ЕС "облегченно вздохнул" после решения Трампа по тарифам, - AP

Решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины против европейских партнеров, поддержавших суверенитет Дании и Гренландии, было воспринято с облегчением не только финансовыми кругами. В то же время внутри американской администрации этот вопрос вызвал серьезную обеспокоенность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники в правительстве США.

По словам собеседников агентства, резкая риторика Трампа в отношении союзников по НАТО вызвала тревогу среди части чиновников. Они считают, что чрезмерная сосредоточенность президента на идее присоединения Гренландии негативно влияет на другие направления внешней политики США.

Беспокойство в администрации США

Представители американского правительства на условиях анонимности отметили, что агрессивный подход к вопросу Арктического острова вредит стратегическим инициативам. В частности, такая позиция затрудняет подготовку к созданию Совета мира.

По их мнению, постоянное давление в теме Гренландии отвлекает ресурсы и ухудшает дипломатическую атмосферу, необходимую для реализации глобальных планов президента.

Реакция европейских союзников

Европейские лидеры, которые и раньше осторожно относились к идее создания Совета с широкими полномочиями, после тарифных угроз со стороны Белого дома еще больше усилили свой скепсис. Американские чиновники признают, что такие заявления подорвали доверие между партнерами.

Сам Дональд Трамп заявил, что разработал рамочный план, который, по его словам, соответствует его требованиям в отношении Гренландии. Он также сообщил, что договоренности, обсужденные с генеральным секретарем НАТО, означают отказ от новых тарифов против европейских стран.

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.

