Трамп: Хочу зустрітися сьогодні із Зеленським, Путін прагне укласти мирну угоду

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Давосі. На його думку, російський диктатор Путін хоче укласти мирну угоду.

Про це він сказав під час свого виступу 21 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Про врегулювання війни

Коментуючи російсько-українську війну, Трамп вкотре наголосив, що вона ніколи б не почалися, аби він переміг на виборах 2020 року, повторивши свої звинувачення у фальсифікації голосування.

Він зазначив, що Україна далеко від США — їх розділяє "величезний океан", однак він вже рік працює над її врегулюванням:

"Що з цього всього США? Що ми отримуємо? Багато людей помирає і багато людей не цінує що ми робимо. Я говорю і про НАТО і Європу. Вони повинні добре попрацювати, щоб залагодити війну в Україні".

Про Путіна і зустріч із Зеленським

За його словами, Путін постійно говорить про Україну.

"Я маю справу з президентом Путіним, і він хоче укласти угоду. Я в це вірю. Я також маю справу з президентом Зеленським, і я думаю, що він теж хоче укласти угоду. Сьогодні я зустрічаюся з ним", - додав Трамп.

