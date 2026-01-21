Трамп після виступу прем’єра Карні в Давосі заявив, що Канада "існує завдяки США"

Президент США Дональд Трамп розкритикував прем’єр-міністра Канади Марка Карні після його промови на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та заявив, що Канада існує завдяки Сполученим Штатам.

Трамп прокоментував виступ канадського прем’єра, у якому той заявив про завершення міжнародного порядку, очолюваного США та заснованого на правилах.

Американський президент звернувся безпосередньо до глави уряду Канади, заявивши, що його країна залежить від Сполучених Штатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Трамп зустрінуться 22 січня у Давосі для обговорення мирного плану, - Axios

"Канада живе завдяки Сполученим Штатам. Пам’ятай про це, Марку, наступного разу, коли робитимеш заяви", - сказав Трамп.

Він також додав, що Карні, на його думку, не виявив належної вдячності США під час виступу на форумі в Давосі. Окремо Трамп заявив, що Канада отримує "багато безкоштовних речей" від Вашингтона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп оголосив про скорочення торгового дефіциту США на 77%

Зокрема, він згадав майбутню американську систему протиракетної оборони "Золотий купол", яка, за словами Трампа, охоплюватиме і територію Канади.

"Канада отримує багато безкоштовних речей. Вони повинні бути вдячні, але це не так", - зазначив президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Хочу зустрітися сьогодні із Зеленським, Путін прагне укласти мирну угоду. ВIДЕО