Чорнобильської катастрофи. Проте для атомного криголама "Ямал" термін подовжували вже двічі, для "Вайгача" і "Таймира" останнє продовження закінчується наступного року.

"За проєктом "лідер" рф планувала до 2032 року побудувати три криголами, що були б здатні проламувати багаторічну кригу понад чотири метри завтовшки. У 2023 році путін скоротив плани до одного судна. Його вартість становить 127 млрд рублів, що відповідає річному бюджету Камчатського краю. Криголам планують здати в експлуатацію у 2030 році, проте росія навряд чи зможе довести цей проєкт до фіналу", - розповіли в українській зовнішній розвідці.

Також читайте: РФ посилює присутність в Арктиці новітньою ядерною субмариною із 96 боєголовками, - ЗМІ

Автор: 

Арктика (57) росія (68043) СЗР Служба зовнішньої розвідки (162)
Як зазначається, з початком повномасштабної війни проти України країна-агресор ввела в експлуатацію лише одне атомне судно льодового класу.

Досить сміливий висновок. Адже це рівно на одне більше, ніж весь інший світ.
28.09.2025 00:14 Відповісти
BBC

Вартість криголамів різко зросла в порівнянні з будівництвом перших п'яти судів проекту 22220, визнавав у 2025 році заступник голови держкомісії з розвитку Арктики Володимир Панов.

Через високі витрати "Росатому" на криголами стали неконкурентоспроможними тарифи на криголамний супровід Північним морським шляхом.

Впливають на тариф і дорогі кредити. Також експерти говорять про застаріле обладнання на заводах з 30-х років, проблеми корупції і бюрократії.
28.09.2025 00:14 Відповісти
Санкції призвели до того, що російський "Балтійський завод", який будує криголами, має високу ймовірність банкрутства", йдеться в аудиторському висновку заводу за 2024 рік. Вже понад три роки поспіль борги компанії перевищують вартість її майна.

На темп будівництва криголамів впливає і дефіцит кадрів. "Ключова проблема кораблебудівного комплексу "Зірка" - дефіцит кваліфікованих кадрів", - говорив заступник гендиректора "Росатома" В'ячеслав Рукша про будівництво криголама "Лідер".
28.09.2025 00:17 Відповісти
З одного боку, Росія є лідером за кількістю таких кораблів.
Найпотужніші з них атомні.
Ними володіє тільки РФ - таких у неї вісім.
З іншого боку, криголами стрімко старіють.
За останніми офіційними даними на 2023 рік, таких кораблів було 45: 19 із них старше 40 років.
28.09.2025 00:20 Відповісти
Дивно, що він це говорив. Адже "Зірка" ніколи не будувала атомні судна. А "лідер" запланували будувати, як і всі інші атомні криголами, - в Петербурзі.
28.09.2025 00:23 Відповісти
На фоні щоденних новин від сзр, навіть телемарафон виглядає серйозною аналітичною тв-програмою.
28.09.2025 00:19 Відповісти
Скоро криги вже не стане - війна допоможе...
28.09.2025 00:22 Відповісти
 
 