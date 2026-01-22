РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13145 посетителей онлайн
Новости Контроль США над Гренландией
6 941 35

ЕС "облегченно вздохнул" после решения Трампа по тарифам, - AP

Трамп. Гренландия. Договоренность с ЕС

Решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины против европейских партнеров, поддержавших суверенитет Дании и Гренландии, было воспринято с облегчением не только финансовыми кругами. В то же время внутри американской администрации этот вопрос вызвал серьезную обеспокоенность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники в правительстве США.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По словам собеседников агентства, резкая риторика Трампа в отношении союзников по НАТО вызвала тревогу среди части чиновников. Они считают, что чрезмерная сосредоточенность президента на идее присоединения Гренландии негативно влияет на другие направления внешней политики США.

Читайте также: Трамп объяснил приглашение Путина в "Совет мира": Нам нужны люди с "огромным влиянием"

Беспокойство в администрации США

Представители американского правительства на условиях анонимности отметили, что агрессивный подход к вопросу Арктического острова вредит стратегическим инициативам. В частности, такая позиция затрудняет подготовку к созданию Совета мира.

По их мнению, постоянное давление в теме Гренландии отвлекает ресурсы и ухудшает дипломатическую атмосферу, необходимую для реализации глобальных планов президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Ближнего Востока и Азии присоединятся к Совету мира по Газе

Реакция европейских союзников

Европейские лидеры, которые и раньше осторожно относились к идее создания Совета с широкими полномочиями, после тарифных угроз со стороны Белого дома еще больше усилили свой скепсис. Американские чиновники признают, что такие заявления подорвали доверие между партнерами.

Сам Дональд Трамп заявил, что разработал рамочный план, который, по его словам, соответствует его требованиям в отношении Гренландии. Он также сообщил, что договоренности, обсужденные с генеральным секретарем НАТО, означают отказ от новых тарифов против европейских стран.

Читайте также: Напряженность вокруг Гренландии не отвлекает мир от войны РФ против Украины, - Навроцкий

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
  • Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.

Читайте также: Если Зеленский и Путин не заключат мирное соглашение, они дураки, - Трамп

Автор: 

Гренландия (220) НАТО (10577) Евросоюз (18011) Трамп Дональд (8039)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Не треба поспішати зітхати. Він своє рішення забуде ще до посадки на літак додому.
показать весь комментарий
+11
А по прильоту забуде куди літав. Це вже пізній Брєжнєв - один в один разом з бровами.
показать весь комментарий
+9
хтось нарешті ткнув рудого пердуна носом в карту Гренландії і показав, що там раніше вже було 16 американських баз, які закрили через нестачу на них грошей
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.01.2026 01:42 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 02:43 Ответить
🌮 здав назад.
показать весь комментарий
22.01.2026 01:45 Ответить
Це "фраєр здав назад"? Чи не так?
показать весь комментарий
22.01.2026 01:53 Ответить
Ну вести тарифну війну з найбільшим утримувачем твоїх облігацій - не сама краща ідея.
показать весь комментарий
22.01.2026 01:58 Ответить
хтось нарешті ткнув рудого пердуна носом в карту Гренландії і показав, що там раніше вже було 16 американських баз, які закрили через нестачу на них грошей
показать весь комментарий
22.01.2026 03:51 Ответить
Після того, як Трамп включив до Ради "миру" *****, порядним лідерам країн там робити нема чого.

Виключення - Нетаньяху. Бо інакше Ізраїль будуть араби з турками та Трампом одружувати без Ізраїлю.
показать весь комментарий
22.01.2026 01:56 Ответить
Да это так я иногда смотрю канал 9 на русском израильский канал Там тоже обсуждали это и как они сказали все в **** и Натаньяху де-факто делает,то что хочет Трамп боясь его гнева!То что Турция и Катар в этом союзе это вообще нонсенс!И в Израиле оппозиция его за это ругает,что Израиль потерял независимость!
показать весь комментарий
22.01.2026 12:42 Ответить
ЄС можна кому хочеш трахати , воно тільки булки ширше розставе
показать весь комментарий
22.01.2026 01:59 Ответить
А ісраєль що не таким був. Тільки ти його навіть зараз захищаєш і розказуєш нехай буде з кацапами , *********** та іншими. А чим він тоді відрізнявся від України? Та і зараз без США та інших ,вони зі своєю купкою населення ніщо, якщо б якісь араби вирішили б їх знищити , це не було б проблемою.
показать весь комментарий
22.01.2026 06:44 Ответить
"вони зі своєю купкою населення ніщо"

