Новости Всемирный экономический форум в Давосе
Президент США объяснил, почему Вашингтон давит тарифами

Трамп - о пошлинах

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины стали одним из ключевых инструментов для стабилизации американского фармацевтического рынка и снижения цен на лекарства для граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении президента США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Трампа, Соединенные Штаты больше не готовы платить за медикаменты значительно больше, чем другие страны. Он подчеркнул, что нынешняя политика направлена на защиту интересов американских потребителей и прекращение практики глобального субсидирования за счет США.

Таможенная политика и фармацевтический рынок

Глава Белого дома рассказал, что пошлины использовались как средство давления во время переговоров с европейскими партнерами. В частности, он упомянул разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором поднимался вопрос стоимости лекарственных средств.

"США не собираются субсидировать весь мир. Мы будем платить по самой низкой цене во всем мире", – заявил Дональд Трамп.

Президент подчеркнул, что такая стратегия должна привести к снижению цен на лекарства не только в США, но и на других рынках. По его словам, пошлины в основном вводились против стран с существенным торговым дефицитом в отношениях с Соединенными Штатами.

Торговля с союзниками и новые тарифы

Трамп признал, что тарифные решения могут создавать давление на партнеров США. В то же время он отметил, что администрация пытается действовать гибко. В качестве примера он привел Швейцарию, для которой тариф сначала составлял 30%, но впоследствии был снижен.

Американский президент заявил, что США фактически "удерживают мировую экономику", поэтому ожидают более справедливых торговых условий. Он также подтвердил планы повысить пошлины для ряда европейских государств.

Трамп связывает такие шаги с экономическими и политическими интересами США, в частности с вопросом Гренландии.

