Війна Росії проти України стала стратегічним провалом для Кремля, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що повномасштабна війна Росії проти України стала стратегічним провалом для Кремля та призвела до посилення НАТО і європейської безпеки.

Про це він сказав під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За його словами, війна мала для Росії протилежні до очікуваних наслідки. Зокрема, вона сприяла розширенню НАТО, зміцненню європейської ідентичності України та зростанню оборонних бюджетів країн Європи. Стубб наголосив, що, попри сумніви, європейські держави здатні захистити себе.

Президент Фінляндії також зазначив, що за чотири роки війни Росія захопила близько 20% території України воєнним шляхом, але фактичне просування становило лише приблизно 2%. Водночас РФ, за його оцінкою, зазнала близько одного мільйона втрат і суттєво скоротила свою сферу впливу.

Стубб звернув увагу на економічні проблеми Росії, зокрема очікувану інфляцію на рівні близько 30%, високі відсоткові ставки, нульове економічне зростання та відсутність резервів. На його думку, ключова проблема полягає не в здатності Росії виграти війну, а в її небажанні її завершувати.

Окремо президент Фінляндії наголосив на трансформації Північноатлантичного альянсу, який, за його словами, стає найсильнішим з часів завершення холодної війни. Після вступу Фінляндії та Швеції кордон НАТО фактично подвоївся, а Європа взяла на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Також він відзначив стабільність трансатлантичної взаємодії зі США, попри періодичні напруження.

