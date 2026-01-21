Зеленский и Трамп встретятся 22 января в Давосе для обсуждения мирного плана, - Axios

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в четверг, 22 января, посетить Давос (Швейцария) для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios со ссылкой на украинского чиновника.

По данным издания, Зеленский планирует встретиться с Трампом незадолго до того, как посланцы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Обе встречи будут сосредоточены на мирном плане Трампа по Украине.

США близки к соглашению с Украиной об условиях этого плана, но пока не достигли четкого успеха в привлечении Путина к этому процессу. Российский диктатор не отклонил этот план, но его публичная реакция на него была не слишком энтузиастичной.

Тот факт, что Россия еще не приняла 20-пунктный план, является одной из причин, почему Белый дом не захотел подписывать "план процветания" для Украины во время Всемирного экономического форума в Давосе на этой неделе, отмечает издание.

Издание напоминает, что ранее Зеленский решил не ехать в Швейцарию в начале этой недели после того, как в результате масштабного российского обстрела часть Украины осталась без воды и электроэнергии в условиях суровой зимы.

