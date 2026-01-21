Трамп: Хочу встретиться сегодня с Зеленским, Путин стремится заключить мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Владимиром Зеленским сегодня в Давосе. По его мнению, российский диктатор Путин хочет заключить мирное соглашение.

Об этом он сказал во время своего выступления 21 января, информирует Цензор.НЕТ.

Об урегулировании войны

Комментируя российско-украинскую войну, Трамп в очередной раз подчеркнул, что она никогда бы не началась, если бы он победил на выборах 2020 года, повторив свои обвинения в фальсификации голосования.

Он отметил, что Украина далеко от США – их разделяет "огромный океан", однако он уже год работает над ее урегулированием:

"Что из всего этого получают США? Что мы получаем? Многие люди умирают и многие люди не ценят то, что мы делаем. Я говорю и о НАТО, и о Европе. Они должны хорошо поработать, чтобы уладить войну в Украине".

О Путине и встрече с Зеленским

По его словам, Путин постоянно говорит об Украине.

"Я имею дело с президентом Путиным, и он хочет заключить соглашение. Я в это верю. Я также имею дело с президентом Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет заключить соглашение. Сегодня я встречаюсь с ним", - добавил Трамп.

