Трамп на форумі в Давосі: Європа рухається в неправильному напрямку та руйнує себе

Президент США Дональд Трамп на Всесвітньому економічному форумі в Давосі вкотре розкритикував Європу, свого попередника Джо Байдена та похвалився власними досягненнями на посаді за другої каденції.

Про це він сказав під час свого виступу 21 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Заяви Трампа про Європу

Трамп вийшов на сцену під оплески присутніх і звернувся до бізнес-лідерів, друзів та "кількох ворогів". Свою промову він почав із перерахувань здобутків власної політики, серед яких згадав зменшення міграції, інфляції та покращення інших економічних показників.

Сполучені Штати він назвав "економічним двигуном" світу, а Європу — розкритикував, заявивши, що "більше не впізнає" її. За словами Трампа, проблема полягає в імміграційній та економічній політиці Європи.

"Я люблю Європу і хочу, щоб у Європі все йшло добре, але вона рухається не в тому напрямку. Європа руйнує себе. Ми хочемо сильних союзників, а не тих, хто серйозно ослаблений. Ми хочемо, щоб Європа була сильною", - сказав він.

Він додав, що за останнє десятиліття Європа стала проблемним континентом, деякі місця "просто не впізнати".

"Ми можемо сперечатися з цього приводу, але аргументів немає. Друзі повертаються з різних місць — я не хочу нікого ображати — і кажуть: "Я не впізнаю його". І це не в позитивному сенсі, а в дуже негативному", - зазначив президент США.

На його думку, причина полягає у постійно зростаючих державних витратах, неконтрольованій масовій міграції та нескінченному іноземному імпорті.

Про США

"Через 12 місяців після повернення до Білого дому економіка США переживає бум. Економічне зростання стрімко зростає, продуктивність зростає, інвестиції стрімко зростають, доходи зростають. Інфляція переможена", - каже політик.