там вся эта купка - дисциплинированные военнообязанные, прошедшие армейскую выучку, и ухилянтов нет
показать весь комментарий
22.01.2026 11:28 Ответить
Трампон знов обісрався!
показать весь комментарий
22.01.2026 02:24 Ответить
Трамп мав би бути послідовним і спершу вийти разом з ****** та іншими посіпаками з ООН бо їм "Декларація Прав Людини" не указ і не керівний документ. Думаю тоді ООН отримала б свіжий старт, але, зрозуміло, Гуттеріша потрібно звільняти якнайшвидше...
показать весь комментарий
22.01.2026 02:33 Ответить
TACO
показать весь комментарий
22.01.2026 02:41 Ответить
Орбан - поки єдиний з лідерів у ЄС, хто погодився на членство у Раді миру Трампа
показать весь комментарий
22.01.2026 02:56 Ответить
Так. Разом з орбаном погодилась італійка, але швидко зрозуміла, в яке лайно влазить, та миттєво відмовилась.
показать весь комментарий
22.01.2026 10:14 Ответить
Але щоб ***** заплатило, бо треба гроші на вибори.
показать весь комментарий
22.01.2026 03:03 Ответить
За даними ЗМІ, Данія може надати США суверенітет над невеликими ділянками Гренландії для будівництва американських військових баз.
показать весь комментарий
22.01.2026 03:51 Ответить
Деталі: Представник НАТО повідомив CNN, що однією з пропозицій, яка обговорювалася на зустрічах у середу між представниками Альянсу, зокрема й генсеком Марком Рютте, була можливість дозволу Данії на будівництво США додаткових військових баз у Гренландії, які будуть зведені на території, що вважається суверенною територією США.
показать весь комментарий
22.01.2026 03:52 Ответить
а шоб було
показать весь комментарий
22.01.2026 03:57 Ответить
Трампу потрібно запропонувати Мексиці зі 133 мільйонами населення стати 51м штатом США (з громадянством).
І тоді проблема збільшення армії і безпеки США буде вирішена.
Навіщо тоді Трампу крижана Гренландія?
А мексиканці радісно приєднаються.
Мексиканські картелі стануть продавати китайцям кокаїн , та й на заборі з Мексикою можна зекономити.
показать весь комментарий
22.01.2026 04:11 Ответить
Американцям буде легше разом з мексиканцями доганяти китайців.

У Сполучених Штатах у 2024 році вироблено 10,5 млн автомобілів , у Китаї - 31,3 млн.

Мексика виробила 4,2 млн автомобілів у 2024 році.

Сполучені Штати залишаються домінуючим ринком для автомобілів мексиканського виробництва, на їхню частку припадає 80% від загального експорту.
18% автомобілів, проданих у Сполучених Штатах у 2024 році, виготовлені в Мексиці.
показать весь комментарий
22.01.2026 05:39 Ответить
барани, завтра він все одно погрозу висуне..
діти.
показать весь комментарий
22.01.2026 04:14 Ответить
тяжка баранячя довірлива доля...
показать весь комментарий
22.01.2026 04:28 Ответить
фуууу !
показать весь комментарий
22.01.2026 05:31 Ответить
а я то думав ....
показать весь комментарий
22.01.2026 05:35 Ответить
доня таки зміг опустити Амеріку від слова пишатися до слова стидоба.
показать весь комментарий
22.01.2026 06:02 Ответить
Заберіть все у людини, а потім віддайте їй половину, - і вона вас полюбить...
показать весь комментарий
22.01.2026 06:50 Ответить
Хіба він таке казав?
показать весь комментарий
22.01.2026 09:30 Ответить
Руда мавпа крутить світом, як циган сонцем!
Де ж ті санітари?!
показать весь комментарий
22.01.2026 10:16 Ответить
 
 