РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13027 посетителей онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа трамп о путине
13 746 165

Трамп: Хочу встретиться сегодня с Зеленским, Путин стремится заключить мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Владимиром Зеленским сегодня в Давосе. По его мнению, российский диктатор Путин хочет заключить мирное соглашение.

Об этом он сказал во время своего выступления 21 января, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Об урегулировании войны

Комментируя российско-украинскую войну, Трамп в очередной раз подчеркнул, что она никогда бы не началась, если бы он победил на выборах 2020 года, повторив свои обвинения в фальсификации голосования.

  • Он отметил, что Украина далеко от США – их разделяет "огромный океан", однако он уже год работает над ее урегулированием:

"Что из всего этого получают США? Что мы получаем? Многие люди умирают и многие люди не ценят то, что мы делаем. Я говорю и о НАТО, и о Европе. Они должны хорошо поработать, чтобы уладить войну в Украине".

О Путине и встрече с Зеленским

По его словам, Путин постоянно говорит об Украине.

"Я имею дело с президентом Путиным, и он хочет заключить соглашение. Я в это верю. Я также имею дело с президентом Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет заключить соглашение. Сегодня я встречаюсь с ним", - добавил Трамп.

Автор: 

Зеленский Владимир (24065) путин владимир (32411) Трамп Дональд (8031) война в Украине (8121)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Без власної ядерної зброї України не існуватиме.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:25 Ответить
+21
Трамп психічно хвора людина. Він буде нести любу пургу , та казки , аби його імя було на перших шпальтах ЗМІ. кловун. нажаль злий
показать весь комментарий
21.01.2026 16:42 Ответить
+18
***** прагне укласти угоду про знищення України. Це єдина угода яка його влаштує.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Від знищення може врятувати лише здоровий глузд. А якщо ти вступаєш у війну з країною, яка в тисячу разів тебе сильніше і за військовим і за економічним потенціалом, то ти приречений.
показать весь комментарий
21.01.2026 17:31 Ответить
О кацап вскрився. Україна не здасться 😁
Наші аес ще мають вагу і нагоняють страху на вас.
показать весь комментарий
21.01.2026 17:34 Ответить
Чому ти сидиш в Швейцарії замість того, щоб здійснювати терористичні акти в московському метро? Тебе в кацапстан не пускають? Чи ічкерійці ядерною зброєю тероризували московитів?
показать весь комментарий
21.01.2026 17:41 Ответить
ЯК ПОКАЗОВО КУЧКА БОТІВ ЗБУДИЛАСЬ НА УКРАЇНСЬКУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ. ВОНИ - БОЯТЬСЯ 🔱
показать весь комментарий
21.01.2026 17:45 Ответить
Я боюсь лише одного, що купа таких ідіотів, як ти, ходять українськими вулицями замість того, щоб лежати в психіатричних клініках.
показать весь комментарий
21.01.2026 17:50 Ответить
Дивлюся, тут у нас з'явився новий міністр ядерної енергетики, яка навіть знає слово "хуцпа", але не знає, як працює режим нерозповсюдження ЯЗ.Тобі може ще раз нагадати, що ядерна зброя - це не петарда в гаражі, чи ти далі будеш будувати геополітику на рівні дитячого садка? Спробуй хоча б конструктор зібрати, перш ніж за боєголовки братися. І почитай ще щось складніше за заголовки, щоб не виглядати так безглуздо і безпорадно, коли закінчуються методички .Бо ти яскравий приклад того типу людини, коли в неі знань та аргументів нуль і закінчуються факти - в неі завжди починається істерика про ботів. Це просто класика диванного мілітаризму і спроба прикрити власну інтелектуальну порожнечу. Пакістан ти згадав, а про Північну Корею забув? Там теж ракети є, і трава на вечерю смачна. Може, замість того, щоб шукати ботів у коментарях, знайдеш хоча б один підручник з геополітики? Може там прочитаєш,що Пакістан будував програму десятиліттями під жорсткими санкціями та з реальною підтримкою Китаю, а не в коментарях у фейсбуці. І десятиліттями балансував на межі економічного колапсу, що для воюючої України зараз було б просто самогубством.....Просто дивує твій дитячий рівень нерозуміння таких простих речей....І на майбутне спробуй хоча б зрозуміти хоча б ось цю одну просту річ: Твоя агресія в коментах- це найкращий доказ того, що твоїх знань у цій темі вистачає лише на гасла. Твій перехід на особистості - це твоя розписка у власному безсиллі. Якщо ти вже не вивозиш дискусію інтелектуально, не маєш доказів і аргументів -то краще просто мовчи. Будеш виглядати більш розумнішим, поки не починаєш хамити замість того, щоб думати ,. А зараз краще почитай матчасть і вивчи спочатку різницю між "хотіти" і "побудувати", а потім вже відкривай свого рота.....
показать весь комментарий
22.01.2026 02:38 Ответить
Ядерна зброя- фігня. Треба будувати Зірку Смерті.
показать весь комментарий
21.01.2026 18:16 Ответить
..А без власного міжзоряного флоту ? ..
показать весь комментарий
21.01.2026 18:38 Ответить
путлєр такий мирний дружбан - Зеля не йде до рук - Трамп
показать весь комментарий
21.01.2026 16:26 Ответить
чергові 24 години?
***** можна вірити?
за рудого і довіру до нього можна не згадувати
показать весь комментарий
21.01.2026 16:27 Ответить
***** прагне укласти угоду про знищення України. Це єдина угода яка його влаштує.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:27 Ответить
Звідки інформація? Де вже є описані умови?
показать весь комментарий
21.01.2026 16:40 Ответить
З якою метою цікавитесь? У Нідерландах не знають що таке ***** та що йому треба?
показать весь комментарий
21.01.2026 17:11 Ответить
Тю, як де? В мирному плані *****, написаному ще в 22-му (чи раніше). Денацифікація, демілітаризація і всьо ото інше. Путін так хоче укласти, а україна така-сяка не хоче. Трампампам.
показать весь комментарий
22.01.2026 08:00 Ответить
Путін прагне Україну а потім і весь Світ...
Чубчік не розуміє,про що йому той недопалок каже.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:31 Ответить
Кончене знову за своє. Ми щодня бачимо як ***** хоче миру. Якщо те що ми бачимо вже називається миром то ми теж бажаємо щоб на Сосії настав такий мир.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:31 Ответить
Жалко що цьому шизоїду фашистському ніхто не задав питання, де поділися всі минулі угоди які підписували зі сша і з Сосією? Тому ні Тромб ні ***** недоговороздатні. Про що можна домовлятися з двома людоїдами-шизоїдами? Що один що інший не визнають нічого крім того що самі брешуть і чого не існує.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:41 Ответить
Верить Путлеру себя обмануть
показать весь комментарий
21.01.2026 16:31 Ответить
иди нахххххх рыжий длб !!!(((
показать весь комментарий
21.01.2026 16:35 Ответить
Ржавый недоумок опять крутит свою заигранную пластинку про путина, "который стремится к миру"...

