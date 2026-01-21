Президент США объяснил, почему Вашингтон давит тарифами
Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины стали одним из ключевых инструментов для стабилизации американского фармацевтического рынка и снижения цен на лекарства для граждан.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении президента США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам Трампа, Соединенные Штаты больше не готовы платить за медикаменты значительно больше, чем другие страны. Он подчеркнул, что нынешняя политика направлена на защиту интересов американских потребителей и прекращение практики глобального субсидирования за счет США.
Таможенная политика и фармацевтический рынок
Глава Белого дома рассказал, что пошлины использовались как средство давления во время переговоров с европейскими партнерами. В частности, он упомянул разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором поднимался вопрос стоимости лекарственных средств.
"США не собираются субсидировать весь мир. Мы будем платить по самой низкой цене во всем мире", – заявил Дональд Трамп.
Президент подчеркнул, что такая стратегия должна привести к снижению цен на лекарства не только в США, но и на других рынках. По его словам, пошлины в основном вводились против стран с существенным торговым дефицитом в отношениях с Соединенными Штатами.
Торговля с союзниками и новые тарифы
Трамп признал, что тарифные решения могут создавать давление на партнеров США. В то же время он отметил, что администрация пытается действовать гибко. В качестве примера он привел Швейцарию, для которой тариф сначала составлял 30%, но впоследствии был снижен.
Американский президент заявил, что США фактически "удерживают мировую экономику", поэтому ожидают более справедливых торговых условий. Он также подтвердил планы повысить пошлины для ряда европейских государств.
- С 1 февраля Соединенные Штаты намерены ввести 10% пошлину на товары из Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов и Финляндии.
- С 1 июня эти тарифы могут вырасти до 25%.
Трамп связывает такие шаги с экономическими и политическими интересами США, в частности с вопросом Гренландии.
знову вся надія на штати, якось по дитячому
А без підтримки США - ніяк, це зраз єдина наддержава у світі
Але боротьба буде не на жарт(
https://epravda.com.ua/svit/mita-trampa-pochali-pidvishchuvati-cini-u-ssha-816855 Мита Трампа почали підвищувати ціни в США - СЕО Amazon
https://epravda.com.ua/biznes/mitni-tarifi-trampa-oplachuyut-sami-zh-amerikanci-doslidzhennya-816787 Митні тарифи Трампа оплачують самі ж американці
Але трамп все переграв.
Рудий дегенерат і його головні тези на Всесвітньому економічному форумі в Давосі:
🔶Зеленський та путін мають домовитись. Інакше вони дурні.
🔶путін хоче підписати угоду про мир, Трамп в цьому впевнений.
🔶Якби на виборах обрали не його, путін пішов би до кінця і розпочалась би Третя світова війна.
🔶НАТО та Європа мають добре попрацювати, щоб завершити війну в Україні.
🔶США потрібна Гренландія. Якщо Штатам відмовлять в цьому, вони це запам'ятають. Силу проти Данії він використовувати не хоче. Трамп хоче купити цей острів.
🔶США віддають усе, що можуть для НАТО. Натомість отримують дуже мало.
🔶Венесуела була великою країною, зараз у неї проблеми, але США їй допоможуть.
🔶У світі з'явилась нова зброя, здатна знищити все одним ударом.
А про купівлю острову у Данії - взагалі крінж: адже "острів Епштейна" входить до архіпелагу, який (свого часу) США теж купили (і, здається, у тієї ж Данії!)
Більшість заяв буде змінена самим трампоном після того, як зміниться дозування ліків, що він приймає. І це може статися протягом 12 годин і путлєр знов стане паганим, Європа - союзником, а Китай загрозою.
До речі! Мені дуже сподобалась промова Прем'єра Канади в Давосі: хоч один дорослий в цьому балагані все ж є
Крім того, 44% заявили, що політика Трампа погіршила їхнє становище, ще 38% заявили, що не помітили різниці.
Це Н-Йоркський блогер , іноді дивлюся його прямі ефіри . Це був занадто складний переклад в прямому ефірі для російськомовної прекладачки.
Але цей потік свідомості та ЯК!!! він його вилив треба дивитися , навіть в російському перекладі.
... Як найвеличнійі у свті гість ДАВОСУ відшмигував хазяїнів форуму та й взвгалі ... Це такий жах!!!
"Йому потрібен психіатр!": Болтон розкрив шокуючу правду про одержимість Трампа Гренландією
А це Болтон ПЕРЕД Давосом -
А це аналіз брифінгу - звіту від викладача ораторського мистецтва в річницю правління короля світу (пізніше за визначанням самого Короля в Давосі)
а це що за фантазії ?
Генерали вже знають, що воно є нарцис психопат, тому звикли не сперечатися а кивати )))))))
Нас вчили, що якщо піднімати тарифи, то й ціни зростуть - в т.ч. через відсутність конкуренції.
Яке економічне диво трамп зробив у Благословеній? Поділіться інфою. Бо складно вкурити що воно меле 😁☝️
Чи дійсно щось знажували?
Оце все його " та зниження цін на ліки для громад
Він думає що так можна.