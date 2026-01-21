Зеленский и Трамп встретятся 22 января в Давосе для обсуждения мирного плана, - Axios

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в четверг, 22 января, посетить Давос (Швейцария) для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios со ссылкой на украинского чиновника.

По данным издания, Зеленский планирует встретиться с Трампом незадолго до того, как посланцы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Обе встречи будут сосредоточены на мирном плане Трампа по Украине.

США близки к соглашению с Украиной об условиях этого плана, но пока не достигли четкого успеха в привлечении Путина к этому процессу. Российский диктатор не отклонил этот план, но его публичная реакция на него была не слишком энтузиастичной.

  • Тот факт, что Россия еще не приняла 20-пунктный план, является одной из причин, почему Белый дом не захотел подписывать "план процветания" для Украины во время Всемирного экономического форума в Давосе на этой неделе, отмечает издание.

Издание напоминает, что ранее Зеленский решил не ехать в Швейцарию в начале этой недели после того, как в результате масштабного российского обстрела часть Украины осталась без воды и электроэнергии в условиях суровой зимы.

Давос (417) Зеленский Владимир (24065) США (29279) Трамп Дональд (8031)
та блін він тільки в курс справи по енергетиці ввійшов..
21.01.2026 17:06 Ответить
Як увійшло, так і вийшло. Так що не переймайтесь, перевантаження не буде
21.01.2026 18:37 Ответить
знов ***** буде Київ кошмарити
21.01.2026 17:07 Ответить
А казав, що обирає Україну, а не Давос, тріпло, ніхто ж за язик не тягнув.
21.01.2026 17:08 Ответить
Шо обычно для трепла с таким опытом).
21.01.2026 17:11 Ответить
в Давосі тепло
21.01.2026 17:12 Ответить
Мабуть вперше не був оприлюднений список осіб з якими у президента США запланові зустрічі в Давосі, очевидно, щоб врятувати імідж самого затребуваного рішали визвали хлопчика-облизунчика, бо всі європейці дружно повернулись сракою до ідіота.
21.01.2026 22:00 Ответить
Чекав, поки Трамп свисне.
21.01.2026 17:13 Ответить
Він вже не чекав, але черги з бажаючих, як то було завжди до попередніх презів США, в Давосі з ідіотом не виявилось і в аврарійному режимі Трамп звелів визвати хоч мальчіша-плохіша рятувати імідж самого вагомого і всім потрібного, бо ж повна срака - вперше в обхід SWIFT за два дні були проведені угоди десь від 35 до 45 млрд дол і комісійні, пролетівши мимо Ньюйорських банків, капнули в Бразильський. Здається незначна сума на фоні світового обороту, але продемонструвала, що США втрачає тотальний контроль за фінансами всього світу, а разом з ним і мзду.
21.01.2026 22:41 Ответить
Тобто, сьогодні-завтра знову чекати масованого бомбардування? Як ви тварюка за***бали цими переговорами про капітуляцію яку ви називаєте мірним планом. Ви ведете переговори а ***** бомбить наші міста. Чому не бомбити і не вбивати тих хто веде переговори?
21.01.2026 17:16 Ответить
Масоване бомбардування було вчора і тиждень тому без всяких розмов про переговори.
21.01.2026 17:20 Ответить
От якраз ці бомбардування були під сьогоднішній саміт. ***** вже запросив до себе Віткофа і буде вимагати переговорів і тиску на Київ.
21.01.2026 17:34 Ответить
Як я і казав ще два місяці назад, ***** розхерачить всю нашу енергетику, а потім буде вимагати перемир'я щоб Україна у відповідь не била по рашистській енергетиці. А весною рашисти відновляться і полізуть знову вже по зеленці. Ще й звинуватять Україну в порушенні угод. І кого думаєте Тромб підтримає а кого звинуватить і на кого накладе санкції? От такий план процвітання чекає українців.
21.01.2026 17:19 Ответить
Під цю дату Ззля має показати Трампу мапу УНР та нагадати про Брестський Мир.
21.01.2026 18:17 Ответить
21.01.2026 18:20 Ответить
Що можна чекати від зустрічі двох клоунів ,нічого доброго для України ,окрім піару обох так звних лідерів.
21.01.2026 18:45 Ответить
 
 