Избрав президентом конченого морального идиота, впавшего в старческий маразм, Америка и её политическая система страшно опозорилась на ближайшие 50 лет.
показать весь комментарий
21.01.2026 20:07 Ответить
я думаю він вже в светрі біжить до літака
показать весь комментарий
21.01.2026 16:38 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 16:48 Ответить
вже біжить, ******* тапки
показать весь комментарий
21.01.2026 18:47 Ответить
Бреше, ***** руде. Він Гренландію хоче, та Канаду. А це без торговлі законними територіями України не комільфо. А так буде прецедент.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:36 Ответить
А що,Зеленський не у Києві?
показать весь комментарий
21.01.2026 16:37 Ответить
Трамп отримав новий компромат на зегниду?)))
показать весь комментарий
21.01.2026 16:37 Ответить
Йди *****.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:38 Ответить
Путькин хочет с кем укласты угоду, с Палестиной или Венесуэлой или с Австралией ( не провокатор, но Австралия по территории больше, чем Гренландия)
показать весь комментарий
21.01.2026 16:41 Ответить
***** так сильно хоче укласти угоду що кожного дня бомбардує трансформаторні підстанції в Києві .!! У 10-15 градусні морози .
показать весь комментарий
21.01.2026 16:43 Ответить
Щоб ти **** вже з кобзоном зустрівся як і всі нацисти яких ти набрав в свій ''клуб міру''
показать весь комментарий
21.01.2026 16:44 Ответить
Ржавому идиоту уже пора на концерт Кобзона...

