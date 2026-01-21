Трамп, после выступления премьера Карни в Давосе, заявил, что Канада "существует благодаря США"
Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Канады Марка Карни после его речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе и заявил, что Канада существует благодаря Соединенным Штатам.
Об этом пишет "Европейская правда".
Трамп прокомментировал выступление канадского премьера, в котором тот заявил о завершении международного порядка, возглавляемого США и основанного на правилах.
Американский президент обратился непосредственно к главе правительства Канады, заявив, что его страна зависит от Соединенных Штатов.
"Канада живет благодаря Соединенным Штатам. Помни об этом, Марк, в следующий раз, когда будешь делать заявления", - сказал Трамп.
Он также добавил, что Карни, по его мнению, не проявил должной благодарности США во время выступления на форуме в Давосе. Отдельно Трамп заявил, что Канада получает "много бесплатных вещей" от Вашингтона.
В частности, он упомянул будущую американскую систему противоракетной обороны "Золотой купол", которая, по словам Трампа, будет охватывать и территорию Канады.
"Канада получает много бесплатных вещей. Они должны быть благодарны, но это не так", - отметил президент США.
