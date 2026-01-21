Трамп на форумі в Давосі: Європа рухається в неправильному напрямку та руйнує себе

трамп

Президент США Дональд Трамп на Всесвітньому економічному форумі в Давосі вкотре розкритикував Європу, свого попередника Джо Байдена та похвалився власними досягненнями на посаді за другої каденції.

Про це він сказав під час свого виступу 21 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Заяви Трампа про Європу

Трамп вийшов на сцену під оплески присутніх і звернувся до бізнес-лідерів, друзів та "кількох ворогів". Свою промову він почав із перерахувань здобутків власної політики, серед яких згадав зменшення міграції, інфляції та покращення інших економічних показників.

Сполучені Штати він назвав "економічним двигуном" світу, а Європу — розкритикував, заявивши, що "більше не впізнає" її. За словами Трампа, проблема полягає в імміграційній та економічній політиці Європи.

"Я люблю Європу і хочу, щоб у Європі все йшло добре, але вона рухається не в тому напрямку. Європа руйнує себе. Ми хочемо сильних союзників, а не тих, хто серйозно ослаблений. Ми хочемо, щоб Європа була сильною", - сказав він.

  • Він додав, що за останнє десятиліття Європа стала проблемним континентом, деякі місця "просто не впізнати".

"Ми можемо сперечатися з цього приводу, але аргументів немає. Друзі повертаються з різних місць — я не хочу нікого ображати — і кажуть: "Я не впізнаю його". І це не в позитивному сенсі, а в дуже негативному", - зазначив президент США.

На його думку, причина полягає у постійно зростаючих державних витратах, неконтрольованій масовій міграції та нескінченному іноземному імпорті.

Про США

"Через 12 місяців після повернення до Білого дому економіка США переживає бум. Економічне зростання стрімко зростає, продуктивність зростає, інвестиції стрімко зростають, доходи зростають. Інфляція переможена", - каже політик.

Топ коментарі
Дідо !!! Приймай таблетки!! І кінчай ганьбитися!!
21.01.2026 16:13 Відповісти
Ломає світовий порядок та демократію через коліно і руйнує все, до чого торкнеться, окрім свого гаманця. Це якийсь диявол, а не людина.
21.01.2026 16:22 Відповісти
Демократична Європа викликає в іржавого ненависть , в той час як тиранія - захоплення . Тому і така любов у нього до ***** .
Пора визнати що у штатах до влади дорвався натуральний фашист .. І оточитв себе такою ж фашнею , Маск наприклад , та ін .
21.01.2026 16:33 Відповісти
" Трамп на форумі в Давосі: Європа рухається в неправильному напрямку " -- сказав "вєлікій павєлітєль" правильних напрямків.
21.01.2026 16:21 Відповісти
На мені місія розвернути Європу в іншу сторону - Трамп
21.01.2026 16:14 Відповісти
Трамп також заявив про появу нової американської зброї, якої раніше ніхто не бачив, здатної знищувати "усе" одним ударом
На нових фізичних принципах, мабуть.
21.01.2026 16:14 Відповісти
Сексбомба)
21.01.2026 16:19 Відповісти
Без мульфільму якось непереконливо ...
21.01.2026 17:07 Відповісти
Кожна країна Європи буде мати ядерну зброю.
21.01.2026 16:15 Відповісти
Єдине правильне речення в заголовку)Європа не рухається,а сцить.
21.01.2026 16:18 Відповісти
Можливо, Європу вже не врятувати.
21.01.2026 16:30 Відповісти
А що, про Європу він все правильно сказав
21.01.2026 16:33 Відповісти
нужно на его дела смотреть, а не на то что он говорит. Казалось бы за год правления должно дойти но нет
21.01.2026 16:40 Відповісти
по факту. Пытается дать пенделей европе чтобы та расчехлилась а старые куколды еще и возмущаютс не понимая что это для их же блага
21.01.2026 16:39 Відповісти
Це невиліковане. Манія величі.Натяк на імпорт з Китаю,хоче зламати щоб купували в США.Сам себе не похвалиш,не похвалять.
21.01.2026 16:46 Відповісти
То,что Европа идёт не в правильном Направление последние 20лет лет ,чистая правда.Да и Америка тоже!😉
21.01.2026 17:06 Відповісти
Ну чисто ********** істерія
21.01.2026 22:12 Відповісти
 
 