Так называемые среднестатистические американцы - это невежественные придурки, которые избрали президентом идиота и старого подонка-развратника.
показать весь комментарий
21.01.2026 20:10 Ответить
а как называются те кто выбирал зелю,пукина, орбана , яноковича,фицо,аятол? все кто вибирают себе вождей из людей будут разочерованы.
показать весь комментарий
22.01.2026 06:43 Ответить
приїдь в Київ і побачиш як пуйло хоче миру
показать весь комментарий
21.01.2026 16:44 Ответить
..навряд чи ***** відійде на кордони 2013го та виплатить Україні та українцям усі надані збитки та втрати (що часто просто неможливо)..
показать весь комментарий
21.01.2026 16:45 Ответить
Д.Краснову знов щось наснилось?
показать весь комментарий
21.01.2026 16:45 Ответить
ЗЕлупа ж начеб то не поїхав у Давос, бо мовляв не міг кинути в такий важкий час Україну заради форуму в Давосі... А тут оп ля Тпрамп хоче знов про мир поговорити... Цікаво, чи чкурне найвеличніший бідоносець в Давос? І як тепер обоснує свою поїздку в Давос? Невже скаже що важкі часи поставлені на паузу ?
показать весь комментарий
21.01.2026 16:46 Ответить
Він буде рятувати всю Україну.....від самого себе.
показать весь комментарий
21.01.2026 17:48 Ответить
Лідур прибіжить в давос, а дід скаже що то був сарказм
показать весь комментарий
21.01.2026 22:31 Ответить
трамп через 5 хвилин:

- зеленський проспав давос

- а от путін вже починав підписувати, мені сказали що він дістав для цього ручку

- Україна не хоче щоб я отримав нобелівську премію, хоча вона мені не потрібна, але через Україну я її не отримав, але мені треба мир а не премія, але Україна позбавила мене премії
показать весь комментарий
21.01.2026 16:50 Ответить
х..йло сказав що навчився танго танцювати..
показать весь комментарий
21.01.2026 16:55 Ответить
⚡️Зеленський завтра зустрінеться із Трампом у Давосі, - Axios
показать весь комментарий
21.01.2026 17:00 Ответить
Зеленський зайнятий!
показать весь комментарий
21.01.2026 17:03 Ответить
От куди дивляться американські психіатри???
показать весь комментарий
21.01.2026 17:08 Ответить
Вони ще перед виборами 2014 року попереджували, що Трумп є злоякісним нарцисом.
"За кілька днів перед виборами президента США у 2024 році понад 200 фахівців психіатрії заявили у відкритому листі, що Трамп має "злоякісний нарцисизм".
показать весь комментарий
21.01.2026 18:32 Ответить
Їбанько...🤡
показать весь комментарий
21.01.2026 17:11 Ответить
Опять падло это таблетки не выпило...
показать весь комментарий
21.01.2026 17:29 Ответить
У володаря Всесвіту явний альцгеймер. Я дивувався коли українці проголосували за ідіота, але американці перевершили навіть найтупіших українців які піддались на жидівську рекламу.
показать весь комментарий
21.01.2026 17:46 Ответить
На побігушках у ***** трампушка працює, особистий джин у лаптя, всі хоче виконує. Ось яких гарантій безпеки сподіваються отримати від шостого номеру ***** ? Вава , ти за що віддав наші копалини?
показать весь комментарий
21.01.2026 18:21 Ответить
Щодо бенефісу Донні Трампа в Давосі, якого там слухають, розвішавши макаронні вироби на вухах, начебто серйозні дяді та тьоті. Деякі навіть аплодують.

===========================================

Що жовтні 2024 року писали в мережі:

"За кілька днів перед виборами президента США у 2024 році понад 200 фахівців психіатрії заявили у відкритому листі, що Трамп має "злоякісний нарцисизм".

Експерти стверджують, що він має симптоми тяжкого розладу особистості.

Антитрампівська політична група організувала лист, підписаний більш ніж 200 фахівцями в галузі психічного здоров'я, в якому попереджалося, що Дональд Трамп небезпечний через "його симптоми тяжкого розладу особистості, який не піддається лікуванню, - злоякісного нарцисизму", що робить його "вкрай непридатним для лідерства", повідомляла The Guardian

"Використовуючи DSM V", або п'яте видання Діагностичного та статистичного посібника з психічних розладів, основний текст, що допомагає фахівцям у галузі психічного здоров'я визначати та лікувати психічні розлади, "легко побачити, що Трамп відповідає поведінковим критеріям антисоціального розладу особистості", ідеться у відкритому листі.

"Навіть неклініцист може побачити, що Трамп протягом усього життя демонструє "недотримання соціальних норм і законів", "неодноразову брехню", "безрозсудне нехтування безпекою інших", "дратівливість", "імпульсивність", "безвідповідальність" і "відсутність докорів сумління", - сказано в листі.

