Президент США объяснил, почему Вашингтон давит тарифами

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины стали одним из ключевых инструментов для стабилизации американского фармацевтического рынка и снижения цен на лекарства для граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении президента США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Трампа, Соединенные Штаты больше не готовы платить за медикаменты значительно больше, чем другие страны. Он подчеркнул, что нынешняя политика направлена на защиту интересов американских потребителей и прекращение практики глобального субсидирования за счет США.

Таможенная политика и фармацевтический рынок

Глава Белого дома рассказал, что пошлины использовались как средство давления во время переговоров с европейскими партнерами. В частности, он упомянул разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором поднимался вопрос стоимости лекарственных средств.

"США не собираются субсидировать весь мир. Мы будем платить по самой низкой цене во всем мире", – заявил Дональд Трамп.

Президент подчеркнул, что такая стратегия должна привести к снижению цен на лекарства не только в США, но и на других рынках. По его словам, пошлины в основном вводились против стран с существенным торговым дефицитом в отношениях с Соединенными Штатами.

Торговля с союзниками и новые тарифы

Трамп признал, что тарифные решения могут создавать давление на партнеров США. В то же время он отметил, что администрация пытается действовать гибко. В качестве примера он привел Швейцарию, для которой тариф сначала составлял 30%, но впоследствии был снижен.

Американский президент заявил, что США фактически "удерживают мировую экономику", поэтому ожидают более справедливых торговых условий. Он также подтвердил планы повысить пошлины для ряда европейских государств.

С 1 февраля Соединенные Штаты намерены ввести 10% пошлину на товары из Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов и Финляндии.

С 1 июня эти тарифы могут вырасти до 25%.

Трамп связывает такие шаги с экономическими и политическими интересами США, в частности с вопросом Гренландии.

