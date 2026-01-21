Війна Росії проти України стала стратегічним провалом для Кремля, - Стубб

стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що повномасштабна війна Росії проти України стала стратегічним провалом для Кремля та призвела до посилення НАТО і європейської безпеки.

Про це він сказав під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, війна мала для Росії протилежні до очікуваних наслідки. Зокрема, вона сприяла розширенню НАТО, зміцненню європейської ідентичності України та зростанню оборонних бюджетів країн Європи. Стубб наголосив, що, попри сумніви, європейські держави здатні захистити себе.

Президент Фінляндії також зазначив, що за чотири роки війни Росія захопила близько 20% території України воєнним шляхом, але фактичне просування становило лише приблизно 2%. Водночас РФ, за його оцінкою, зазнала близько одного мільйона втрат і суттєво скоротила свою сферу впливу.

Стубб звернув увагу на економічні проблеми Росії, зокрема очікувану інфляцію на рівні близько 30%, високі відсоткові ставки, нульове економічне зростання та відсутність резервів. На його думку, ключова проблема полягає не в здатності Росії виграти війну, а в її небажанні її завершувати.

Окремо президент Фінляндії наголосив на трансформації Північноатлантичного альянсу, який, за його словами, стає найсильнішим з часів завершення холодної війни. Після вступу Фінляндії та Швеції кордон НАТО фактично подвоївся, а Європа взяла на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Також він відзначив стабільність трансатлантичної взаємодії зі США, попри періодичні напруження.

Топ коментарі
Війна в Україні стала стратегічним провалом для ЄС. Весь світ побачив, що більш сцикливого альянсу у світі не існує.
21.01.2026 13:32 Відповісти
Фінляндія знає, що робити з таким ворогом, щоб вижити, у неї відповідний досвід є) Тільки не розказує.
21.01.2026 13:34 Відповісти
Сашко Стубб - правильний пацик. Він ще зіграє свою роль у розпаді РФ
21.01.2026 13:35 Відповісти
НАТО непогано бодрить Трамп - шоб озброювались
21.01.2026 13:28 Відповісти
Війну-то ще і близько не закінчено. Тільки після припинення бойових дій можна робити обережні висновки, де там у кого стратегічна поразка.
21.01.2026 13:28 Відповісти
Війна в Україні стала стратегічним провалом для ЄС. Весь світ побачив, що більш сцикливого альянсу у світі не існує.
21.01.2026 13:32 Відповісти
З язика зняв. Обісране, памперси висять до землі замість соски *** так сьогодні виглядає НАТО
21.01.2026 13:43 Відповісти
У ЄС все добре. Територія України стала для них буфером від орди, отримали приток білого населення.
21.01.2026 13:44 Відповісти
У ЄС все погано. Трамп їх почав розколювати і зробить це дуже швидко. А приток білого населення який втік від війни буде воювати вже за ЄС .
21.01.2026 15:02 Відповісти
Це вам хто сказав "що в ЄС погано"?) Менше читайте блогерів, особливо в касапському тєлєграмі
21.01.2026 15:23 Відповісти
У мене тєлєга навіть ніколи не завантажувалась.
Бачу це ви знаток кацапських блогерів, якщо надаєте такі поради. Як взагалі можна щось радити людині, яку ви ніколи не бачили і навіть не здогадуєтесь що я читаю чи не читаю.
21.01.2026 15:45 Відповісти
Фінляндія знає, що робити з таким ворогом, щоб вижити, у неї відповідний досвід є) Тільки не розказує.
21.01.2026 13:34 Відповісти
Сашко Стубб - правильний пацик. Він ще зіграє свою роль у розпаді РФ
21.01.2026 13:35 Відповісти
Не нагнітайте! Україна жива і буде жити!
21.01.2026 13:42 Відповісти
Тільки русня про це не здогадується, продовжуючи вперто дохнути на не до кінця окупованому Донбасі, не знаючи, що Михайло Иляш вже констатував "достіжєніє всєх цєлєй сво".
21.01.2026 13:47 Відповісти
Війна ще не закінчилась на превеликий жаль. Тому стратегічний чи ні можна бути судити тільки після закінчення.
21.01.2026 16:29 Відповісти
Яке посилення НАТО, яка європейська безпека
21.01.2026 16:53 Відповісти
 
 