Професіонали стверджували, що розлад, який вони бачать у Трампа, "робить його брехливим, деструктивним, оманливим і небезпечним".
показать весь комментарий
21.01.2026 18:27 Ответить
Як довідка текст з Вікі:

Злоякісний нарцисизм - це

екстремальна форма нарцисизму, що поєднує класичні нарцисичні риси (потреба в захопленні, завищена самооцінка) з антисоціальною поведінкою, жорстокістю, маніпуляціями та відсутністю емпатії, що робить людину вкрай небезпечною для оточення, яка використовує інших заради власної вигоди без почуття провини. Це не просто егоїзм, а патологічний розлад, де фасад грандіозності приховує глибоку внутрішню вразливість і нікчемність.

Ключові характеристики злоякісного нарцисизму:

Маніпуляції та експлуатація.

Агресія та жорстокість.

Відсутність моральних обмежень і провини.

Потреба в тотальному захопленні.

Чорно-біле мислення (ідеалізація або повне руйнування).

Вразливість, прихована за фасадом (глибокий біль, відчуття нікчемності).

Відмінність від нормального нарцисизму:

Нормальний нарцисизм: Прагнення до успіху, гордість за себе; здатність до емпатії та побудови стосунків (наприклад, риси характеру).

Злоякісний нарцисизм: Додаються жорстокість, відсутність моралі, руйнівна поведінка, нездатність до співпереживання.

Злоякісний нарцисизм є серйозним психічним станом, який вимагає професійного втручання.
показать весь комментарий
21.01.2026 18:29 Ответить
и Тромб, и путин - оба тяжелые психбольные в форме злокачественного нарциссизма. Поэтому у них и дружба взасос.
показать весь комментарий
21.01.2026 20:14 Ответить
А помаранчевому довбойобу не сказали що зЕбіл не прилетить у Давос?
показать весь комментарий
21.01.2026 18:28 Ответить
та їдь вже до московії ,та ставай там презитентом кремлівським , малахольний американець !!!
показать весь комментарий
21.01.2026 18:37 Ответить
Трамп, що ти можеш думати, в тебе розуму як у горобця під хвостом.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:32 Ответить
Трамп: Путін прагне укласти мирну угоду. Звичайно Путін "прагне" отримати угоду на своїх умовах... А т. Трам допомагає т. Пу отримати...
показать весь комментарий
21.01.2026 19:42 Ответить
у тр конкретно дуже підгорає: ідея фікс податися на Нобеля до 31 січня.

Да, пу дійсно мріє про "мирну" угоду на умові капітуляції України + тр підбросив пу черговий козир - раду зради, як інструмент контролю над залишком від України після так званої угоди імені тр... в якій саме пу буде "гарантувати" безпеку Україні, роззброєння і скоречення ЗСУ і всі інши свої забаганки.

З якого дива ЗСУ за задумом тр-пу мусять вийти в політой кров'ю українців 20% території донбасу. ..щоб відкрити пу шлях на Київ?

ЗСУ вже на прохання пу виходили з Мар'їнки, Золотого... розмінували Чонгар і отримали криваву війну.

Мир можливий тільки на основі сили, а зараз по лінії зіткнення і ЗАЕС належить України.
Як можна злодію призи і дарунки пропонувати замість покарання?
показать весь комментарий
21.01.2026 20:04 Ответить
Тормоз хоче премійку чи медальку. Чудні всі вони відповідальні за виконану роботу.
показать весь комментарий
21.01.2026 22:50 Ответить
Міг би і зустрітись, ми не в тій позиції, щоб показувати гонор.
показать весь комментарий
22.01.2026 00:33 Ответить
Трамп предсказуем, как только видет силу сразу заднюю сдает. Россия это знает , Китай . Которому пытался указать так еле ноги унес . Хотел Гренландию европейцы поняли это наивного надо напугать что не отдадут, ввели войска хочешь воюй и он конечно заднюю дал , уже давайте договоримся. Украине надо ядерную программу открывать так как на этот слабый запад можно не полагаться , они только слабым потыкать и мигрантов совать могут
показать весь комментарий
22.01.2026 03:09 Ответить
Навіть х..до не може заборонити гавкати своєму кишеньковому пікенесу Донні.
показать весь комментарий
22.01.2026 06:44 Ответить
Це все брєд, війна в Україні це війна Китая проти Заходу, така реальність і нікуди від неї не дітись, як ми пересічні українці і пересічні європейці можемо з цим боротись!!!!! Не купувати нічого китайського навіть якщо воно дешевше!!! І навіть якщо воно якісніше!!!!
показать весь комментарий
22.01.2026 06:57 Ответить
Ці всі світові політичні ідіоти тіпа канадійців чі трампістів не розуміють головне, !!!! Коммуністична партія Китаю, хочу правити цим світом і США і ЄС всими бл.дь!!!!!
показать весь комментарий
22.01.2026 07:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 