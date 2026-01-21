Трамп після виступу прем’єра Карні в Давосі заявив, що Канада "існує завдяки США"
Президент США Дональд Трамп розкритикував прем’єр-міністра Канади Марка Карні після його промови на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та заявив, що Канада існує завдяки Сполученим Штатам.
Про це пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Трамп прокоментував виступ канадського прем’єра, у якому той заявив про завершення міжнародного порядку, очолюваного США та заснованого на правилах.
Американський президент звернувся безпосередньо до глави уряду Канади, заявивши, що його країна залежить від Сполучених Штатів.
"Канада живе завдяки Сполученим Штатам. Пам’ятай про це, Марку, наступного разу, коли робитимеш заяви", - сказав Трамп.
Він також додав, що Карні, на його думку, не виявив належної вдячності США під час виступу на форумі в Давосі. Окремо Трамп заявив, що Канада отримує "багато безкоштовних речей" від Вашингтона.
Зокрема, він згадав майбутню американську систему протиракетної оборони "Золотий купол", яка, за словами Трампа, охоплюватиме і територію Канади.
"Канада отримує багато безкоштовних речей. Вони повинні бути вдячні, але це не так", - зазначив президент США.
- У Канаді вперше за понад сто років провели теоретичне моделювання дій на випадок можливого військового вторгнення Сполучених Штатів Америки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
