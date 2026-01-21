Трамп, после выступления премьера Карни в Давосе, заявил, что Канада "существует благодаря США"

Трамп: Венесуэла переходит под управление США на переходный период

Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Канады Марка Карни после его речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе и заявил, что Канада существует благодаря Соединенным Штатам.

Об этом пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Трамп прокомментировал выступление канадского премьера, в котором тот заявил о завершении международного порядка, возглавляемого США и основанного на правилах.

Американский президент обратился непосредственно к главе правительства Канады, заявив, что его страна зависит от Соединенных Штатов.

"Канада живет благодаря Соединенным Штатам. Помни об этом, Марк, в следующий раз, когда будешь делать заявления", - сказал Трамп.

Он также добавил, что Карни, по его мнению, не проявил должной благодарности США во время выступления на форуме в Давосе. Отдельно Трамп заявил, что Канада получает "много бесплатных вещей" от Вашингтона.

В частности, он упомянул будущую американскую систему противоракетной обороны "Золотой купол", которая, по словам Трампа, будет охватывать и территорию Канады.

"Канада получает много бесплатных вещей. Они должны быть благодарны, но это не так", - отметил президент США.

Канада (2137) Трамп Дональд (8031) Карни Марк (71)
Топ комментарии
Канаду придумав Ленін Трамп
21.01.2026 17:16 Ответить
Ще один рюрік.
21.01.2026 17:16 Ответить
Так завжди буває коли мудрий нарІд, пох який, але нестерпно мудрий, обирає собі в президенти або визнаного судом шахрая-нарціса або пісюаніста-крадія тощо
показать весь комментарий
21.01.2026 17:18 Ответить
Речь Черчилля в Фултоне стала началом, речь Карни в Давосе похоже знаменует конец.
21.01.2026 17:15 Ответить
Це розповідає, отой мігрант з Німеччини, який ухилився від захисту США, не пройшовши службу у Збройних Силах??? Приклад нікчемного навчального процесу в освітній школі США!! Соромно за його вчителів, якісь неуки, таку особу, і так занехаяти….
21.01.2026 17:49 Ответить
Все таки американці ********* 😟 ... цікаво чи надовго? І чи прийдуть до тями ? 🤔
21.01.2026 17:15 Ответить
Вони такі й були. Вдало прикидалися.
21.01.2026 17:19 Ответить
Тампон веде себе як гітлер в 30х, вже переконую америкосов що все повинно робитись тільки для них і цель виправдовуе средства . Через пару років вони почнуть кричать хайль тампон нація превише всего і прізивать к міровой войне. Треба вже цього мудака ******* ногами. Як жалко що стрілок в нього не попав. Хоча поруч таки ж покидьки Маск,Венс,Віткоф
21.01.2026 18:14 Ответить
та дайте вже цьому рудому поцу медаль "дятєл миру",хай він заспокоїться
21.01.2026 18:36 Ответить
Не заспокоїться, думати що воно заспокоїться то є веееелика помилка
21.01.2026 18:49 Ответить
Рюрік на Параше, Дурик на Америці
21.01.2026 17:24 Ответить
Амеріка була б колоніей Брітаніі еслі би не французи которие её витащилі з рабства
21.01.2026 18:16 Ответить
Цей Карні такий невдячний - потрібно його помножити на нуль - Трамп
21.01.2026 17:17 Ответить
ВОНО ДЕБІЛЬНЕ. Воно не знає що Канада як і колись США - колишня колонія Британії, що Трамп тут ні до чого
21.01.2026 17:17 Ответить
Взагалі то Канада колись була під Францією Фінемор Купер тому свідок як і Чінганчгук di Große Schlange.
21.01.2026 17:22 Ответить
Там були і французькі, і британські колонії при чому по кілька окремих, які, після як США віджали у Мексики Каліфорнію, почесали ріпи і зрозуміли, що гуртом якщо шо відбитись від ненажерливого сусіди буде легше, зібрались докупи і порадившись пішли під корону, бо французи традиційно швидше допомагали б штатам, а не канадцям.
21.01.2026 23:07 Ответить
хамло та бидло трамбон
21.01.2026 17:19 Ответить
А це тому, що цілий рік макрони та стармери з мерцами старались вмовити паскуду дипломатично, виказували повагу, що категорично не рекомендую нікому так робити в житті, бо це не працює з цинічними жлобами. Бачите, що нахабний гівнюк, відразу грубо і без компромісів посилайте подалі, навіть, якщо це якийсь родич - збережете нерви і шо в гаманці, чим довше намагатиметесь не образивши морального урода, вічливо налагодити якісь нормальні відносини, тим паскудніший результат отримаєте.
21.01.2026 23:28 Ответить
те що наговорив сьогодні Трамп,то точно вляпається в історію на довго
21.01.2026 17:19 Ответить
Сонце сходить завдяки Трампу та Земля існує.Треба пам'ятати це.
21.01.2026 17:20 Ответить
США і Канада мали європейське колоніальне минуле.
21.01.2026 17:20 Ответить
Та пристрельте його вже, накінець.
21.01.2026 17:21 Ответить
А ще дід Трампа придумав Канаду, і Канада повинна статиамериканською задля безпеки сша... Десь я це вже чув. Мабуть тому що це одна і та ж методичка...
21.01.2026 17:21 Ответить
Спільний корінь: Спочатку обидві території були частиною Британської імперії, а жителі вважали себе британцями.
21.01.2026 17:24 Ответить
адін нарот
21.01.2026 17:25 Ответить
Позавчера гражданам сша нужно было думать когда выбирали это существо . Вчера нужно было вызывать психитаров и срочно госпитализировать больного . Сегодня нужно обьявить импичмент и арестовать маниакального агента кремля . Завтра еще может спасти меткий снайпер ... Послезавтра сша спасет только восстание и революция с публичной казнью очередного диктатора !
21.01.2026 17:29 Ответить
залишилось рудому шизоїду ляпнути щось накшталт - ... рюрик , печеніги, половці , свята Америка ..))
21.01.2026 17:34 Ответить
Интересно, как на все это смотрят внутри США(сам не не бывал). Понятно, шо многим по@й, и все же.
21.01.2026 17:35 Ответить
Вменяемые - в шоке! А остальные повелись на то же что и холопы пуйла - мы самые самые, аналоговнет, все нам должны, мы всех покорим и все будет сша. Одним словом зацепил рыжий маниак за самое гнилое в любой нации..
21.01.2026 17:48 Ответить
а червоною дорожкою перед путіним вони також пишаються?
22.01.2026 02:14 Ответить
Завдяки Трампу, а не Америці.
21.01.2026 17:52 Ответить
Сонечко часом не Трамп вертить?
21.01.2026 18:15 Ответить
В може, щоб догодити ***@утому діду, треба побудувати йому в Вашингтоні мавзолей , і він від радощів нарешті здохне
21.01.2026 18:55 Ответить
може і завдяки США, але при чому тут Трамп?
21.01.2026 19:36 Ответить
 
 