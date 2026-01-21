Трамп: Хочу встретиться сегодня с Зеленским, Путин стремится заключить мирное соглашение
Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Владимиром Зеленским сегодня в Давосе. По его мнению, российский диктатор Путин хочет заключить мирное соглашение.
Об этом он сказал во время своего выступления 21 января, информирует Цензор.НЕТ.
Об урегулировании войны
Комментируя российско-украинскую войну, Трамп в очередной раз подчеркнул, что она никогда бы не началась, если бы он победил на выборах 2020 года, повторив свои обвинения в фальсификации голосования.
- Он отметил, что Украина далеко от США – их разделяет "огромный океан", однако он уже год работает над ее урегулированием:
"Что из всего этого получают США? Что мы получаем? Многие люди умирают и многие люди не ценят то, что мы делаем. Я говорю и о НАТО, и о Европе. Они должны хорошо поработать, чтобы уладить войну в Украине".
О Путине и встрече с Зеленским
По его словам, Путин постоянно говорит об Украине.
"Я имею дело с президентом Путиным, и он хочет заключить соглашение. Я в это верю. Я также имею дело с президентом Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет заключить соглашение. Сегодня я встречаюсь с ним", - добавил Трамп.
Наші аес ще мають вагу і нагоняють страху на вас.
***** можна вірити?
за рудого і довіру до нього можна не згадувати
Чубчік не розуміє,про що йому той недопалок каже.
Избрав президентом конченого морального идиота, впавшего в старческий маразм, Америка и её политическая система страшно опозорилась на ближайшие 50 лет.
Так называемые среднестатистические американцы - это невежественные придурки, которые избрали президентом идиота и старого подонка-развратника.
- зеленський проспав давос
- а от путін вже починав підписувати, мені сказали що він дістав для цього ручку
- Україна не хоче щоб я отримав нобелівську премію, хоча вона мені не потрібна, але через Україну я її не отримав, але мені треба мир а не премія, але Україна позбавила мене премії
Що жовтні 2024 року писали в мережі:
"За кілька днів перед виборами президента США у 2024 році понад 200 фахівців психіатрії заявили у відкритому листі, що Трамп має "злоякісний нарцисизм".
Експерти стверджують, що він має симптоми тяжкого розладу особистості.
Антитрампівська політична група організувала лист, підписаний більш ніж 200 фахівцями в галузі психічного здоров'я, в якому попереджалося, що Дональд Трамп небезпечний через "його симптоми тяжкого розладу особистості, який не піддається лікуванню, - злоякісного нарцисизму", що робить його "вкрай непридатним для лідерства", повідомляла The Guardian
"Використовуючи DSM V", або п'яте видання Діагностичного та статистичного посібника з психічних розладів, основний текст, що допомагає фахівцям у галузі психічного здоров'я визначати та лікувати психічні розлади, "легко побачити, що Трамп відповідає поведінковим критеріям антисоціального розладу особистості", ідеться у відкритому листі.
"Навіть неклініцист може побачити, що Трамп протягом усього життя демонструє "недотримання соціальних норм і законів", "неодноразову брехню", "безрозсудне нехтування безпекою інших", "дратівливість", "імпульсивність", "безвідповідальність" і "відсутність докорів сумління", - сказано в листі.
Професіонали стверджували, що розлад, який вони бачать у Трампа, "робить його брехливим, деструктивним, оманливим і небезпечним".
Злоякісний нарцисизм - це
екстремальна форма нарцисизму, що поєднує класичні нарцисичні риси (потреба в захопленні, завищена самооцінка) з антисоціальною поведінкою, жорстокістю, маніпуляціями та відсутністю емпатії, що робить людину вкрай небезпечною для оточення, яка використовує інших заради власної вигоди без почуття провини. Це не просто егоїзм, а патологічний розлад, де фасад грандіозності приховує глибоку внутрішню вразливість і нікчемність.
Ключові характеристики злоякісного нарцисизму:
Маніпуляції та експлуатація.
Агресія та жорстокість.
Відсутність моральних обмежень і провини.
Потреба в тотальному захопленні.
Чорно-біле мислення (ідеалізація або повне руйнування).
Вразливість, прихована за фасадом (глибокий біль, відчуття нікчемності).
Відмінність від нормального нарцисизму:
Нормальний нарцисизм: Прагнення до успіху, гордість за себе; здатність до емпатії та побудови стосунків (наприклад, риси характеру).
Злоякісний нарцисизм: Додаються жорстокість, відсутність моралі, руйнівна поведінка, нездатність до співпереживання.
Злоякісний нарцисизм є серйозним психічним станом, який вимагає професійного втручання.
Да, пу дійсно мріє про "мирну" угоду на умові капітуляції України + тр підбросив пу черговий козир - раду зради, як інструмент контролю над залишком від України після так званої угоди імені тр... в якій саме пу буде "гарантувати" безпеку Україні, роззброєння і скоречення ЗСУ і всі інши свої забаганки.
З якого дива ЗСУ за задумом тр-пу мусять вийти в політой кров'ю українців 20% території донбасу. ..щоб відкрити пу шлях на Київ?
ЗСУ вже на прохання пу виходили з Мар'їнки, Золотого... розмінували Чонгар і отримали криваву війну.
Мир можливий тільки на основі сили, а зараз по лінії зіткнення і ЗАЕС належить України.
Як можна злодію призи і дарунки пропонувати замість покарання?