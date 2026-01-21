Зеленський та Трамп зустрінуться 22 січня у Давосі для обговорення мирного плану, - Axios

Президент України Володимир Зеленський планує у четвер, 22 січня, відвідати Давос (Швейцарія) для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios із посиланням на українського чиновника.

За даними видання, Зеленський планує зустрітися з Трампом незадовго до того, як посланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. Обидві зустрічі будуть зосереджені на мирному плану Трампа щодо України.

США близькі до угоди з Україною щодо умов цього плану, але поки що не досягли чіткого успіху в залученні Путіна до цього процесу. Російський диктатор не відхилив цей план, але його публічна реакція на нього була не надто ентузіастичною.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Хочу зустрітися сьогодні із Зеленським, Путін прагне укласти мирну угоду. ВIДЕО

Мирний план США

  • Той факт, що Росія ще не прийняла 20-пунктний план, є однією з причин, чому Білий дім не захотів підписувати "план процвітання" для України під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього тижня, зазначає видання.

Видання нагадує, що раніше Зеленський вирішив не їхати до Швейцарії на початку цього тижня після того, як внаслідок масштабного російського обстрілу частина України залишилася без води та електроенергії в умовах суворої зими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери Європи радили Зеленському бути обережним з Трампом перед зустріччю в США, - Spiegel

Топ коментарі
та блін він тільки в курс справи по енергетиці ввійшов..
21.01.2026 17:06 Відповісти
Як увійшло, так і вийшло. Так що не переймайтесь, перевантаження не буде
21.01.2026 18:37 Відповісти
знов ***** буде Київ кошмарити
21.01.2026 17:07 Відповісти
А казав, що обирає Україну, а не Давос, тріпло, ніхто ж за язик не тягнув.
21.01.2026 17:08 Відповісти
Шо обычно для трепла с таким опытом).
21.01.2026 17:11 Відповісти
в Давосі тепло
21.01.2026 17:12 Відповісти
Мабуть вперше не був оприлюднений список осіб з якими у президента США запланові зустрічі в Давосі, очевидно, щоб врятувати імідж самого затребуваного рішали визвали хлопчика-облизунчика, бо всі європейці дружно повернулись сракою до ідіота.
21.01.2026 22:00 Відповісти
Чекав, поки Трамп свисне.
21.01.2026 17:13 Відповісти
Він вже не чекав, але черги з бажаючих, як то було завжди до попередніх презів США, в Давосі з ідіотом не виявилось і в аврарійному режимі Трамп звелів визвати хоч мальчіша-плохіша рятувати імідж самого вагомого і всім потрібного, бо ж повна срака - вперше в обхід SWIFT за два дні були проведені угоди десь від 35 до 45 млрд дол і комісійні, пролетівши мимо Ньюйорських банків, капнули в Бразильський. Здається незначна сума на фоні світового обороту, але продемонструвала, що США втрачає тотальний контроль за фінансами всього світу, а разом з ним і мзду.
21.01.2026 22:41 Відповісти
Тобто, сьогодні-завтра знову чекати масованого бомбардування? Як ви тварюка за***бали цими переговорами про капітуляцію яку ви називаєте мірним планом. Ви ведете переговори а ***** бомбить наші міста. Чому не бомбити і не вбивати тих хто веде переговори?
21.01.2026 17:16 Відповісти
Масоване бомбардування було вчора і тиждень тому без всяких розмов про переговори.
21.01.2026 17:20 Відповісти
От якраз ці бомбардування були під сьогоднішній саміт. ***** вже запросив до себе Віткофа і буде вимагати переговорів і тиску на Київ.
21.01.2026 17:34 Відповісти
Як я і казав ще два місяці назад, ***** розхерачить всю нашу енергетику, а потім буде вимагати перемир'я щоб Україна у відповідь не била по рашистській енергетиці. А весною рашисти відновляться і полізуть знову вже по зеленці. Ще й звинуватять Україну в порушенні угод. І кого думаєте Тромб підтримає а кого звинуватить і на кого накладе санкції? От такий план процвітання чекає українців.
21.01.2026 17:19 Відповісти
Під цю дату Ззля має показати Трампу мапу УНР та нагадати про Брестський Мир.
21.01.2026 18:17 Відповісти
21.01.2026 18:20 Відповісти
Що можна чекати від зустрічі двох клоунів ,нічого доброго для України ,окрім піару обох так звних лідерів.
21.01.2026 18:45 Відповісти
 
 