Давос пошлина экономика Трамп Дональд фармацевтика
Топ комментарии
+15
наразі клімаксний бізнєсьмєн
показать весь комментарий
21.01.2026 19:02 Ответить
+11
трамп - дементний педофіл..
показать весь комментарий
21.01.2026 19:17 Ответить
+10
А тепер, УЙОБОК. Як тепер можна довіряти **********? БУДАПЕШСЬКИЙ ДОГОВІР.? @@@@@@ тварини @@@@@
показать весь комментарий
21.01.2026 19:09 Ответить
синку йди протрезвій. і більш не пий скло омивач.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:40 Ответить
А Клінтон збоченець, бо монік практикував? На фоні Трампа він чітко традиційної орієнтації.
показать весь комментарий
21.01.2026 21:16 Ответить
До відходу Трампа залишилось протриматись всього 3 роки
показать весь комментарий
21.01.2026 19:01 Ответить
ви впевнені що прийде хтось кращий ?
знову вся надія на штати, якось по дитячому
показать весь комментарий
21.01.2026 19:03 Ответить
Навіть мавпа буде кращою.
А без підтримки США - ніяк, це зраз єдина наддержава у світі
показать весь комментарий
21.01.2026 19:06 Ответить
Поставити раком і пограбувати всю планету не вийде...
показать весь комментарий
21.01.2026 19:11 Ответить
Я теж так вважаю.
Але боротьба буде не на жарт(
показать весь комментарий
21.01.2026 19:16 Ответить
Тобто перетворить США з глобальної сили на местячкову (антіглобальну)
показать весь комментарий
21.01.2026 19:19 Ответить
Якщо його не зупинить якийсь влучний американський патріот)
показать весь комментарий
21.01.2026 19:22 Ответить
меньше слухай бабу зігу
показать весь комментарий
21.01.2026 20:14 Ответить
Згідно медичної статистики шизоїди на 12-15 років живуть менше ніж середньостатистична людина. Є шанс відсвяткувати панихиду раніше.
показать весь комментарий
21.01.2026 21:23 Ответить
Я дожму Європу митами - Трамп
показать весь комментарий
21.01.2026 19:01 Ответить
В цю гру можна грати вдвох, втрьох і навіть всіма країнами ООН проти одніє (США).
показать весь комментарий
21.01.2026 19:12 Ответить
Живот надорвут. А Европа еще долго будет держать член США во рту. Никакой Трамп не сможет избавиться от этих клещей-паразитов.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:27 Ответить
По сути член США стал частью тела Европы.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:29 Ответить
США це країна паразит і рабовласник. Я двічі відвідував цю країну бо маю там дочку (від першого шлюбу) і внука. Як доктор соціального управління (LSE, 2000) вважаю цю країну соціально хворою. Зараз хвороба досягла до обрання відвертого злочинця президентом. І це зробили американці чудово знаючи що Трамп закінчений мерзотник. Я розумію що кацапський спадок у тебе змушує тебе чи не в кожне речення впихувати статевий орган. Але на притомних людей це не справляє враження. Дуже скоро твій імперський оптимізм зустрінеться з наслідками американської дурості.
показать весь комментарий
21.01.2026 20:02 Ответить
Вже майже дожав
https://epravda.com.ua/svit/mita-trampa-pochali-pidvishchuvati-cini-u-ssha-816855 Мита Трампа почали підвищувати ціни в США - СЕО Amazon
https://epravda.com.ua/biznes/mitni-tarifi-trampa-oplachuyut-sami-zh-amerikanci-doslidzhennya-816787 Митні тарифи Трампа оплачують самі ж американціhttps://epravda.com.ua/biznes/mitni-tarifi-trampa-oplachuyut-sami-zh-amerikanci-doslidzhennya-816787
показать весь комментарий
21.01.2026 20:31 Ответить
Європа роками загравала з рашкою і китаєм, втрачаючи власну силу, сподіваючись що штати все одно захистять раптом що. Бо ж НАТО, 5 стаття...
Але трамп все переграв.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:01 Ответить
Та ні імхо простіше було , були думки: " навіщо в ********* світі воювати це ж не вигідно , вони ж не ******* " . А виявилось ******* , я думають іншими категоріями ...
показать весь комментарий
21.01.2026 19:07 Ответить
Сразу хочу заметить,что считаю Трампа слоном в посудной лавке,но то что Европа была все годы проститутка, которая всё сделала для усиления Путина,на всё закрывала глаза,смотрела ему в рот,торговала и по сегодня это делает и не тратила деньги на вооружение,а жили и гуляли за счёт США это правда!А сейчас ощущение,как басня "Попрыгунья Стрекоза "У меня нет никаких сентиментов по поводу политиков Европы за долгое время !
показать весь комментарий
21.01.2026 19:49 Ответить
Є Трампон- існує світ, немає Додіка, світу немає. Щось подібне ми вже чули.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:03 Ответить
Антона,тримайся! Ліжко у Жовтому домі біля трампа гарантоване!!
показать весь комментарий
21.01.2026 19:05 Ответить
значить в штатах всі хворі, чи донні тільки погряз в проекції власних проблем на всю країну?
показать весь комментарий
21.01.2026 19:05 Ответить
Європа ше брикається - але буде в мене в меню - Трамп
показать весь комментарий
21.01.2026 19:05 Ответить
а мені цікаво,трамп і далі бігає до Клінтона пососать? чи він таємно у ***** відсосує?
показать весь комментарий
21.01.2026 19:08 Ответить
так це офіційна інфа. а ти видно синку сам той во.... не проти трампом побути?
показать весь комментарий
21.01.2026 19:22 Ответить
гівноміс це той хто саман на продаж робить? ну кожна професія в нас гідна. чи ти маєш на увазі себе та решту заднньоприідних прихильників трампа та зєлі?
показать весь комментарий
21.01.2026 19:27 Ответить
а що там розбиратись...що прихильника трампа що зєлі всі одної масті.задньоприівдні ідіоти.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:31 Ответить
люблю викрутаси почитати латентних трампістів.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:37 Ответить
та я не збираюсь деградувати до твого рівня.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:41 Ответить
@ (стилістика збережена):
Рудий дегенерат і його головні тези на Всесвітньому економічному форумі в Давосі:
🔶Зеленський та путін мають домовитись. Інакше вони дурні.
🔶путін хоче підписати угоду про мир, Трамп в цьому впевнений.
🔶Якби на виборах обрали не його, путін пішов би до кінця і розпочалась би Третя світова війна.
🔶НАТО та Європа мають добре попрацювати, щоб завершити війну в Україні.
🔶США потрібна Гренландія. Якщо Штатам відмовлять в цьому, вони це запам'ятають. Силу проти Данії він використовувати не хоче. Трамп хоче купити цей острів.
🔶США віддають усе, що можуть для НАТО. Натомість отримують дуже мало.
🔶Венесуела була великою країною, зараз у неї проблеми, але США їй допоможуть.
🔶У світі з'явилась нова зброя, здатна знищити все одним ударом.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:06 Ответить
Над заявами Трампа повинні працювати психіатри, а не політики і дипломати, ІМХО

