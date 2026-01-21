США - економічний двигун планети. Коли ми процвітаємо - процвітає весь світ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати є економічним двигуном планети.

Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"США - це економічний двигун планети, і коли Америка процвітає, весь світ процвітає. Так було історично: коли справи йдуть погано, вони йдуть погано у всіх нас", - зазначив лідер США.

За словами Трампа, такі питання, як енергія, торгівля, імміграція та економічне зростання, мають бути центральними для будь-кого, хто хоче бачити сильний і об'єднаний Захід.

Водночас він зазначив, що США хочуть бачити Європу сильною.

