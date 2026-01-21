Трамп: Хочу зустрітися сьогодні із Зеленським, Путін прагне укласти мирну угоду
Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Давосі. На його думку, російський диктатор Путін хоче укласти мирну угоду.
Про це він сказав під час свого виступу 21 січня, інформує Цензор.НЕТ.
Про врегулювання війни
Коментуючи російсько-українську війну, Трамп вкотре наголосив, що вона ніколи б не почалися, аби він переміг на виборах 2020 року, повторивши свої звинувачення у фальсифікації голосування.
- Він зазначив, що Україна далеко від США — їх розділяє "величезний океан", однак він вже рік працює над її врегулюванням:
"Що з цього всього США? Що ми отримуємо? Багато людей помирає і багато людей не цінує що ми робимо. Я говорю і про НАТО і Європу. Вони повинні добре попрацювати, щоб залагодити війну в Україні".
Про Путіна і зустріч із Зеленським
За його словами, Путін постійно говорить про Україну.
"Я маю справу з президентом Путіним, і він хоче укласти угоду. Я в це вірю. Я також маю справу з президентом Зеленським, і я думаю, що він теж хоче укласти угоду. Сьогодні я зустрічаюся з ним", - додав Трамп.
Наші аес ще мають вагу і нагоняють страху на вас.
***** можна вірити?
за рудого і довіру до нього можна не згадувати
Чубчік не розуміє,про що йому той недопалок каже.
Избрав президентом конченого морального идиота, впавшего в старческий маразм, Америка и её политическая система страшно опозорилась на ближайшие 50 лет.
Так называемые среднестатистические американцы - это невежественные придурки, которые избрали президентом идиота и старого подонка-развратника.
- зеленський проспав давос
- а от путін вже починав підписувати, мені сказали що він дістав для цього ручку
- Україна не хоче щоб я отримав нобелівську премію, хоча вона мені не потрібна, але через Україну я її не отримав, але мені треба мир а не премія, але Україна позбавила мене премії
"За кілька днів перед виборами президента США у 2024 році понад 200 фахівців психіатрії заявили у відкритому листі, що Трамп має "злоякісний нарцисизм".
Що жовтні 2024 року писали в мережі:
"За кілька днів перед виборами президента США у 2024 році понад 200 фахівців психіатрії заявили у відкритому листі, що Трамп має "злоякісний нарцисизм".
Експерти стверджують, що він має симптоми тяжкого розладу особистості.
Антитрампівська політична група організувала лист, підписаний більш ніж 200 фахівцями в галузі психічного здоров'я, в якому попереджалося, що Дональд Трамп небезпечний через "його симптоми тяжкого розладу особистості, який не піддається лікуванню, - злоякісного нарцисизму", що робить його "вкрай непридатним для лідерства", повідомляла The Guardian
"Використовуючи DSM V", або п'яте видання Діагностичного та статистичного посібника з психічних розладів, основний текст, що допомагає фахівцям у галузі психічного здоров'я визначати та лікувати психічні розлади, "легко побачити, що Трамп відповідає поведінковим критеріям антисоціального розладу особистості", ідеться у відкритому листі.
"Навіть неклініцист може побачити, що Трамп протягом усього життя демонструє "недотримання соціальних норм і законів", "неодноразову брехню", "безрозсудне нехтування безпекою інших", "дратівливість", "імпульсивність", "безвідповідальність" і "відсутність докорів сумління", - сказано в листі.
Професіонали стверджували, що розлад, який вони бачать у Трампа, "робить його брехливим, деструктивним, оманливим і небезпечним".
Злоякісний нарцисизм - це
екстремальна форма нарцисизму, що поєднує класичні нарцисичні риси (потреба в захопленні, завищена самооцінка) з антисоціальною поведінкою, жорстокістю, маніпуляціями та відсутністю емпатії, що робить людину вкрай небезпечною для оточення, яка використовує інших заради власної вигоди без почуття провини. Це не просто егоїзм, а патологічний розлад, де фасад грандіозності приховує глибоку внутрішню вразливість і нікчемність.
Ключові характеристики злоякісного нарцисизму:
Маніпуляції та експлуатація.
Агресія та жорстокість.
Відсутність моральних обмежень і провини.
Потреба в тотальному захопленні.
Чорно-біле мислення (ідеалізація або повне руйнування).
Вразливість, прихована за фасадом (глибокий біль, відчуття нікчемності).
Відмінність від нормального нарцисизму:
Нормальний нарцисизм: Прагнення до успіху, гордість за себе; здатність до емпатії та побудови стосунків (наприклад, риси характеру).
Злоякісний нарцисизм: Додаються жорстокість, відсутність моралі, руйнівна поведінка, нездатність до співпереживання.
Злоякісний нарцисизм є серйозним психічним станом, який вимагає професійного втручання.
Да, пу дійсно мріє про "мирну" угоду на умові капітуляції України + тр підбросив пу черговий козир - раду зради, як інструмент контролю над залишком від України після так званої угоди імені тр... в якій саме пу буде "гарантувати" безпеку Україні, роззброєння і скоречення ЗСУ і всі інши свої забаганки.
З якого дива ЗСУ за задумом тр-пу мусять вийти в політой кров'ю українців 20% території донбасу. ..щоб відкрити пу шлях на Київ?
ЗСУ вже на прохання пу виходили з Мар'їнки, Золотого... розмінували Чонгар і отримали криваву війну.
Мир можливий тільки на основі сили, а зараз по лінії зіткнення і ЗАЕС належить України.
Як можна злодію призи і дарунки пропонувати замість покарання?