А про купівлю острову у Данії - взагалі крінж: адже "острів Епштейна" входить до архіпелагу, який (свого часу) США теж купили (і, здається, у тієї ж Данії!)

Більшість заяв буде змінена самим трампоном після того, як зміниться дозування ліків, що він приймає. І це може статися протягом 12 годин і путлєр знов стане паганим, Європа - союзником, а Китай загрозою.

До речі! Мені дуже сподобалась промова Прем'єра Канади в Давосі: хоч один дорослий в цьому балагані все ж є
показать весь комментарий
21.01.2026 20:41 Ответить
Опитування, опубліковане цього тижня CBS, показало, що переважна більшість американців - 74% - вважають, що адміністрація Трампа недостатньо зробила для зниження цін.

Крім того, 44% заявили, що політика Трампа погіршила їхнє становище, ще 38% заявили, що не помітили різниці.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:08 Ответить
Трамп про тарифи: США не збираються субсидіювати весь світ, але забув сказати, що США доять весь світ, за рахунок використання $.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1XnwmsZhePoОбращение Трампа в Давосе - спецэфир на русском языке

Це Н-Йоркський блогер , іноді дивлюся його прямі ефіри . Це був занадто складний переклад в прямому ефірі для російськомовної прекладачки.
Але цей потік свідомості та ЯК!!! він його вилив треба дивитися , навіть в російському перекладі.
... Як найвеличнійі у свті гість ДАВОСУ відшмигував хазяїнів форуму та й взвгалі ... Це такий жах!!!
показать весь комментарий
21.01.2026 19:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Yzirgw5ZzoI

"Йому потрібен психіатр!": Болтон розкрив шокуючу правду про одержимість Трампа Гренландією

А це Болтон ПЕРЕД Давосом -
показать весь комментарий
21.01.2026 19:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z-UKk0gvUwA

А це аналіз брифінгу - звіту від викладача ораторського мистецтва в річницю правління короля світу (пізніше за визначанням самого Короля в Давосі)
показать весь комментарий
21.01.2026 19:32 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 20:17 Ответить
>>У світі з'явилась нова зброя, здатна знищити все одним ударом.

а це що за фантазії ?
показать весь комментарий
21.01.2026 19:08 Ответить
- у "друга Володьї" навчився: "аналоговнет!!!". До речі, на парашії якийсь "воєнний експерт" Кнутов сказав, що "Орєшнік" навіть без ядерної бойової частини викликав у Львівській області штучний землетрус...
показать весь комментарий
21.01.2026 19:30 Ответить
Це він про себе
показать весь комментарий
21.01.2026 19:35 Ответить
Новітня розробка TRaMP47 "Areshik"
показать весь комментарий
21.01.2026 20:44 Ответить
Дідо дивиться про Зірку смерті ( трилогію Star Wars ) прямо на засіданнях рнбо і військового кабінету.
Генерали вже знають, що воно є нарцис психопат, тому звикли не сперечатися а кивати )))))))
показать весь комментарий
21.01.2026 21:02 Ответить
Альо, хто з США, поясніть цю сентенцію??
Нас вчили, що якщо піднімати тарифи, то й ціни зростуть - в т.ч. через відсутність конкуренції.
Яке економічне диво трамп зробив у Благословеній? Поділіться інфою. Бо складно вкурити що воно меле 😁☝️
показать весь комментарий
21.01.2026 20:59 Ответить
Агов, колеги!!
Чи дійсно щось знажували?
Оце все його " та зниження цін на ліки для громад Джерело: https://censor.net/ua/n3596598
показать весь комментарий
21.01.2026 21:04 Ответить
Тому що Трамп не хрена не знає економіки.
Він думає що так можна.
показать весь комментарий
21.01.2026 22:38 Ответить
 
 