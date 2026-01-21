Зеленський та Трамп зустрінуться 22 січня у Давосі для обговорення мирного плану, - Axios

Президент України Володимир Зеленський планує у четвер, 22 січня, відвідати Давос (Швейцарія) для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios із посиланням на українського чиновника.

За даними видання, Зеленський планує зустрітися з Трампом незадовго до того, як посланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. Обидві зустрічі будуть зосереджені на мирному плану Трампа щодо України.

США близькі до угоди з Україною щодо умов цього плану, але поки що не досягли чіткого успіху в залученні Путіна до цього процесу. Російський диктатор не відхилив цей план, але його публічна реакція на нього була не надто ентузіастичною.

Той факт, що Росія ще не прийняла 20-пунктний план, є однією з причин, чому Білий дім не захотів підписувати "план процвітання" для України під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього тижня, зазначає видання.

Видання нагадує, що раніше Зеленський вирішив не їхати до Швейцарії на початку цього тижня після того, як внаслідок масштабного російського обстрілу частина України залишилася без води та електроенергії в умовах суворої зими.

