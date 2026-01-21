Трамп після виступу прем’єра Карні в Давосі заявив, що Канада "існує завдяки США"

Президент США Дональд Трамп розкритикував прем’єр-міністра Канади Марка Карні після його промови на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та заявив, що Канада існує завдяки Сполученим Штатам.

Трамп прокоментував виступ канадського прем’єра, у якому той заявив про завершення міжнародного порядку, очолюваного США та заснованого на правилах.

Американський президент звернувся безпосередньо до глави уряду Канади, заявивши, що його країна залежить від Сполучених Штатів.

"Канада живе завдяки Сполученим Штатам. Пам’ятай про це, Марку, наступного разу, коли робитимеш заяви", - сказав Трамп.

Він також додав, що Карні, на його думку, не виявив належної вдячності США під час виступу на форумі в Давосі. Окремо Трамп заявив, що Канада отримує "багато безкоштовних речей" від Вашингтона.

Зокрема, він згадав майбутню американську систему протиракетної оборони "Золотий купол", яка, за словами Трампа, охоплюватиме і територію Канади.

"Канада отримує багато безкоштовних речей. Вони повинні бути вдячні, але це не так", - зазначив президент США.

+26
Канаду придумав Ленін Трамп
21.01.2026 17:16 Відповісти
+17
Ще один рюрік.
21.01.2026 17:16 Відповісти
+14
Так завжди буває коли мудрий нарІд, пох який, але нестерпно мудрий, обирає собі в президенти або визнаного судом шахрая-нарціса або пісюаніста-крадія тощо
21.01.2026 17:18 Відповісти
Речь Черчилля в Фултоне стала началом, речь Карни в Давосе похоже знаменует конец.
21.01.2026 17:15 Відповісти
Це розповідає, отой мігрант з Німеччини, який ухилився від захисту США, не пройшовши службу у Збройних Силах??? Приклад нікчемного навчального процесу в освітній школі США!! Соромно за його вчителів, якісь неуки, таку особу, і так занехаяти….
21.01.2026 17:49 Відповісти
Все таки американці ********* 😟 ... цікаво чи надовго? І чи прийдуть до тями ? 🤔
21.01.2026 17:15 Відповісти
Вони такі й були. Вдало прикидалися.
21.01.2026 17:19 Відповісти
Тампон веде себе як гітлер в 30х, вже переконую америкосов що все повинно робитись тільки для них і цель виправдовуе средства . Через пару років вони почнуть кричать хайль тампон нація превише всего і прізивать к міровой войне. Треба вже цього мудака ******* ногами. Як жалко що стрілок в нього не попав. Хоча поруч таки ж покидьки Маск,Венс,Віткоф
21.01.2026 18:14 Відповісти
та дайте вже цьому рудому поцу медаль "дятєл миру",хай він заспокоїться
21.01.2026 18:36 Відповісти
Не заспокоїться, думати що воно заспокоїться то є веееелика помилка
21.01.2026 18:49 Відповісти
21.01.2026 17:16 Відповісти
Рюрік на Параше, Дурик на Америці
21.01.2026 17:24 Відповісти
21.01.2026 17:16 Відповісти
Амеріка була б колоніей Брітаніі еслі би не французи которие её витащилі з рабства
21.01.2026 18:16 Відповісти
Цей Карні такий невдячний - потрібно його помножити на нуль - Трамп
21.01.2026 17:17 Відповісти
ВОНО ДЕБІЛЬНЕ. Воно не знає що Канада як і колись США - колишня колонія Британії, що Трамп тут ні до чого
21.01.2026 17:17 Відповісти
Взагалі то Канада колись була під Францією Фінемор Купер тому свідок як і Чінганчгук di Große Schlange.
21.01.2026 17:22 Відповісти
Там були і французькі, і британські колонії при чому по кілька окремих, які, після як США віджали у Мексики Каліфорнію, почесали ріпи і зрозуміли, що гуртом якщо шо відбитись від ненажерливого сусіди буде легше, зібрались докупи і порадившись пішли під корону, бо французи традиційно швидше допомагали б штатам, а не канадцям.
21.01.2026 23:07 Відповісти
21.01.2026 17:18 Відповісти
хамло та бидло трамбон
21.01.2026 17:19 Відповісти
А це тому, що цілий рік макрони та стармери з мерцами старались вмовити паскуду дипломатично, виказували повагу, що категорично не рекомендую нікому так робити в житті, бо це не працює з цинічними жлобами. Бачите, що нахабний гівнюк, відразу грубо і без компромісів посилайте подалі, навіть, якщо це якийсь родич - збережете нерви і шо в гаманці, чим довше намагатиметесь не образивши морального урода, вічливо налагодити якісь нормальні відносини, тим паскудніший результат отримаєте.
21.01.2026 23:28 Відповісти
те що наговорив сьогодні Трамп,то точно вляпається в історію на довго
21.01.2026 17:19 Відповісти
Сонце сходить завдяки Трампу та Земля існує.Треба пам'ятати це.
21.01.2026 17:20 Відповісти
США і Канада мали європейське колоніальне минуле.
21.01.2026 17:20 Відповісти
Та пристрельте його вже, накінець.
21.01.2026 17:21 Відповісти
А ще дід Трампа придумав Канаду, і Канада повинна статиамериканською задля безпеки сша... Десь я це вже чув. Мабуть тому що це одна і та ж методичка...
21.01.2026 17:21 Відповісти
Спільний корінь: Спочатку обидві території були частиною Британської імперії, а жителі вважали себе британцями.
21.01.2026 17:24 Відповісти
адін нарот
21.01.2026 17:25 Відповісти
Позавчера гражданам сша нужно было думать когда выбирали это существо . Вчера нужно было вызывать психитаров и срочно госпитализировать больного . Сегодня нужно обьявить импичмент и арестовать маниакального агента кремля . Завтра еще может спасти меткий снайпер ... Послезавтра сша спасет только восстание и революция с публичной казнью очередного диктатора !
21.01.2026 17:29 Відповісти
залишилось рудому шизоїду ляпнути щось накшталт - ... рюрик , печеніги, половці , свята Америка ..))
21.01.2026 17:34 Відповісти
Интересно, как на все это смотрят внутри США(сам не не бывал). Понятно, шо многим по@й, и все же.
21.01.2026 17:35 Відповісти
Вменяемые - в шоке! А остальные повелись на то же что и холопы пуйла - мы самые самые, аналоговнет, все нам должны, мы всех покорим и все будет сша. Одним словом зацепил рыжий маниак за самое гнилое в любой нации..
21.01.2026 17:48 Відповісти
а червоною дорожкою перед путіним вони також пишаються?
22.01.2026 02:14 Відповісти
Завдяки Трампу, а не Америці.
21.01.2026 17:52 Відповісти
Сонечко часом не Трамп вертить?
21.01.2026 18:15 Відповісти
В може, щоб догодити ***@утому діду, треба побудувати йому в Вашингтоні мавзолей , і він від радощів нарешті здохне
21.01.2026 18:55 Відповісти
може і завдяки США, але при чому тут Трамп?
21.01.2026 19:36 Відповісти
 
 